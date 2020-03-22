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Папа Франциск призвал к молитве за избавление мира от коронавируса

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Фото: Global Look Press/Maria Grazia Picciarella/Ropi
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Папа римский Франциск призвал всех глав христианских церквей и лидеров христианских общин вместе со всеми верующими вознести молитву Богу для избавления мира от пандемии коронавируса. Об этом понтифик заявил в ходе воскресной проповеди в Ватикане.

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Совместную молитву «Отче наш» он предложил провести в полдень 25 марта. «Приглашаю всех глав церквей и лидеров всех христианских общин вместе со всеми христианами различных конфессий молить Всевышнего, всемогущего Бога, одновременно прочитав молитву, которой научил нас Иисус наш Господь», — сказал папа римский.

К верующим он обратился через прямую трансляцию в интернете из папской библиотеки. Впервые он это сделал 8 марта. Приветствие транслировал информационный портал Vatican News.

Ранее в воскресенье стало известно, что молитвенные прошения из-за угрозы распространения коронавируса будут произноситься во всех храмах Русской православной церкви. Текст молитв утвержден Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Накануне Далай-лама призвал человечество к совместной борьбе с пандемией коронавируса и рекомендовал буддистам начитывать мантры Будды Медицины и Зеленой Тары. На этой неделе на странице духовного лидера буддизма в Facebook появился призыв к неразделению людей на чужих и своих.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

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