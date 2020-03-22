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В церквях России прочитают специальные молитвы для защиты от коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Молитвенные прошения из-за угрозы распространения коронавируса будут произноситься во всех храмах Русской православной церкви с воскресенья, 22 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Российской православной церкви.

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Текст молитв был утвержден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«По благословению Его Святейшества прошения будут возноситься за Божественной литургией во всех храмах Русской православной церкви. Завтра, 22 марта, в неделю третью Великого поста, утвержденные молитвы впервые будут прочитаны за патриаршим богослужением», — сообщили в РПЦ.

17 марта Священный синод утвердил инструкцию для настоятелей приходов и подворий, игуменам и игумениям монастырей из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно документу, таинство крещения рекомендовано проводить только индивидуально и с дезинфекцией купели, после каждого причащенного во время литургии необходимо обтирать ложечку пропитанным спиртом платом. Также в храмах запрещается целование креста и рук.

В этот же день митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что верующим не стоит бояться присутствовать на богослужениях и причащаться из-за коронавируса.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболело более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек. По состоянию на 21 марта в России зафиксировано 306 случаев заражения.

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