Авиакомпания «Победа» приостановит полеты в Турцию

Лоукостер «Победа» на срок до 30 апреля 2020 года приостанавливает выполнение регулярных рейсов в Турцию в связи с введенными ограничениями на прилет иностранных граждан в Россию и выполнение рейсов в Анталью и Газипашу. Об этом в воскресенье, 22 марта, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

Всем клиентам, которые намеревались лететь отмененными рейсами из Москвы в Анталью, Газипашу, Стамбул и обратно, а также из Краснодара в Стамбул и обратно с 23 марта по 30 апреля, авиакомпании в полном объеме вернут денежные средства.

Для возвращения клиентов из Турции «Победа» планирует выполнять вывозные рейсы. Их актуальное расписание будет размещено на сайте pobeda.aero.

«Всем клиентам, которым не подойдут предложенные даты вылета в Россию, будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме», — отметили в компании.

Ранее в воскресенье сообщалось, что авиакомпании «Аэрофлот» и Uzbekistan Airways в ночь на воскресенье эвакуировали из Ташкента в Москву и Новосибирск 576 россиян после того, как республика прекратила транспортное сообщение со всеми странами на фоне распространения коронавируса.

Накануне «Аэрофлот» внес изменения в полетную программу. Временно будут прекращены рейсы в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию, Португалию. Сократилась частота полетов в Ереван (Армения) и Минск (Белоруссия) по 30 апреля.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен у более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.