Azur Air отменила рейсы за границу из-за коронавируса

Авиакомпания Azur Air приостанавливает отправку российских туристов за рубеж с 22 марта по 20 апреля. Об этом перевозчик сообщил на своих страницах в соцсетях в пятницу, 20 марта.

Отмечается, что компания полностью поддерживает решение своего стратегического партнера, туроператора Anex Tour об отмене всех завозных рейсов из России на эти же даты.

«Уверены, что эта мера внесет свой вклад в сохранение здоровья российских граждан и позволит тысячам туристов избежать вынужденных карантинных мер по возвращении на родину», — добавили в Azur Air.

Перевозчик продолжает в штатном режиме выполнять рейсы для возвращения россиян из-за рубежа.

На время вынужденной паузы компания сохраняет коллектив сотрудников и будет готовиться к возобновлению полетов в плановом режиме.

С 13 марта Azur Air отменила все рейсы из Москвы в Барселону и прекратила полетную программу в индийский штат Гоа.

Авиакомпании временно приостанавливают полеты на фоне пандемии коронавируса. Так, 19 марта АО «Авиакомпания «Россия» сообщила об отмене регулярных полетов из Санкт-Петербурга в Лондон, страны Европы и ряда рейсов с ОАЭ. За день до этого «Аэрофлот» сообщил о приостановке полетов по 37 направлениям. Кроме того, перевозчик сократил полетную программу в Минск и Ереван.