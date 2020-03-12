Azur Air отменила рейсы из Москвы в Барселону и Гоа из-за коронавируса

Авиакомпания Azur Air отменила все рейсы из Москвы в Барселону и прекратила полетную программу в индийский штат Гоа. Об этом в четверг, 12 марта, сообщается на официальной странице перевозчика в Facebook.

«В соответствии с решениями правительственного Оперативного штаба, Azur Air с 13 марта отменяет полетную программу в Барселону из Москвы. Авиакомпания выполнит два чартерных рейса из Барселоны в Москву для доставки туристов, находящихся сейчас в Испании», — говорится в заявлении.

В индийский штат Гоа полеты отменены с 12 марта. Причина в том, что власти Индии приостановили действие туристических виз на фоне распространения коронавируса.

«Программы должны были завершиться в конце марта, однако ввозные больше выполняться не будут. Для возвращения на родину туристов, находящихся сейчас в Индии и прибывших в страну на рейсах Azur Air , авиакомпания совместно с партнерами на туристическом рынке организует вывозные чартерные рейсы. Завершить вывоз туристов планируется 21 марта», — отмечается в релизе.

11 марта Российский авиаперевозчик S7 Airlines сообщил о том, что приостановит полеты в Италию, Испанию, Францию и Германию с 13 марта. В свою очередь, лоукостер «Победа» отменила несколько рейсов в города Германии и Испании.

В тот же день «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов в Германию, Италию, Испанию и Францию на период с 13 марта по 30 апреля. Речь идет о рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме того, авиакомпания Utair приостановила полеты в Милан до конца мая.

Корректировки в полетные планы уже ввели различные международные авиакомпании, в том числе германская Lufthansa, южнокорейская Korean Air, португальская TAP, латвийская AirBaltic и ирландская Ryanair.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 началась в китайском Ухане. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По данным ВОЗ, число зараженных в мире превысило 124,5 тыс. человек в 118 странах, умерло 4607 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. В ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах.