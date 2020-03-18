«Аэрофлот» приостановил полеты по 37 маршрутам

Российская авиакомпания «Аэрофлот» заявила о приостановке полетов по 37 направлениям. Соответствующая информация была размещена на сайте перевозчика в среду, 18 марта.

Отмечается, что временная приостановка московских перелетов до 23 апреля 2020 года была определена с такими европейскими городами, как Прага, Мюнхен, Франкфурт, Салоники, Барселона, Цюрих, Осло, Копенгаген, Таллин, Вена, Белград, Любляна, Тиват и Ларнака. Вылеты в Варшаву будут ограничены до 27 апреля, в Вильнюс — до 30 марта, а в Кишинев планируется возобновить регулярные полеты после 31 марта.

Также авиасообщение будет приостановлено с Казахстаном, Египтом, Ливаном, ОАЭ, Узбекистаном. В США с 29 марта продолжится выполнение перелетов только по маршруту «Москва-Нью-Йорк-Москва». Сроки выполнения чартерных авиаперевозок в Португалию на данный момент изучаются руководством «Аэрофлота».

На данный момент авиакомпания продолжает выполнять рейсы в Рим, Амстердам, Бухарест, Брюссель, Софию, Лондон, Берлин, Афины, Дублин, Мадрид, Хельсинки, Загреб, Женеву, Париж и в Стокгольм.

В государственной авиакомпании отметили, что предпринимаются все возможные усилия для возвращения граждан России на родину. «Аэрофлот» просит граждан проверять информацию о переносе, отмене или разрешении авиарейсов на сайте авиакомпании.

Авиаперевозчик также сообщил, что оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет можно будет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета.

Ранее в среду стало известно о том, что «Аэрофлот» сокращает полетную программу в Минск и Ереван.