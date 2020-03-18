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Заблокированные в Черногории россияне вылетят в РФ до конца дня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россияне, не имеющие возможность покинуть Черногорию из-за закрытия границы, вернутся в РФ 18 марта рейсом «Аэрофлота». Об этом в среду, 18 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Получено разрешение черногорской стороны на вылет пассажиров «Аэрофлота», — сказал собеседник агентства.

Ранее 18 марта стало известно, что Черногория дала согласие на вывоз туристов из РФ самолетами российских авиакомпаний.

О том, что более тысячи россиян застряли в Черногории из-за решения Подгорицы закрыть границы, стало известно 17 марта.

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Так, 17 марта должен был состояться первый вывозной рейс, однако местные власти закрыли аэропорт без каких-либо дальнейших указаний. Среди граждан оказались семьи с детьми, пожилые люди и онкобольные, которым требуются лекарства, но необходимые медикаменты в Черногории закончились.

Отели размещать туристов без справок об отсутствии коронавируса отказались, рестораны в стране закрылись. Таким образом, люди фактически остались на улице.

По словам россиянина Федора Абрамова, оказавшегося в этой ситуации, авиакомпания «Победа» обеспечила для своих клиентов отель и трансфер до него, однако минздрав Черногории всё отменил. В результате людям пришлось проводить время под дверями воздушной гавани. «Аэрофлот» запросил помощь у МИД РФ и Росавиации.

По оценке Ростуризма, за рубежом находится около 100 организованных туристов из России. Всем им настоятельно рекомендовано заявить о себе в консульства и российские посольства, а также поддерживать связь с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы проработать варианты их возвращения в РФ.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 204,2 тыс. Выздоровели более 82,1 тыс. человек, при этом 8244 человека умерли.

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