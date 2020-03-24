СМИ предрекли Испании итальянский сценарий распространения коронавируса

Распространение коронавируса в Испании может приобрести большие масштабы, чем в Италии и Китае. Такую вероятность допустило издание El Pais в материале, опубликованном во вторник, 24 марта.

Отмечается, что за сутки количество летальных исходов увеличилось на 462, что стало рекордным показателем с момента появления COVID-19 в стране. Таким образом, число жертв к понедельнику достигло 2182 человек — это вдвое больше, чем было еще три дня назад. Таких темпов не было ни в Китае, ни в Италии, указывает издание.

Кроме того, в отличие от Италии, где сложная обстановка сохраняется в одних и тех же регионах, в Испании болезнь распространяется шире и диагностируется там, где вспышек ранее замечено не было. Так, изначально коронавирус наблюдался в Мадриде, Стране Басков и Арагоне, теперь же число пациентов увеличивается в Каталонии, Кастилии и Леоне, а также Кастилии-Ла-Манче.

Власти утверждают, что уровень заражения начал снижаться, но допускают, что пик вспышки еще не пройден.

К 24 марта количество подтвержденных случаев заражения в Испании превысило 33 тыс., в том числе 4717 за последние сутки, вылечились 2255 человек.

Тем временем в Италии накануне зафиксировали снижение смертности от коронавируса, хотя ранее в марте республика обогнала по числу погибших Китай, откуда COVID-19 начал распространяться. Так, 21 марта был зафиксирован рекорд в 793 человека, на следующий день умер 651 человек, затем — 602 человека.

В Испании введен режим повышенной готовности, который будет действовать до 11 апреля. Выезд для граждан третьих стран, кроме крайне необходимых поездок, ограничен. Граждан призывают к «гражданской ответственности и дисциплине».

Врач Андрей Рубцов, живущий в Мадриде, объяснил высокую смертность от коронавируса в Испании тем, что в стране высокая продолжительность жизни, а многие заболевшие являются лицами старшего возраста.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.