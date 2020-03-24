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Фармацевты опровергли дефицит парацетамола в аптеках Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Дефицита парацетамола в московских аптеках нет. Об этом 24 марта в эфире НСН заявила исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

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«Парацетамол, как нам сообщают из регионов, не в дефиците, информацией по Москве не обладаю. Пока отмечается дефицит одноразовых масок, антисептиков для обработки рук», — заявила Неволина.

Высокий спрос на жаропонижающие препараты появился после объявления ВОЗ пандемии коронавируса. Вместе с тем врачи рекомендуют не заниматься самолечением, а обязательно обращаться к специалистам.

Ранее 24 марта газета «Ведомости» писала о дефиците парацетамола, а также других жаропонижающих нерецептурных препаратов в столичных аптеках. Поставщики заявляют, что не имеют проблем с поставками данного типа медикаментов, а продажи жаропонижающих и противовоспалительных лекарств выросли на 790% в денежном выражении по сравнению с прошлой неделей.

17 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала при лечении коронавируса воздержаться от приема лекарств, содержащих ибупрофен, отдавая предпочтение парацетамолу. Эпидемия пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, стала распространяться по миру в декабре 2019 года, очагом инфекции стал китайский город Ухань. По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек.

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