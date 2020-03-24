Глава Крыма предложил ввести мораторий на повышение цен на лекарства
Глава Крыма Сергей Аксенов отдал распоряжение проработать предложения по введению моратория на повышение цен производителями медикаментов на период распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «РИА Новости».
«Давно надо было ввести мораторий. Или мы будем ждать, пока 200% будет торговая наценка, и только тогда начнем шевелиться. Давайте оформим сегодня решением штаба, и отправьте предложения на центральный штаб в части того, чтобы ввести мораторий на поднятие цен производителями при поставке в розничные сети и изменения условий», — заявил Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.
Он также отметил, что спекулянты должны быть лишены каких-либо мер государственной поддержки, а информацию о них следует размещать в открытом доступе.
21 марта в Республике Крым был зарегистрирован первый случай заражения новым типом коронавируса. Мужчина, возвращаясь из Франции, въехал в регион через Украину. При этом зараженный скрыл информацию о том, что был в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
К 23 марта в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19. 17 человек вылечились.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382,9 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек, из больниц выписаны 102,5 тыс. пациентов.