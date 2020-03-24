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Глава Крыма предложил ввести мораторий на повышение цен на лекарства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Крыма Сергей Аксенов отдал распоряжение проработать предложения по введению моратория на повышение цен производителями медикаментов на период распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает «РИА Новости».

«Давно надо было ввести мораторий. Или мы будем ждать, пока 200% будет торговая наценка, и только тогда начнем шевелиться. Давайте оформим сегодня решением штаба, и отправьте предложения на центральный штаб в части того, чтобы ввести мораторий на поднятие цен производителями при поставке в розничные сети и изменения условий», — заявил Аксенов на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

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Он также отметил, что спекулянты должны быть лишены каких-либо мер государственной поддержки, а информацию о них следует размещать в открытом доступе.

21 марта в Республике Крым был зарегистрирован первый случай заражения новым типом коронавируса. Мужчина, возвращаясь из Франции, въехал в регион через Украину. При этом зараженный скрыл информацию о том, что был в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

К 23 марта в России диагностировано 438 случаев заболевания COVID-19. 17 человек вылечились.

Корона

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometer на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382,9 тыс. случаев заболевания, скончались 16,5 тыс. человек, из больниц выписаны 102,5 тыс. пациентов.

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