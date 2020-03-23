Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Разработка вакцины от Федерального медико-биологического агентства от коронавируса прошла первую фазу. Об этом заявила глава ФМБА Вероника Скворцова в понедельник, 23 марта.

По словам Скворцовой, все оставшиеся испытания разработки завершатся к июню, а на получение финального варианта препарата уйдет порядка 11 месяцев.

«Следующая вещь, о которой хотелось бы сказать, ― это разработка вакцины. Разработка вакцины прошла первую фазу. Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы так называемые, или центры связывания с вирусом», ― рассказала Скворцова. Ее слова приводит ТАСС.

Глава ФМБА отметила, что в настоящий момент над разработкой лекарства трудятся два центра агентства. Для увеличения эффективности работы ФМБА перешло на трехсменный график работы.

Ранее, 20 марта, Вероника Скворцова заявила, что финальная версия вакцины от SARS-CoV-2, изготовленная ФМБА, будет готова в течение 11 месяцев.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным международного статистического агентства Worldometers на 23 марта, число заразившихся инфекцией в 192 странах мира составило свыше 338 тыс. человек, погибших — более 14 тыс., а выздоровели более 99 тыс. пациентов. В России, по информации на 23 марта, заболели 438 человек.