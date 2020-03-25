«Москва больше всех пострадала»: президент оценил масштаб распространения COVID-19

Реальное число жителей Москвы, заразившихся коронавирусом, может оказаться значительно выше данных официальной статистики. Об этом на совещании у президента заявил мэр Сергей Собянин. Градоначальник призвал распространить карантин, который затронет лиц старше 65 лет, на все крупные регионы РФ. После этого заседания Владимир Путин лично отправился в больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. В конце рабочего дня глава государства обсудил меры поддержки экономики страны в сложной эпидемиологической ситуации. А кабмин 24 марта издал целый ряд поручений, которые должны помочь справиться с пандемией – от закрытия торговых центров до вывоза на родину граждан Украины.

«Динамика высокая»

COVID-19, который ежедневно уносит жизней людей по всему миру, давно перестал быть темой для шуток даже у самых циничных интернет-юмористов. Несмотря на то, что ситуация в РФ пока куда менее критична, чем, например, в Италии или Испании, напряжение в обществе все-таки нарастает. Особенно, когда увидеть группу медиков в белых защитных костюмах, увозящих человека в неизвестном направлении, можно даже не включая новости.

Поэтому абсолютно закономерно, что повестка российского президента посвящена сейчас в основном сложной эпидемиологической обстановке. 24 марта в первой половине дня Владимир Путин провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса, в котором приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

— Москва больше всех пострадала, — президент начал мероприятие не с самых приятных для жителей столицы новостей.

Тревожную тему развил Сергей Собянин, который сообщил, что сейчас в Москве под подозрением на наличие коронавируса — около 500 человек.

— Часть еще не подтверждены, мы работаем, — пояснил градоначальник.

— 290 официально подтверждены и еще 150 в работе, — уточнила Анна Попова.

Во время совещания мэр Москвы не пытался приуменьшить проблему и не боялся констатировать неприятные факты, отодвигая оптимистические сценарии на задний план.

— Динамика высокая, серьезная история разворачивается. Тем более что мы видим, что достаточно много людей находятся у себя дома, просто не тестируются, кто приехал из‑за рубежа, кто себе может позволить – сидят у себя на дачах, в квартирах, на самоизоляции, чувствуют себя хорошо, и слава богу, пусть находятся. Но реально тех, кто болен, – их значительно больше, — подчеркнул Сергей Собянин.

Более того, реальной картины о масштабах заражения нет и у российских регионов, поскольку объем тестирования очень низок, признал он.

— Надо понимать, что если в Приморский край приехало 6000 людей, побывавших за границей в зоне заражения, то это проблема, большая проблема. И рано или поздно эта проблема вырисуется. Поэтому всем без исключения субъектам – независимо от того, есть у них больные, нет больных – всем готовиться надо, — призывал коллег к максимальной ответственности Сергей Собянин.

Столичный мэр посоветовал ввести карантин для людей старше 65 лет во всех крупных городах страны, включая Санкт-Петербург. В Москве и Подмосковье аналогичная мера будет действовать с 26 марта до 14 апреля. Оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции обязаны будут не только пожилые люди, но и жители, страдающие хроническими заболеваниями.

— Эта мера вполне разумная. Чаще всего гибнут люди, которые имеют возрастные или приобретенные хронические тяжелые заболевания. Диабет, болезни легких и многого другого, люди с ослабленным иммунитетом. Это просто по опыту других стран видно, что карантин жестким не бывает. Карантин в такой ситуации правильный. Если это спасет жизни, я считают такие меры оправданными, — заявил «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

На особом контроле окажутся и те, кто приехал в РФ из-за рубежа – особенно из стран, где ситуация с распространением коронавируса наиболее критичная. Это касается Италии, Испании, Китая, Ирана, Франции, Великобритании, США и Германии. Как уточнил на совещании Сергей Собянин, за последние десять дней в Россию вернулись миллион человек.

— Безусловно, каждый в наше время должен быть собранным и не относиться к проблеме наплевательски. Если ты откуда-то приехал, то потенциально ты – источник опасности. Значит, надо просто посидеть дома две недели. Социальная ответственность нужна в любое время, но в нынешнее — еще больше, чем обычно, — добавил Алексей Аграновский.

Большинство заразившихся коронавирусом россиян находятся в больнице в Коммунарке, которая рассчитана на 500 коек, между тем, продолжил рассказывать о ситуации в Москве мэр. Однако власти города намерены и впредь увеличивать количество специализированных больничных мест.

— И мы нарастим за три‑четыре недели до 5000 коек, которые будут специализироваться на коронавирусе. И такую же работу нужно проделать по всем субъектам, в точности такую же, — настаивал Сергей Собянин.

Докладывая президенту о строительстве новой больницы в Новой Москве, Сергей Собянин предложил:

- Поедем в Коммунарку, там всего 60 коек реанимационные, а это будет 260.

- Хорошо. Давайте поедем и посмотрим, как это реально в Коммунарке организовано, - неожиданно откликнулся глава государства.

- Да, я приглашаю. Когда мы достроим эту больничку новую, на вертолёте слетаем, - ответил мэр.

«Как часики»

Когда совещание закончилось, Владимир Путин в сопровождении Сергея Собянина действительно отправился в московский поселок Коммунарка, где пообщался с главврачом ГКБ №40 Денисом Проценко. В целях безопасности президенту во время осмотра больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, пришлось надеть защитный костюм желтого цвета и респиратор.

— Денис Николаевич, хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении. Передайте самые наилучшие слова, самые тёплые слова благодарности всему вашему коллективу, — заявил Владимир Путин после обхода медучреждения. — Я посмотрел, как они трудятся. Все на боевых постах. Не хочется употреблять этих военных выражений, но действительно все работает у вас, как часики, как хороший, слаженный механизм. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства. Просто видно со стороны, как это всё налажено. И тяжелые больные, за ними уход виден, вокруг койки сразу три специалиста работают. Люди, которые идут на поправку, – совсем другая жизнь начинается.

Владимир Путин поинтересовался у врача, каким ему видится дальнейшее развитие ситуации. По словам Дениса Проценко, «с медицинской точки зрения сейчас описано по большому счёту два сценария: «азиатский», когда это быстро стихает, и «итальянский», когда это нарастает».

– Мне как врачу, не только главному, а как анестезиологу-реаниматологу видится, что очень важно отработать «итальянский» сценарий. Если вдруг будет этот всплеск большой, и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных, – подчеркнул он. – Прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ со складов, все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего города, высоких компетенций, эта та самая «итальянская» модель. А если мы вдруг внезапно пойдём по «китайскому» или «корейскому» пути и всё это оборвётся в апреле-мае, мне кажется, врачи будут самые радостные от того, что мы пошли по этому сценарию.

Россия будет менее уязвима, если мы будем готовы к худшему развитию событий, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

– Но готовиться к худшему не обозначает, что мы должны рассчитывать на худший сценарий. Ни в коем случае. Мы достаточно оперативно закрыли сообщение с Китаем, который на тот момент был основным источником проблемы. В целом мы ограничили международные перевозки. Единственное с чем мы немного опоздали – это связано с тем, что много наших граждан оказались в Европе. Прилетая в Москву, они разъезжаются по всей территорией, – заявил сенатор.

По его словам, Москва и область лучше готовы к проблеме, поскольку это крупные географические центры, через которые проходят главные пути и коммуникации. Поэтому совершенно логично, что столице и Подмосковью может быть отведена роль пунктов управления процессом.

«Так или иначе затрагивает»

Во второй половине дня Владимир Путин провел совещание о мерах по поддержке экономики России с учётом распространения коронавирусной инфекции.

– Вы все хорошо знаете, что, к сожалению, эта эпидемия негативным образом отражается на всей мировой экономике, на ведущих экономиках мира. Так или иначе это затрагивает и нашу страну, – заявил президент.

Правительство уже поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. Кроме того, в субъектах должны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Также кабмин поручил Роспортребнадзору и Минпромторгу проработать возможность использования любых спиртосодержащих средств для дезинфекции. Это касается, в том числе и косметических средств.

Минтрансу совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ поручено «организовать единовременный вывоз железнодорожным транспортом украинских граждан в Украину из Российской Федерации и российских граждан в Российскую Федерацию из Украины». Также поручено проработать вопрос размещения вернувшихся из-за границы россиян в гостиницах около аэропортов.

Кроме того, Минтрансу необходимо поработать над вывозом российских граждан из Египта с привлечением сил и средств авиакомпании «Белавиа» в счет ее задолженности перед РФ за аэронавигационные услуги.

Не остался без внимания утренний призыв Сергея Собянина. По предписанию Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом всем людям старше 65 лет в России должны будут отправить на карантин.

Откроются не все

Продукция косметической промышленности зачастую содержит спирт, отметила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова. Роспотребнадзор признал его активным веществом в борьбе с коронавирусм, а значит, и продукция отрасли может быть признана дезинфектором и антисептиком, сказала эксперт. Если правительство признает это на официальном уровне, то граждане, которые обязаны иметь на рабочем месте антисептики, смогут использовать парфюмернокосметическую продукцию, заметила Александра Скоробогатова.

А вот кальянный бизнес в столице и регионах развит несильно, рассказала «Известиям» гендиректор ресторанной консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Обычно такие услуги предоставляют в азаитских кафе, которые зарабатывают в основном на еде и алкоголе. После запрета курения в общественных местах — и в частности ресторанах — в городах стали появляться отдельные небольшие заведения с кальяном, но уже без еды. Но их число незначительно даже в Москве. Поэтому, уверена эксперт, новый запрет не принесет заведениям общепита существенных убытков.

Пока сами ТЦ и ТРЦ закрываться не будут — приостановится работа только развлекательных зон и кинотеатров в составе центров, считает руководитель отдела исследований CBRE Александр Шибаев. Региональные власти уже должны будут проследить, что они закрылись, отметил эксперт. По его подсчетам, в Москве 500-600 развлекательных заведений, включая ночные клубы, которые могут закрыться, а также около 750 кинозалов и отдельных кинотеатров, которые уже не работают. В среднем столичные развлекательные заведения приносят своим владельцам 5-10 млн рублей, в регионах – 700-800 тыс. рублей в месяц. При этом в торговых центрах они создают немалый трафик — из-з их закрытия могут пострадать и магазины, отметил он.

По оценке генерального директора S.A. Ricci Александра Морозова, потери только от недельного простоя кинотеатров и рекреационных зон могут составить 2-3 млрд рублей в Москве и 14-17 млрд по все й стране. При этом эксперт допускает, что в ближайшее время, если пандемия будет развиваться, последуют рекомендации закрыть и сами ТЦ. В таком случае потери торговой отрасли могут составить несколько сотен млрд рублей, спрогнозировал он.

Сейчас в России около двух тыс. кинотеатров, сообщила главный редактор портала "Профисинема" Нина Ромодановская. Как и для любого бизнеса, убытки от этого решения могут быть очень серьезные. Закрывшись, кинотеатры не получат выручку, но вопрос с расходами пока еще остается открытым, пояснила она.

Если не будет господдержки, то после того, как карантин снимут, продолжат работу не все кинотеатры, считает эксперт. Не выживут те, кто и так работает на пределе своей рентабельности, у кого не было запаса «прочности» хотя бы на месяц. Это особенно касается кинотеатров в регионах, добавила Нина Ромодановская.

За время карантина произойдет переформатирование отрасли, перелом о котором эксперты говорят уже несколько лет: уйдут в онлайн те премьеры, которые не требуют большого экрана, продолжила она. По ее словам, прежде всего речь идет о незрелищных драмах, мелодрамах и ромкомах.

-- Уйдя сейчас в онлайн, они там и останутся. Отрасль не будет прежней, - подчеркнула Нина Ромодановская.