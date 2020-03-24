Сгущают маски: Минпромторг организует службу доставки средств защиты

Минпромторг готов организовать продажу средств индивидуальной защиты, в том числе масок, напрямую от производителей - с помощью новой сети доставки. Её могут организовать крупнейшие интернет-магазины и «Почта России», которая займется отдаленными территориями. Ведомство уже запросило у госкомпании и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) данные об их логистических возможностях. «Известия» ознакомились с документом. Новая система позволит исключить из цепочки продаж спекулянтов, которые активно завышают цены на маски. Предполагается, что к середине апреля российская промышленность начнет изготавливать 5 млн масок в сутки, уже сейчас заводы перешли на круглосуточную работу, однако пока дефицит средств защиты сохраняется.

Раскинуть сеть

Минпромторг намерен создать логистическую сеть, которая позволит с минимальными затратами осуществлять доставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) от производителя напрямую потребителю. Речь идет о масках, перчатках, костюмах, респираторах, комбинезонах и очках, уточнили в пресс-службе ведомства.

Минпромторг в письме АКИТ и «Почте России» запросил данные об их возможностях по организации в стране такого проекта. С документом, отправленным 17 марта, ознакомились «Известия».

В частности, ведомство попросило уточнить информацию о транспортно-логистических, инфраструктурных (склады, пункты хранения и распределения) и иных возможностях операторов. В документе подчеркивается, что Минпромторг исполняет поручение главы правительства Михаила Мишустина от 15 марта.

Представитель одной из компаний сказал «Известиям», что речь идет о создании единой службы, которая будет заниматься доставкой средств защиты. Хотя окончательная структура работы и конфигурация такой сети еще обсуждается , добавил он.

В пресс-службе Минпромторга добавили, что в период вспышки эпидемии доступность и бесконтактность онлайн-торговли особенно актуальна.

— В стране уже давно растет рынок логистических услуг во всех его звеньях: от магистральных перевозок до последней мили. Создаются собственные службы доставки, предлагаются услуги сторонних сервисов компаний быстрой доставки из традиционных магазинов, организовываются пункты самовывоза и выдачи заказа, — отметили в ведомстве. — В условиях этой неопределенности, вызванной форс-мажором, компании оперативно адаптируются и перестраивают бизнес-процессы.

Вне зоны доступа

В пресс-службе «Почты России» «Известиям» сказали, что в нынешней ситуации быстрая доставка средств индивидуальной защиты от производителя к потребителю особенно актуальна.

— Для обеспечения этой продукцией граждан страны, проживающих в том числе вне зоны покрытия аптечных сетей, «Почта России» готова использовать существующую почтовую инфраструктуру и собственную сеть из 42 тыс. отделений, — отметили в компании. — Доставка будет осуществляться по минимальной цене. В крупных городах могут быть задействованы наши курьерские службы.

В Ассоциации компаний интернет-торговли «Известиям» сказали, что участники организации готовы обеспечить быструю доставку средств индивидуальной защиты и на сегодняшний день имеют достаточно развитую логистическую инфраструктуру. Главное, чтобы у поставщиков были товары этой категории, отметили в ассоциации. Новая система позволит исключить из цепочки продаж спекулянтов, которые активно завышают цены на маски, при этом доставка средств защиты - вне зависимости от суммы заказа - может стать бесплатной, такой вариант сейчас рассматривается , уточнили в АКИТ.

В пресс-службе Wildberries «Известиям» сказали, что в компании пока обсуждают предложение Минпромторга. Ритейлер развивает собственную логистическую инфраструктуру и сеть пунктов выдачи заказов, которая насчитывает около 7 тыс. точек.

— Мы стремимся обеспечить наших покупателей необходимыми средствами индивидуальной защиты: медицинскими масками, респираторами, одноразовыми перчатками, — подчеркнули в компании. — Поэтому даже в период повышенного спроса мы осуществляем поставки этой продукции. Мы продолжим доставлять заказы нашим покупателям бесплатно.

Восполнить дефицит

С начала этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже неоднократно фиксировала дефицит масок в столичном регионе, в последний раз такое заявление служба делала 18 марта. При этом 23 марта глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что в первой половине апреля промышленность (18 предприятий) выйдет на производство 5 млн масок в сутки. Заводы уже работают во внештатном режиме, то есть круглосуточно. По словам министра, месяц назад промышленность увеличила свои мощности до 1,6 тыс. штук в сутки. Плюс к этому со 2 марта в РФ ввели запрет на экспорт масок за рубеж.

Руководитель отдела маркетинга компании «Респираторный комплекс» Елена Цветкова сказала «Известиям», что изготовитель уже увеличил объемы: предприятие перешло на работу в три смены и переориентировало некоторые участки производства под изготовление медицинских респираторов. Хотя только эти действия не решили проблему завода: предприятию сегодня не хватает оперативной доставки из-за рубежа той части комплектующих, которая не производится в России в требуемом объеме.