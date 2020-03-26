Спрос меня научит: пандемия провоцирует появление новых профессий

Ситуация, складывающаяся на рынке труда из-за пандемии коронавируса, может привести к появлению новых массовых профессий. Это, например, цифровой куратор, организатор виртуальных бизнес-туров, консультант по оптимизации бизнес-процессов онлайн, сообщил «Известиям» генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович. Впрочем, переход на удаленную работу потребует новых компетенций и от представителей «старых» профессий.

Суть работы цифрового куратора — помогать гражданам настраивать их виртуальную среду, в том числе пользоваться онлайн-банкингом и телемедициной, участвовать в дистанционных совещаниях, пояснил Александр Лейбович. Профстандарт для этой квалификации уже утвержден в 2018 году. В ближайшее время режим изоляции увеличит спрос на цифровых кураторов, полагает эксперт.

Также среди потенциальных новых профессий — создатель виртуальных деловых туров.

— Суть в том, чтобы клиент мог познакомиться с тем или иным продуктом в режиме онлайн. Например, если мы хотим провести конференцию, то сейчас едем на место, обсуждаем там все детали. А это можно делать в режиме онлайн, — рассказал Александр Лейбович.

Можно ожидать, что массовой станет профессия организатора бизнес-процессов онлайн, добавил эксперт. Такие специалисты есть и сейчас, но они немногочисленны. С переходом значительного числа работников на дистанционный труд потребность в представителях профессии возрастет.

— Также в ближайшее время можно ожидать «расцвета» логистических профессий. Речь не просто о доставке еды, а о разработке новых схем циркулирования товаров и носителей услуг, — отметил Александр Лейбович.

Однако необходимость в цифровых компетенциях возрастет практически во всех профессиях, добавил он.

— Можно ожидать, что во время перестройки процессов на новый лад производительность труда значительно упадет. Но когда система будет отстроена, нас ждет существенный рост. Это чем-то напоминает реконструкцию любого производства: временное падение для будущего роста, — заключил он.

Что касается заработка специалистов, обеспечивающих перестройку процессов, оценить его пока проблематично, утверждает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков. Зарплатная «вилка» консультантов очень велика и сейчас, пояснил он. Однако можно ожидать, что высокий спрос на специалистов увеличит стоимость их труда.

Цифровые кураторы, скорее всего, будут наиболее востребованы со стороны старшего поколения, предположил эксперт. Из-за специфики общения и важности такого качества, как терпение, этой профессии проще всего будет обучиться социальным работникам, считает Александр Щербаков. По его мнению, уровень заработка благодаря новым навыкам значительно не изменится. По данным официальной статистики, сейчас соцработники в среднем по стране получают около 35 тыс. рублей в месяц.

Спрос на бизнес-консультантов сильно переоценен, полагает вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Федор Прокопов.

— В первую очередь нужны не консультанты, а айтишники, которые помогут настроить онлайн-платформы для удаленной работы, установят необходимые программы на ноутбуки и домашние компьютеры сотрудников, нарисуют «комиксы», как этим пользоваться. Работа несложная, таких компетенций хватает и внутри компаний — дефицита специалистов не будет, — считает эксперт.

С другой стороны, бизнес-процессы действительно изменятся: например, отпадут ненужные совещания, возникнут вопросы дисциплины работы на дому. Однако не факт, что это потребует привлечения консультантов, заключил Федор Прокопов.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на дистанционную работу, особенно женщин с детьми. По мнению градоначальника, было бы неплохо добиться перехода на удаленку 15–30% офисных работников.

Как писали «Известия», каждый пятый сотрудник продолжает ездить в офис вопреки рекомендации работодателя трудиться из дома. Об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter. В целом «удаленка» пришлась не по душе 31% респондентов — всему виной неподходящая обстановка, а также отсутствие необходимой техники.