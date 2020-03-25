Халатное отношение: треть россиян жалуется на трудности работы из дома

Каждый пятый сотрудник продолжает ездить в офис вопреки рекомендации работодателя трудиться из дома. Об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter, проведенного для «Известий» в течение минувшей недели. В целом «удаленка» пришлась не по душе 31% респондентов — всему виной неподходящая обстановка, а также отсутствие необходимой техники. Более половины опрошенных пожаловались, что работодатели отказались компенсировать ее покупку. Хотя розничные продажи ноутбуков за последнюю неделю выросли в разы.

Нерабочий настрой

Треть сотрудников российских компаний (31%), работающих сейчас удаленно, поделились, что им некомфортно выполнять свои обязанности из дома. По данным опроса, больше всего их волнует неподходящая мебель в квартире (отсутствие письменного стола, неудобный стул и т. п.). Об этом сообщили 44% респондентов. На втором месте — слабый компьютер или ноутбук (31%), на третьем — низкая скорость интернета (23%). Замыкают рейтинг домашних препятствий для работы перебои с мобильной связью (8%).

уд2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Согласно опросу, 80% респондентов выполняют рекомендацию работодателя трудиться удаленно, а оставшиеся 20% продолжают ездить в офис. 65% из них заявили, что характер обязанностей требует личного присутствия на рабочем месте, 34% пожаловались, что дома нерабочая атмосфера, 28% среди причин назвали отвлекающие факторы в квартире (семья, дети, бытовые вопросы).

Офис на диване

Рабочее место в офисе подразумевает особую мебель, правильный подбор техники и освещения. Всё это регламентируется законодательством , пояснил президент Ассоциации содействия здоровью и безопасности труда «Эталон» Олег Косырев. По его словам, дома человеку нередко приходится работать, сидя на диване или за кухонным столом. Всё это влияет на него и психологически, и физически. Например, у работника могут начаться боли в спине. Наконец, в домашней обстановке он просто не может сосредоточиться, поскольку привык отдыхать в своей квартире. Риски, связанные с потерей производительности, ложатся на плечи работодателя.

— Если компания переходит на удаленный режим, руководство должно понимать издержки такого формата. Сотруднику обязаны организовать рабочее место. Для этого сейчас не надо никаких специальных документов, всё регулирует Трудовой кодекс. Человек в любом случае находится на работе, его рабочее место там, где его определил работодатель. В нашей ситуации — дома. Поэтому так или иначе компания продолжает нести ответственность за сотрудника , — подчеркнул Олег Косырев.

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Правда, по его словам, не каждый начальник осознает трудности, с которыми подчиненные столкнулись дома. Данные опроса свидетельствуют, что лишь 2% работодателей согласились оплатить персоналу необходимую мебель.

Технические неполадки

Также более половины работодателей отказались компенсировать сотрудникам затраты на необходимые технические средства для работы из дома (об этом заявили 54% опрошенных). Только 11% готовы оплатить интернет и мобильную связь. Всего HeadHunter опросил 4 тыс. человек из разных регионов и сфер деятельности.

Спрос на ноутбуки и компьютеры за последнюю неделю вырос в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года , рассказали «Известиям» в компании «Ситилинк».

— 23 марта был абсолютный рекорд продаж ноутбуков за всё время существования компании — они выросли в пять раз, — отметил директор по закупкам «Ситилинк» Олег Пчельников.

По словам опрошенных «Известиями» экспертов, спорные моменты, связанные с компенсацией затрат в ходе удаленной работы, сотрудникам придется решать с работодателем в индивидуальном порядке. Остается неясным, например, как именно должна быть организована удаленная работа с точки зрения закона. Например, в какое время и посредством каких технических средств сотрудники должны выходить на связь, отчитываться о выполненных обязанностях и т. д.

В Минтруде «Известиям» пояснили, что условия надомной работы регулируются законодательством. А вопрос обеспечения техническими средствами фиксируется в трудовом договоре.

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Сейчас в период борьбы с коронавирусом режим временной удаленной работы может вводиться в том числе по желанию сотрудников — в случае если у компании есть возможность организовать ее вне офиса.

— То есть работодатель при переводе на удаленную работу должен определить, есть ли у сотрудника необходимые ресурсы, можно ли его такими ресурсами обеспечить, -— отметили в Минтруде. — Указанные вопросы решаются с каждым работником исходя из конкретной ситуации.

Одного Трудового кодекса для этого мало, уверена социолог Анна Очкина. По ее словам, Минтруду следует обязать работодателей выпустить подробное распоряжение о критериях удаленной работы.

— В связи с угрозой коронавируса возникло сразу несколько форматов, и каждый из них нуждается в уточнениях. Первый — когда есть решение руководства компании или властей региона об удаленной работе, второй — когда сотрудник вынужден уйти на больничный из-за особой обстановки, третий — когда работник сам желает перейти в режим самоизоляции. Например, сейчас подстраховаться хотят беременные женщины или просто ипохондрики. Во всех этих случаях не должно быть санкций со стороны работодателя , — отметила Анна Очкина.

Мнения разделились

96% офисных работников либо уже перешли на удаленный формат работы, либо фактически готовы к этому. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. — Лаборатория HR-инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина». Специалисты опросили сотрудников 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн рублей в год) в возрасте от 25 до 60 лет. Только 4% респондентов усомнились в целесообразности перехода на удаленный труд. 34% респондентов считают, что круг их обязанностей отлично вписывается в дистанционный формат. 52% отметили, давно мечтали трудиться вне офиса, из них 6% очень надеются, что их руководство в будущем пересмотрит требования и даст им возможность и дальше работать удаленно. Лишь 12% высказали обеспокоенность эффективностью своего труда.

— Сегодня на рынке наблюдается уникальная ситуация. Всего за несколько дней крупные компании переводят работу на удаленный формат. В обычных обстоятельствах на это мог бы уйти не один год , — отметила директор департамента маркетинга «Медицина» группы «АльфаСтрахование» Алиса Безлюдова.