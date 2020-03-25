Каникулы не для учителя: как школы переходят на дистанционное обучение

С 23 марта российские школы начали готовиться к переходу на дистанционное обучение. В Минпросвещения на масштабную перестройку дали время до 12 апреля. Многих родителей такие долгие каникулы не устраивают. Они требуют от администрации оперативных мер, чтобы дети не отстали по учебе. На деле же к быстрому переходу на дистанционную модель часто не готовы все участники образовательного процесса. В причинах вместе с экспертами разбирались «Известия».

На вкус и цвет

Современные технологии большинству российских школ знакомы. Учителя уже вносят данные об успеваемости в электронные дневники и работают с электронными досками. Всё чаще в школах появляются планшеты, которые делают учебный процесс более увлекательным, а проверку заданий более оперативной.

На появление таких новшеств в школьном образовании ушло несколько лет, и процесс не завершен до сих пор. Теперь же перед учебными заведениями поставлена новая задача. В течение нескольких недель они должны полностью перевести учебный процесс в дистанционный формат.

В Министерстве просвещения разработали рекомендации, где в общих чертах описали, как должен строиться такой учебный процесс. В документе говорится, в частности, что школам следует определить порядок индивидуальных консультаций, механизмы текущего контроля по учебным дисциплинам, сформировать расписание занятий на каждый учебный день и сократить время урока до 30 минут. Сами занятия могут проводиться как на школьном портале, так и на любой другой платформе. О всех деталях выбранной схемы администрация должна проинформировать родителей.

Сервисов и платформ для дистанционного обучения сегодня действительно множество. Осталось только выбрать. Этим сейчас российские школы и занимаются.

ш1 Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

— Приказ носит рамочный характер, каждый регион, каждая школа будут реализовывать его по-своему. У нас всех зарегистрировали на ресурсе районного методического центра. Но пока он не доработан, за каникулы его нужно довести до ума. Плюс никто не запрещает пользоваться сторонними сервисами. На неделе в школе прошло совещание. Педагоги получили инструкции составить расписание выдачи и проверки заданий в электронном виде. До пятницы каждый учитель должен определиться с формами обучения: синхронное с вебинарами, трансляциями, онлайн-уроками или асинхронное в виде ссылок на видеоматериалы и прочее. Я пока посмотрел «ЯКласс». На мои предметы там довольно хорошие материалы, которые совпадают с нашей программой, — рассказывает «Известиям» Кирилл Загустин, преподаватель одной из школ Санкт-Петербурга.

Пока идеальных решений нет даже у специализированных образовательных площадок. Их база не всегда соответствует рабочим программ, более того, далеко не все педагоги хотят пользоваться чужими моделями уроков, а на то, чтобы преобразовать в цифровой формат свои, нужно время.

Автор цитаты «У нас кто-то использует «ЯКласс», кто-то просто отправляет детей на готовые онлайн-уроки в «Российскую электронную школу», я вот работаю с «Google.Класс». Просто кидать ссылки на видео мне, как педагогу, не интересно. Хочу сам общаться с учениками, готовить занятия. Этот сервис мне подходит. Но у меня гуманитарный предмет, и, насколько он будет удобен математикам, я не знаю. Площадки, которая была бы удобна всем, пока нет. Наш единый информационный портал области, например, отлично подходит для учета, ведения документации, электронного дневника, но не для обучения», — рассуждает в беседе с «Известиями» Михаил Власов, преподаватель истории в одной из школ Самары.

Отсутствие рамок и большой выбор, с одной стороны, позволяют учителям выбрать тот сервис, который лучше всего будет отвечать их запросам, а с другой — доставляет определенные неудобства ученикам и их родителям. Ведь, если у каждого педагога будет разная платформа, им придется зарегистрироваться на всех.

ш2 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Для того чтобы не загубить всю инициативу на корню, первые шаги нужно делать аккуратно и не ударяться в крайности, полагают специалисты.

Ирина Савицкая, руководитель направления продвижения сервиса «Яндекс.Учебник» Сначала школам следует определить реалистичные цели и задачи, понять, делают ли они акцент на изучение нового материала или на повторение? Потом уже выбрать доступные и удобные инструменты. Их для начала может быть всего два. Один для взаимодействия face to face, а другой — для самостоятельной работы учеников. Этого достаточно, они универсальны. Потом к ним можно добавить мессенджер и площадки для выкладывания дополнительных материалов.

Начать с малого стоит и для того, чтобы упростить задачу педагогам старшего возраста.

— И «Яндекс.Учебник», и другие цифровые платформы сегодня довольно просты для использования. Все тесты обрабатываются автоматически, выводят результаты учителю. Освоить их смогут все, это не сложнее, чем работать с электронной почтой, — уверяет Савицкая.

Коммерческая сторона

Для площадок онлайн-образования резкое увеличение потенциальной аудитории стало серьезным испытанием. Скачок количества посетителей сильно повысил нагрузку на сети. По словам Алексея Вахова, технического директора платформы «Учи.ру», масштабизация потребует от сервисов и дополнительных ресурсов, и средств.

— «Коробочные» ИТ-решения в принципе не масштабируются, а другим требуется время, чтобы адаптироваться к возросшей нагрузке. На это может уйти неделя, месяц и более. Когда трафик увеличивается каждый день, то ситуация еще больше усложняется. Растет количество тайм-аутов, запускаются скрытые лимиты, которые не проявлялись при обычной эксплуатации, — поясняет эксперт.

Несмотря на сложность ситуации, многие площадки видят в ней и плюсы. В частности, возможность для налаживания контакта между государством и бизнесом. С такой инициативой выступил онлайн-университет Skillbox.

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— Мы готовы предложить свои ресурсы российским школам и вузам. В первую очередь мы планируем предоставить доступ к нашей вебинарной платформе и привлечь на нее преподавателей. У нас также есть ресурсы для проведения онлайн-конференций, запуска онлайн-курсов и интенсивов с нуля, — сообщили «Известиям» в компании.

Педагоги против такого сотрудничества ничего не имеют, но в его перспективы пока верят слабо.

— Бесплатный доступ некоторые предоставляют до 23 апреля, после этого, скорее всего, нужна будет оплата, и тогда возникнет сложность на техническом уровне. Государственные бюджетные организации работают с коммерческими на определенной правовой основе. Возникнут сложности, так как бюджет на учебный год уже сформирован. Откуда брать деньги, непонятно, — рассуждает Кирилл Загустин.

Подготовить почву

Пока одни школы могут хотя бы в теории рассматривать и коммерческие варианты, другие с трудом осиливают бесплатные. По мнению Михаила Власова, самарские школы к радикальным изменениям оказались не готовы.

Автор цитаты «На примере нашей школы могу сказать, что мы не готовы к дистанционному обучению. И я уверен, что так в большинстве российских школ, за исключением элитных, где и технологическое обеспечение другое, и дополнительное обучение учителей ведется, и где контингент более мотивированный. Когда я пробовал запускать такие проекты, оказывалось, что даже само родительское сообщество не всегда готово. В том числе материально. Есть семьи, у которых нет смартфона и компьютера. Их немного, но они есть. Школа планшеты детям у нас не предоставляет», — рассказывает педагог.

Проблема во много кроется на уровне доступности информации. Даже педагоги, которые и должны внедрять новые технологии, в большинстве своем узнали о них только недавно.

ш4 Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— На курсах повышения квалификации такие возможности не обсуждаются. За всё время помню только одну действительно полезную лекцию на два часа, где рассказали о том, какие сервисы есть для учителей, чтобы можно было методически организовать работу , — вспоминает учитель.

Во многом перестроиться на новый лад мешают и стереотипы. Притом как у учителей, так и у родителей школьников.

Михаил Власов, преподаватель истории в самарской школе Даже когда с техническим оснащением проблем нет, мешает какая-то демоническая аура, которая сегодня создана вокруг интернета. Многие уверяют, что там только контент 18+ и группы самоубийств, и как можно туда детей одних отпускать? А о том, что можно устанавливать фильтры, что интернет это потрясающая возможность для обучения — они или не знают, или не хотят знать. Чтобы всё полноценно заработало, должна проводиться большая просветительская работа и с родителями, и с учителями.

При комплексном подходе, полагают педагоги, наладить многие элементы дистанционного обучение на период карантина всё же удастся. По оценкам Ирины Савицкой, на это может уйти одна-две недели. Такого же мнения придерживаются и в школе Санкт-Петербурга.

— Для проверки знаний все инструменты уже есть. Для изучения новых тем тоже. Предстоит решить вопросы коммуникации. Если урок проходит в формате видео, то как проверять записи учеников, как проводить блицопрос? Как заменить вызов к доске? Насколько хорошо будут организованы все эти процессы — практика покажет. Многое зависит от учителей, их желания и компетенции, но сохранить минимум 90% учебного процесса вполне возможно, — уверен Кирилл Загустин.

В перспективе

По мнению экспертов, как бы не отреагировала на стрессовую ситуацию отечественная система образования, это всё равно пойдет ей на пользу. Как минимум сдвинет дело с мертвой точки.

ш5 Фото: ТАСС/Донат Сорокин