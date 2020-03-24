«Трактор всех вылечит»: почему Белоруссия отказалась от карантина

— Я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, — говорит Александр Лукашенко.

Власти Белоруссии на опасную болезнь отреагировали своеобразно. Школьники продолжают ходить на уроки, проводятся массовые мероприятия, в том числе чемпионат по футболу, армейские учения. Минск оставил открытыми границы (но все соседи их закрыли). «Известия» разбирались в причинах и возможных последствиях такого бездействия.

Водка против вируса

Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии 23 марта достигло 81. По данным министерства здравоохранения, 22 пациента выздоровели, 59 лечатся, погибших нет.

В соседних странах ситуация похожая. На Украине вирус обнаружили у 73 человек. Киев принял беспрецедентные меры безопасности. Закрыто метро, торговые центры, рестораны, отменены занятия в школах, междугороднее и международное транспортное сообщение. Ограничено движение внутригородского транспорта.

В Латвии и Литве 154 и 180 случаев соответственно. Прибалтийские республики ввели режим чрезвычайной ситуации, закрыли въезд и выезд, закрыли школы.

Трактор-2 Измерение температуры у водителя на границе России и Белоруссии Фото: РИА Новости/Олег Минеев

В Белоруссии к происходящему относятся спокойнее.

— Несмотря на некую критику, я этот коронавирус называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил уже многие такие ситуации, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который кому-то будет на руку, а кому-то и во вред, — говорит Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, надо не паниковать, а «просто работать».

— Особенно сейчас, на селе, приятно смотреть по телевизору: люди на тракторе работают, никто не говорит про вирус. Трактор вылечит всех. Поле всех лечит, — утверждает он.

Лукашенко предложил для профилактики чаще мыть руки, вовремя завтракать, обедать и ужинать, а также ходить в баню и пить водку.

— Я человек непьющий, но в последнее время в шутку говорю, что водкой надо не только руки мыть, но, наверное, и в день 40–50 г в пересчете на чистый спирт — травить этот вирус. Но не на работе, — советует президент.

«Не надо ничего делать»

Белорусские школьники продолжают ходить на уроки. Их не перевели на дистанционное обучение, не объявили досрочные каникулы.

— Старики страдают, а не дети. Зачем же мы сейчас объявим каникулы, чтобы эти дети поехали к бабушкам и дедушкам. Старики под 80 лет, за 80 лет: «А! Внучек приехал». Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать, — говорит Лукашенко.

Продолжают учиться студенты вузов, в том числе в БГУ, где выявляли инфицированных. Двухнедельный карантин объявлял только Белорусский национальный технический университет (БНТУ), но пауза закончилась 15 марта.

Студенты при этом отказываются ходить на лекции.

— В моей группе из 30 человек на занятия ходит 4–5. У нас и так любят ходить на пары больными, а сейчас еще страшнее стало, ведь ситуация непонятная. Еще и на физкультуру сохранили, хотя сомневаюсь, что инвентарь там обрабатывают, — говорит студент Минского лингвистического университета.

Проводятся массовые мероприятия. Чемпионат Белоруссии по футболу остается единственным действующим в Европе первенством. Более того, матчи проходят со зрителями. 20 марта за встречей брестского «Динамо» и «Смолевичей» наблюдали 3,6 тыс. человек, за битвой минского «Динамо» и РУХа — 1 тыс. зрителей.

Трактор Болельщики на матче чемпионата Белоруссии по футболу в Слуцке Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

23 марта началась активная фаза комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил. В маневрах участвуют 6 тыс. человек, в том числе 1 тыс. призвали из запаса. В рамках проверки отрабатывается охрана госграницы, применяются противотанковые комплексы, артиллерия, РСЗО, авиация. Представитель минобороны Владимир Макаров говорит, что программу учений из-за коронавируса не меняли.

Белоруссия оставила открытыми границы. Ирония, правда, в том, что по очереди границы закрыли все соседи. Сначала ограничительные меры приняла Украина, потом Литва, Латвия и Польша, а последней — в ночь с 17 на 18 марта — Россия. В Москве пояснили, что Минск игнорирует требования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Аэропорт Минска работает не так активно, как раньше. Отменено 70 рейсов в страны Европы и Азии. По свидетельству журналистов, треть самолетов компании «Белавиа» стоит на земле.

Пассажиры, однако, удивляются беззаботности сотрудников аэропорта. — Температуру не проверяют, не спрашивают, через какую страну летела, никаких тестов на коронавирус не берут, тепловизоров нет. Вообще ничего. Берешь чемодан — и выходишь, — говорит одна из пассажирок.

«Хапун» продолжается

Слова чиновников не сильно успокаивают жителей страны. Усугубляют ситуацию экономические трудности. Только за третью неделю марта национальная валюта подешевела по отношению к доллару на 9,35% (22 копейки).

Возник ажиотаж в магазинах.

— Раскупают всё, что подешевле. Причем не только из разряда «нужно», но и из категории «пускай будет». Большой спрос на гречку, рис, макароны, растительное масло. Некоторые закупаются заморозкой, курицей, мясом. Берут впрок чай, кофе. «Хапун» продолжается уже несколько дней, только товары на полки выкладывать успеваем, — рассказал журналистам менеджер одной из торговых сетей.

Очереди отмечают и в магазинах бытовой техники.

— Вырос спрос на телевизоры, холодильники и прочую крупную бытовую технику, как это обычно и происходит при наших девальвациях. Покупают те, кому в любом случае это нужно было, но они откладывали покупку. Покупатели прекрасно понимают, что потом будет дороже, — говорит продавец.

Трактор-1 Сотрудница аэропорта на пограничном контроле в аэропорту Минска Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В интернете появилось несколько десятков петиций с требованием ввести карантин. Одна из них собрала 16 тыс. подписей.

Эксперты говорят, что введению карантина мешает ряд психологических особенностей белорусской власти.

— Лукашенко долго создавал образ Белоруссии как острова стабильности и безопасности. В определенной мере он стал заложником этой картины мира, — говорит «Известиям» политолог Валерий Карбалевич.

Белорусский аналитик Дмитрий Болкунец объясняет поведение Минска комплексом политико-экономических причин. По его словам, предприятия республики и учреждения системы образования не готовы к переходу на удаленный режим работы.

— Для этого нет ни опыта, ни средств, ни соответствующих онлайн-платформ. Уход работников на карантин приведет к остановке промышленности, а это — дополнительные расходы, — отмечает собеседник.

По оценкам эксперта, введение карантина вместе с обвалом на мировых рынках приведет к сокращению экспорта республики на 30–40%, падению ВВП на 20%.