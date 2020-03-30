У страха резюме велики: россияне стали активнее искать работу

Число резюме на сервисах по поиску работы за неполный март увеличилось на 12–23% в сравнении с тем же временем год назад, выяснили «Известия». Это может быть связано с тем, что россияне боятся сокращений на фоне падения рубля и спада экономики из-за коронавируса и начинают подыскивать новое место или подработку, говорят эксперты. По мнению специалистов, в первую очередь рискуют остаться без работы специалисты сферы обслуживания и переоцененные топ-менеджеры.

Не уволят, так подработать

На hh.ru с 1 по 23 марта резюме стало больше на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе сервиса. Число вакансий увеличилось только на 5%. В среднем на одно предложение работы теперь приходится семь резюме, год назад показатель равнялся шести. По данным hh.ru, сейчас в топ-5 самых востребованных сфер (с наибольшим приростом числа вакансий) входят госслужба и работа в НКО, добыча сырья, наука и образование, строительство и недвижимость, спортклубы и фитнес. Что касается резюме, то их больше всего в первых трех категориях, а также в отраслях медицины и фармацевтики и развлечений и искусства.

На «Авито.Работа» c 1 по 22 марта было опубликовано на 23% больше резюме, чем в тот же период год назад, рассказал категорийный менеджер сервиса Дмитрий Пучков. Правда, увеличилось и число вакансий — на 27%. Это связано со значительным ростом количества предложений о работе без опыта: здесь динамика составила 61% по сравнению с прошлым годом. Как раз сюда относятся вакансии курьеров, грузчиков, комплектовщиков, наиболее востребованных в ситуации вокруг коронавируса. Также на 39% выросло число предложений для домашнего персонала, сообщали «Известия» ранее. Среди резюме «Авито.Работа» фиксирует значительный прирост в сферах маркетинга и рекламы (на 71%), образования и науки (+62%) и домашнего персонала (+45%).

— Многие резюме не исключают вариант частичной занятости или почасовой оплаты, то есть соискатели стали задумываться о вариантах подработки, — считает Дмитрий Пучков.

Заметный рост числа вакансий может быть связан со страхом попасть под сокращение, полагает директор Института занятости и профессий НИУ ВШЭ Федор Прокопов. Такие опасения питают новости о падении рубля и негативном влиянии пандемии коронавируса на экономику.

— Также добавляется эффект того, что люди всё больше доверяют электронным сервисам. Соответственно, увеличивается и аудитория онлайн-платформ для поиска работы, — отметил Федор Проколов.

Бремя перемен

В ближайшее время число вакансий может начать сокращаться, а количество безработных — расти, предупреждают эксперты. В первую очередь под ударом окажутся сотрудники сферы обслуживания и непродуктовой торговли, предупредил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

— Люди сокращают свои потребности. Со снижением спроса очень вероятно, что работодатели постараются снизить расходы на рабочую силу, чтобы компенсировать издержки. Но, думаю, это будет непродолжительный период — через несколько месяцев эпидемическая ситуация наладится, спрос восстановится и всё вернется на круги своя, — считает эксперт.

Также коронавирус может ударить по топ-менеджерам и высокооплачиваемым специалистам, полагает профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

— Если опираться на опыт 2014–2015 годов, можно предположить, что компании начнут увольнять самых «дорогих» сотрудников и нанимать тех, кто готов трудиться за меньшие деньги. Еще в зоне риска около 14,5 млн, работающих в неформальном секторе. Если работодатель начнет задерживать деньги или вовсе перестанет платить зарплату, они не смогут попросить помощи у властей, — говорит Александр Сафонов.

Наиболее же защищенными от потери работы категориями можно считать чиновников, сотрудников бюджетной сферы и промышленности, заключил специалист.

Впрочем, говорить о том, что коронавирус и сложная экономическая ситуация «убьют» какие-либо профессии, вряд ли корректно, отметил, в свою очередь, генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович.

— Просто потребуются новые навыки, и сама работа может сильно преобразиться. В всех сферах максимально востребованы цифровые компетенции. Например, учителя теперь работают онлайн, им приходится осваивать новые навыки. То же самое происходит и в других сферах, — рассказал эксперт.

В целом же можно отметить тренд на экономию «живого» труда, добавил он. Можно ожидать, что после перестройки процессов на новый лад эффективность работы значительно вырастет, полагает Александр Лейбович.

Как стало известно на прошлой неделе, правительство и Минтруд для поддержки ситуации на рынке труда предложили ввести временную занятость для работников, которым грозит увольнение, ввести режим неполного рабочего времени, а также организовать для них общественные работы. Также в среду президент во время обращения к россиянам объявил об увеличении максимального размера пособия по безработице до 12 тыс. рублей вместо 8 тыс.