Пар культуры и отдыха: как москвичи переходят на самоизоляцию

С 28 марта Москву перевели на особый режим: в ТЦ закрыли все торговые точки, кроме продуктовых магазинов и аптек, кафе начали продавать еду только на вынос, а в городские парки перестали пускать посетителей. Впрочем, не сразу и не все. В субботу жители столицы активно жарили шашлыки и гуляли по центру Москвы. В воскресенье народу на улицах поубавилось, но от прогулок с детьми многие так и не отказались. Последователи ЗОЖ продолжили пробежки, а верующие устремились в храмы. «Известия» изучили, как живет Москва в условиях новой реальности.

По первой необходимости

К выходным улицы Москвы стали заметно безлюднее. Привычные кафешки и маленькие магазинчики, парикмахерские и салоны красоты закрыты. На их дверях сплошь и рядом — объявления о приостановке работы до апреля.

Пречистенка теперь соответствует своему названию - практически вся мокрая и чистая: ее явно чем-то обрабатывали. Улица совершенно безлюдна - первые прохожие встречаются ближе к храму Христа Спасителя. Зато на набережной - спортсмены в ярких костюмах на пробежке и гуляющие парочки.

О1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Я хожу в магазины, аптеки и езжу в метро, то есть все равно каждый день встречаюсь с людьми. Поэтому не понимаю, чем предыдущие дни отличаются от сегодняшнего. Я уже могла заразиться, — рассказывает девушка, прижимая подаренный молодым человеком (он стоит рядом) букет тюльпанов.

На мосту к острову с «Красным Октябрем» жизнь еще активнее: рабочие продолжают ремонт, а горожане без масок прогуливаются около «Стрелки» и в переулках возле фабрики. В магазине открыта стойка с кофе, прилавок утопает в шоколадных конфетах.

— Вы сегодня работаете? Почему вас не закрыли? — интересуемся мы.

— Мы сами в шоке, при окладе в 24 800 рублей нас заставили работать, — рассказывает девушка-сотрудница магазина. - Даже масок и перчаток не дали.

«Кофемания» на «материковой» части города, по дороге к Большой Якиманке, закрыта на прием гостей: все стулья перевернуты и лежат на столах. Но любой желающий может зайти внутрь и купить что-то из меню на вынос. Служащие заведения сидят за одним и столиков и подбивают результаты работы в журналах.

О2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Открыты аптеки, роскошные продуктовые Якиманки, и - неожиданно - магазинчик интим-товаров. В нем встречает покупателей девушка в маске.

— Да, мы открыты. Мы же продаем товары первой необходимости, - утверждает она.

На прилавках — повязки на глаза, наручники, сбруя и черные ремни, а также всевозможные имитаторы интимных частей тела. На вопрос, что из этого можно отнести к продукции первой необходимости в условиях эпидемии, продавщица отвечает, что в ассортименте имеются антисептики и женские гигиенические средства. И язвительно интересуется:

— А почему вы сегодня гуляете?

Лжица в спирте

В Богоявленском кафедральном соборе в Елохове в воскресенье на ранней литургии собралось 20–25 человек. Люди не задерживались – ставили свечки, прикладывались к иконам и уходили.

- В церкви я чувствую себя безопасно, - сказала «Известиям» одна из прихожанок, напомнив, что иконы теперь часто дезинфицируют.

О3 Дезинфекция храма святого Алексия в Москве Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

К поздней литургии в храме стало значительного многолюднее ‑ собралось порядка 60 прихожан, в основном люди средних лет. Треть из них выстроилась в очередь на исповедь. Но в храм потянулись и семьи, в том числе с пожилыми людьми.

- Про самоизоляцию знаем, ‑ говорит одна из прихожанок, лет 80 на вид. - Но решила с сыном сходить в собор свечки поставить. Ничего страшного не произойдет.

Продающие свечи работницы собора отметили, что число прихожан уменьшилось, но незначительно – меньше стало только бабушек.

На дверях церковной лавки — объявление, сообщающее, что она будет закрыта на карантин с 30 марта по 5 апреля. Однако приобрести иконы и свечи можно в самом соборе.

Конечно, есть и перемены. Работница церкви Иоанна Богослова на Бронной, продающая свечи, надела перчатки. Во время вечерней для помазания елеем использовали не обычную кисточку, а ватные палочки ‑ для каждого свою. Кроме того, во время благословления священник просто прикладывал руку к голове прихожанина.

О4 Фото: ТАСС/Петр Ковалев

- Во время причастия лжица (ложечка для причастия) дезинфицировалась после каждого. Ее окунали в стаканчик со спиртом, а потом протирали ватным диском. Обычно после причастия дьяконы вытирают рот верующего красным платком, чтобы не осталось капли на губах, а сейчас вместо него - одноразовые салфетки, - рассказала москвичка Евгения Колесникова.

По словам настоятеля, пока что службы будут продолжаться: «Место у нас позволяет на расстоянии стоять и молиться». Однако в воскресенье патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди призвал верующих молиться дома, следуя подвигу Марии Египетской.

Нельзя без воздуха

По-апрельски теплая погода, выдавшаяся на выходных, сыграла против карантина. Так, в минувшую субботу жизнь кипела в шашлычной зоне в Кузьминках - под надзором молодого полицейского на коне. Вмешиваться страж порядка не считал нужным - мол, призываем граждан разойтись, но формально они ничего не нарушают, разгоняем только тех, кто разводит костры у пруда.

В воскресенье все входы в парк уже оказались закрыты.

- Их перекрыли сегодня с 10 часов, - сказал «Известиям» один из охранников.

Этот факт особенно опечалил прогуливающихся вдоль забора мам с детьми. Женщина с полуторагодовалым сыном сказала «Известиям», что поддерживает идею самоизоляции, но с маленьким ребенком это довольно сложно.

О5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

- После часовой прогулки он лучше спит ночью и меньше капризничает. А гулять вдоль автомобильной дороги совсем не вариант, - поделилась она.

Любительница велоспорта, чуть не сбившая корреспондента «Известий» с ног, на вопрос, почему она не самоизолировалась, ответила, что сделает это в будни.

- И так уже давно на удаленке работаем, хотелось хоть в выходные свежим воздухом подышать, - заявила она.

На Патриарших прудах в субботу, 26 марта, оказалось менее людно, чем обычно, однако допустимые лимиты сборов все равно были превышены. Весь периметр пруда был занят: гуляющие медитировали, глядя на воду, кормили уток. Две девушки и вовсе, устроили пикник: расположились на покрывале, принесли корзинку с фруктами. Хозяева выгуливали собак, наворачивая круги вокруг водоема. Встречались компании и по пять, и даже по восемь человек - по обрывкам фраз угадывалось, что это родственникии друзья, которые давно не могли встретиться.

- Простите, у вас кофе из "Макдональдса", а где он? - поинтересовалась пара среднего возраста, явно не местные.

О6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Но это было вчера. А сегодня на дверях самого старого в Москве американского бистро уже висит объявление «до скорого».

В одном из наиболее протяженных столичных парков - 850-летия Москвы - ощущения перегруженности не возникает даже в часы пик обычных выходных. А 29 марта ближе к полудню народу было намного меньше, чем в некарантинные воскресенья. Среди посетителей преобладали одиночки, пары, матери с детьми. Скамейки занимали с осторожностью: на рядом стоящую не усаживались, предпочитали устроиться через одну.

По спецдорожкам и набержной бегали, ехали и шли сторонники ЗОЖ. «Известия» остановили любительницу шведской ходьбы. На вопрос, почему ей не сидится дома, 54-летняя Ольга ответила, что свежий воздух и движение ещё никому не помешали быть здоровыми. Каникулы на ее работу не распространяются, а в выходной заняться физкультурой сам бог велел, считает она.

Огороженные территории - теннисные корты, площадки для волейбола - оказались закрыты. На дверях футбольного стадиона, где обычно полно ребятни, — амбарный замок, для верности прикрученный цепью. Зато площадка для собак функционировала. По песку трусила одинокая псина.

⁃ Обычно в это время здесь есть народ, - пояснил ее владелец Дмитрий. - Но сейчас, видно, по дачам разъехались. Почему я дома не сижу? А собаку кто будет выгуливать?

О7 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Хотя детские площадки в московских дворах к воскресенью оказались замотанными сигнальной лентой, в парке они работали. Ребятишек меньше, чем обычно, но нужное расстояние они, разумеется, не соблюдали.

⁃ А что делать ? - философски заметила Ольга, мама малышей пяти и шести лет, - Дома они на головах стоят, игровая площадка - спасение. Да и нельзя детям без воздуха. Будем и дальше сюда ходить.

Пренебрегли рекомендациями мэра и посетители тренажёрных комплексов: любителей качаться на свежем хотя и поубавилось, но все равно хватает.

⁃ В обычное время я хожу в фитнес-клуб, а сейчас, когда он закрылся, это единственное место, где можно позаниматься, - пояснил 45-летний Валерий. - Работаю в перчатках, поверхностей не касаюсь, но многие берутся за снаряды голыми руками - вот это неправильно.

Как сообщил в субботу, 28 марта мэр Москвы Сергей Собянин, в столице закрылись 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Количество пассажиров метро сократилось в три раза, наземного транспорта – вдвое. На 29 марта в столице была зарегистрировано 1014 заболевших COVID-19. Всего в стране - 1534 человека с подтвержденным диагнозом, рост за последние сутки составил 270 случаев.