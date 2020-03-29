Санкционный смотритель: как в мире наказывают за нарушение карантина

В Италии на прошлой неделе был существенно повышен штраф за нарушение режима карантина, под которым 60 млн человек живут с 11 марта. Закрутить гайки на фоне эпидемии коронавируса, которая больнее всего в Европе ударила именно по этой стране, власти заставило огромное число граждан, бойкотирующих строгий режим. Число пойманных вне дома итальянцев уже превысило 110 тыс. человек. При этом в практике сурового наказания тех, кто не в силах безоговорочно блюсти режим затворничества, Рим далеко не одинок. Пока одни страны распускают по домам преступников из опасений вспышки заболеваемости в тюрьмах, другие грозят отправлять за решетку просто за несанкционированный выход из дома. «Известия» присмотрелись к тому, где и как наказывают за несоблюдение правил самоизоляции.

Попали на евро

Еще в начале марта, когда власти Италии осознали масштаб проблемы с распространением смертельного вируса по стране, правительство не стало надеяться исключительно на сознательность своих граждан: сажая всю страну под строгий домашний карантин, кабинет министров прописал и штраф для нарушителей — € 206. Но не для всех эта суровая мера стала достаточным основанием сидеть дома, выходя строго по расписанию лишь в магазин или аптеку. К концу марта в Италии было зафиксировано свыше 110 тыс. нарушителей карантинного режима. Это побудило власти задействовать еще более мощный «кнут» — 24 марта премьер Джузеппе Конте объявил свод из 29 карантинных запретов, повысив штраф за нарушение некоторых положений до €3000.

карантин Проверки граждан на улицах Турина, Италия Фото: Global Look Press/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency

За особо же тяжкие преступления во время эпидемии можно потерять не только нажитое непосильным трудом, но и свободу — пусть она и представляется в нынешних домашних условиях весьма условной. Одному гражданину Италии, например, светит 12 лет тюрьмы — в разгар карантина он решил не отказываться от запланированной ринопластики и, будучи больным коронавирусом, заразил еще и доктора с медсестрами, проводившими ему операцию.

Лютует не одна Италия. До недавних пор жители Швейцарии имели право выходить на улицу не только в магазины и аптеки, но и на недолгие прогулки вблизи от дома, пусть и строго ограниченным числом. Но счастье оказалось скоротечным.

— 24 марта, когда во второй половине дня погода немного разгулялась, я решила совершить свою обычную прогулку вокруг озера. Уже на подходе к нему удивилась полному отсутствию людей в обозримом пространстве. Решила: ничего удивительного, обеденное время. Но когда подошла ближе, меня ожидал неприятный сюрприз, — рассказала «Известиям» жительница Женевы Наталья. — На барьерах, огораживающих подходы к прогулочной дороге, висели плакаты с грозными надписями, запрещающими прогулки вокруг озера.

Запрет оказался не голословным: нарушителям пригрозили штрафом в €135 евро, который при повторном нарушении в течение двух недель вырастет до €1500. А за несколько несанкционированных выходов из дома в ближайший месяц незаконопослушный житель Швейцарии рискует угодить в тюрьму на полгода.

карантин Военнослужащий Испании в защитном костюме около торгового центра Palacio de Hielo, который используется испанской армией в качестве морга Фото: Global Look Press/Brais Gonzalez Rouco/Keystone Press Agency

Ровно тем же путем пошли и другие страны Европы. Испания, где число смертей от вируса, также, как и в Италии, уже побило печальный китайский «рекорд», отправила за решетку около 900 человек за самоволку в последние дни. Несколько тысяч испанцев были оштрафованы.

Тюремный срок грозит и нападающему знаменитого испанского футбольного клуба «Реал» (Мадрид) Луке Джоковичу. Правда, уже в родной Сербии. В соцсети попало фото, на котором Джокович запечатлен со своей подружкой гуляющими по Белграду в разгар режима самоизоляции. Отец футболиста сказал, что вообще-то эта фотография была сделана в Мадриде, хотя Джокович, дважды сдавший тест на коронавирус (они оба были отрицательными), действительно затем полетел на родину в честь дня рождения своей девушки. И не стал блюсти полагающийся двухнедельный карантин. Если сын в чем-то действительно провинился, он готов сесть в тюрьму, добавил строгий родитель.

А сесть в Сербии можно надолго. Как рассказала «Известиям» жительница сербского города Вальево Катерина Лане, сейчас всех вернувшихся из-за границы граждан, которые пренебрегают требованиями о самоизоляции, принудительно помещают в один из трех карантинных объектов в городах Пожаревац, Вршац или Пирот. И если кто-то попытается сбежать оттуда, им светит настоящий тюремный срок от одного года до восьми лет, а если из-за побега еще и кто-то умрет, тогда просидеть за решеткой придется все 12 лет.

карантин Люди во Франции остаются дома из-за строгого запрета во время карантина Фото: Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

Штрафуют и сажают также во Франции. Поначалу лидер Пятой республики Эммануэль Макрон, едва переживший протесты «желтых жилетов», а затем и народное недовольство своей пенсионной реформой, казалось, не рвался быть с согражданами столь жестким и в плане карантина. Но жизнь вынудила: несмотря на призыв к максимальной самоизоляции, беспечные французы продолжили толпами слоняться по пляжам и паркам. Теперь за это их штрафуют на €135, появление в общественных же местах людей с коронавирусом грозит годом тюрьмы и штрафом в €15 тыс. по статье «угроза жизни других».

В Австрии финансовое наказание за непослушание достигает €3600, в Норвегии нарушение правил поведения обойдется в €1800 или арест на 15 суток. При этом скандинавам-горожанам запретили даже — опять-таки под угрозой штрафов — переезжать на время в свои загородные дома, чтобы предотвратить коллапс менее приспособленной к большому числу заболевших сельской медицинской системы.

В мире штрафов

Не ждать пощады призвал в это неспокойное время сограждан и застрявших в стране иностранцев и президент Аргентины Альберто Фернандес. В стране за нарушение карантина многие уже попали под домашний арест (суд пройдет уже после окончания эпидемии), а тем, кто вступает в стычку с полицейскими, следящими за исполнением предписаний, пообещали от полугода до двух лет тюрьмы. И нельзя сказать, чтобы народ как-то сильно возмутился таким драконовским мерам. На днях в сеть попало видео, где мужчина нападает на охранника, уговаривающего его остаться внутри здания. В Твиттере нападавшего тут же заклеймили позором, назвав «чудовищем, который ставит под угрозу всю страну».

Весьма жесткие меры ввели на фоне пандемии и в Объединенных Арабских Эмиратах — тем, кто не придерживается обязательного 14-дневного карантина пригорозили пятью годами тюрьмы и штрафами от $13 тыс. до 27 тыс.

В Австралии размер штрафов за нарушение правил поведения в условиях коронавируса отдали на откуп штатам, и потому их размер оказался разбросан в пределах от $7730 до $30000. Самостоятельно определять наказание разрешили и американским штатам, многие из которых тоже не отказали себе в удовольствии полютовать. Самые жесткие меры инициировали Техас, Южная Каролина, Нью-Гэмпшир и Миссисипи (здесь нарушение самоизоляции приравняли к уголовному преступлению). Не пожалел своих и штат Вайоминг, чьи власти предусмотрели годовое тюремное заключение или штраф до $10 тыс.

На этом фоне власти Китая оказались неожиданными либералами — Пекин пообещал снижать социальный кредитный рейтинг тех, кто скрывает симптомы заболевания. Теоретически низкий кредитный балл страшен тем, что человека вносят в ряд «черных списков», из-за чего он лишается права бронировать билеты на поезд или, например, покупать недвижимость.

В соседней Южной Корее, по которой коронавирус тоже прошелся с большими последствиями, власти сделали ставку на технологии. Всех тех, кто должен по правилам быть в самоизоляции, обязали закачать специальное приложение, отслеживающее геолокацию. Но поскольку нарушители все-таки обнаружились, на прошлой неделе власти сообщили об ужесточении мер, пригрозив злостным «самовольщикам» штрафом до 10 млн вон (€7 тыс.) или годовым заключением.

— Сингапурцам в отличие, например от многих городов Европы, еще не знакомо популярное в последние дни понятие «локдаун». Жители города-государства спокойно ходят по ресторанам, обедают на фуд-кортах, проводят вечера за бокалом вина в ресторанах. Правда, дыхание карантина здесь ощущается все ближе — бары закрываются, перестают работать кино, театры, ночные клубы, отменены все спортивные, культурные, деловые мероприятия. Но мы уверены, что масштаб ограничений будет шириться, — рассказал «Известиям» постоянный резидент Сингапура Евгений.

При этом от отметил, что запреты властей были очень точечными: страна одной из первых закрылась от китайцев, а затем ввела практически тотальный запрет на въезд всех иностранцев. При этом крайне строгое наказание было обещано и тем, кому положено сидеть под карантином: таким по несколько раз в день звонят по видеосвязи, просят прислать фотографии своего местоположения, при помощи сообщений отслеживают их геолокацию.

— Наказание строгое и незамедлительное — шесть месяцев тюрьмы и/или примерно $7000 штрафа. Но большинство сингапурцев поддерживают все меры правительства, даже иногда считая их недостаточно строгими. Будь социально ответственным — вот новый лозунг сингапурцев в последние дни, — резюмировал Евгений.

К слову, тем же технологическим путем пошла и Польша. Около недели назад в довесок к штрафу в 500 злотых ($116) для карантинщиков запустили мобильное приложение, на которое по запросу надо периодически отправлять селфи, чтобы доказать, что человек сидит дома.

Ну а в Индии вдобавок к двум годам тюрьмы за нарушение карантина придумали и еще одну оригинальную технологию: власти штата Махараштра, а вслед за ними и некоторых других штатов, стали штамповать всех, кому положено сидеть в изоляции, несмываемой отметкой на левой руке. Видимо, чтоб легче было отлавливать.

По одну сторону баррикад с доброй половиной мира оказалась и Россия. Уже 31 марта Госдума рассмотрит предложение внести в Уголовный кодекс поправки, которые введут штраф от 500 тыс. до 1 млн руб. для тех, кто нарушив карантин, заразил окружающих его людей. В этом случае также предусмотрено ограничение свободы на срок от трех лет. Если же это привело по неосторожности к смерти человека, то виновника могут оштрафовать на 2 млн руб. или отправить в тюрьму на срок до пяти лет. В случае гибели от вируса двух или более людей депутаты предлагают лишить нарушителя свободы на срок до семи лет.