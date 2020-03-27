Равнение на столицу: страна ужесточит меры по примеру Москвы

Опыт Москвы будет распространен на всю страну — российские власти планируют расширить ограничительные меры по борьбе с коронавирусом во всех субъектах. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по противодействию вирусу. В кабинете министров признают, что ограничения неудобны, неприятны и людям придется менять свои привычки. Однако регионы уже принимают оперативные меры, а опрошенные «Известиями» эксперты считают, что такое ужесточение хотя и ударит по малому и среднему бизнесу, но позволит остановить распространение COVID-19.

Следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим в правительстве считают необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области. По указу мэра столицы Сергея Собянина с 28 марта по 5 апреля приостанавливается работа всех магазинов, за исключением продуктовых и аптек. Также на вынужденные каникулы уйдут компании сферы услуг — салоны красоты, парикмахерские, маникюрные салоны, рестораны, кафе и бары. Не будут работать кинотеатры и парки.

— Считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты на этот период в Москве и Московской области, — заявил в пятницу Михаил Мишустин. — Эти решения, безусловно, жесткие. И я хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны: отнеситесь к ним серьезно и ответственно.

По словам премьер-министра, все решения вырабатываются на основе постоянного системного анализа распространения вируса в мире и эффективности мер, которые принимаются той или иной страной.

— Мы понимаем, что эти ограничения неудобны, неприятны, приходится менять свои привычки, и многими это воспринимается как своего рода испытание, причем достаточно серьезное. Давайте пройдем его достойно. Без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем-то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения, отменить поездки, которые не вызваны крайними обстоятельствами, — подчеркнул Михаил Мишустин.

Спасти экономику

Распространение ограничений на всю страну объясняется эпидемиологическими рисками, однако продление мер предосторожности более чем на неделю может привести к необратимым последствиям для экономики, заявил «Известиям» первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, есть вероятность, что ограничения будут действовать дольше заявленного срока.

— Эта инфекция (коронавирус. — «Известия») в принципе лечится, а вот бизнес мы быстро не вылечим, — заявил сенатор.

Для минимизации последствий в процесс выработки мер поддержки предпринимателей должны быть вовлечены муниципальные власти. Таким мнением с «Известиями» поделился член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Равнение на столицу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В условиях введения новых мер многие предприниматели могут лишиться своих бизнесов, отметил в разговоре с «Известиями» исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев. По его словам, власти идут на сознательные действия, ставя во главу угла здоровье граждан. При этом со стороны правительства необходимо создать механизмы всесторонней поддержки малого и среднего бизнеса.

Чтобы помочь предпринимателям в новых условиях, кабмин уже готовит ряд мер. Прорабатывается возможность отсрочки арендных платежей с предприятий за использование площадей в коммерческом фонде, в том числе в торговых центрах. Для собственников недвижимости будут предусмотрены компенсации. Также будет расширен список льготных кредитных продуктов и упрощены механизмы их получения.

Региональная готовность

За последние сутки новые случаи заражения были зафиксированы в 16 регионах России. Больше всего — в Москве —157. В целом, согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, количество заразившихся на 27 марта составляет в России 1036 человек.

В региональных отделениях Минздрава «Известиям» сообщили, что уже принимаются все необходимые меры для борьбы с вирусом. На Камчатке еще с 19 марта отменены либо перенесены на более поздние сроки культурно-массовые мероприятия с выездом за пределы края. В образовательных учреждениях введен режим дистанционного обучения по индивидуальному учебному плану. За людьми, находящимися на карантине, наблюдают медики.

Министерство здравоохранения Калининградской области также приняло дополнительные меры защиты персонала и граждан в государственных лечебных учреждениях. Разделены потоки пациентов, для больных с повышенной температурой выделен отдельный вход, пояснили «Известиям» в региональном ведомстве.

Равнение на столицу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В управлении здравоохранения Липецкой области сообщили, что в поликлиниках и стационарах проводится регулярная влажная уборка помещений с использованием дезинфицирующих средств (особо внимание к поручням, дверным ручкам, кнопкам), организовано своевременное проветривание помещений и обеззараживание воздуха. Персонал работает в средствах индивидуальной защиты.

Без подушки безопасности

Еще один запрет, введенный премьером Михаилом Мишустиным для предотвращения распространения коронавируса, коснется индустрии отдыха. С 28 марта и до 1 июня временно приостанавливается работа санаториев, гостиниц, детских лагерей и других объектов на российских курортах.

Поручение было дано федеральным госорганам, имеющим подведомственные пансионаты. Людей, которые сейчас отдыхают там, следует обеспечить условиями для самоизоляции и питанием в тех зданиях, где они проживают.

— В поручении идет речь прежде всего о ведомственных санаториях. Что же касается остальных, то решение будет приниматься на уровне исполнительной власти в регионах , — прокомментировала председатель Ассоциации оздоровительного туризма Елена Трубникова.

Некоторые региональные власти уже начали действовать. Еще 26 марта губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился до 5 апреля приостановить бронирование и размещение в гостиницах и объектах санаторно-курортного лечения региона. Это следует из постановления «О введении режима повышенной готовности» на территории субъекта (документ размещен на сайте администрации). Часть санаториев уже отказалась бронировать места на следующую неделю.

Равнение на столицу Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

В санатории «Источник» в Ессентуках «Известиям» сообщили, что отдыхающие там сейчас только заканчивают свое пребывание, а новых посетителей они принимать пока не будут. А вот в «Пятигорском нарзане» охотно согласились забронировать места на следующей неделе, аргументировав это тем, что поручение было отдано лишь подведомственным заведениям, в то время как частных санаториев оно не касается.

Детские оздоровительные лагеря также отменяют весенние смены. Например, апрельская не состоится в «Артеке», сообщили «Известиям» в лагере. В нескольких небольших детских лагерях рассказали, что начинают работу 1 июня и пока не принимают никаких решений относительно первой смены.

Всего в России насчитывается порядка 1860 санаторно-курортных организаций (санаториев и санаториев-профилакториев для взрослых и детей), которые расположены практически во всех регионах страны, рассказали «Известиям» в Ассоциации оздоровительного туризма. Из них более 700 санаториев — государственная собственность, остальные — частные. Каждый год в здравницах проходят профилактическое лечение не менее 6,5 млн россиян.

Приостановка деятельности до июня может коснуться всех оздоровительных учреждений вне зависимости от их принадлежности, отметила Елена Трубникова. По ее словам, ситуация простоя в два месяца может обернуться серией банкротств в отрасли: у санаториев нет подушки безопасности при текущей рентабельности.

Как заявили в Российском союзе туриндустрии, приостановка размещения в санаториях может привести к потере только во II квартале 2020 года более 1,5 млн пациентов в здравницах и свыше 32 млрд рублей доходов. По итогам года эти цифры могут составить более 4,6 млн человек и доходов на сумму свыше 106 млрд рублей.

Как заявила «Известиям» Елена Трубникова, 27 марта пройдет очередное экстренное онлайн-совещание, где обсудят пакет мер по спасению отрасли, который в самое ближайшее время будет направлен в Министерство экономического развития РФ.

Материал подготовили: Любовь Лежнева, Павел Панов, Максим Ходыкин, Екатерина Ясакова