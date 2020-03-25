Стадия отрицательного: экономика России в 2020-м может сократиться на 1,3%

Российская экономика в 2020 году сократится на 1,3%, прогнозируют эксперты вашингтонского Института международных финансов (IIF). Однако падение в РФ будет не столь драматичным, как в США, ЕС и большинстве развивающихся стран, где сокращение будет достигать 4,7%. Россию поддержит плавающий рубль, устойчивость банковского сектора и значительный объем резервов, полагают в институте. Так что формально динамика отечественного ВВП будет выше среднемировых темпов . Впрочем, в IIF не исключают, что кризис, вызванный коронавирусом, еще усугубится. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее прогнозировала, что Россия покажет положительный ВВП по итогам года. Несколько международных финансовых институтов также пока настроены оптимистично.

Со скоростью света

IIF (международная ассоциация крупнейших банков и финансовых институтов) уже второй раз за последние несколько недель пересмотрел прогноз по темпам мирового ВВП. В начале марта его эксперты ожидали, что по итогам года глобальная экономика увеличится на 0,4% (в конце 2019-го прогноз был 2,6%). Однако в IIF признали, что даже такая резкая переоценка оказалась слишком оптимистичной. Теперь в институте предрекают сокращение глобальной экономики на 1,5%. Хуже всего придется ЕС, США и Японии: там ВВП составит -4,7%, -2,8% и -2,6% соответственно. Китай, впрочем, закончит год в положительной зоне: +2,8% (в конце 2019-го показатель прогнозировали на уровне 5,8%).

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— События в мировой экономике разворачиваются со скоростью света . Ухудшение пандемии COVID-19, ценовая война ОПЕК, растущая кредитная нагрузка на развитых и развивающихся рынках продолжает вносить в картину фундаментальные корректировки, — пишут эксперты IIF.

Экономика РФ также откатится до отрицательных значений: -1,3% по итогам 2020-го, ожидают в институте. Формально темпы ВВП России будут даже выше среднемировых. Ослабить негативный эффект поможет плавающий курс рубля, накопленные резервы и устойчивость банковского сектора.

Россия приняла меры по поддержке экономики, однако пока их недостаточно, в особенности это касается инструментов фискальной политики, пишут эксперты IIF. Предоставление ликвидности, продажи валюты, в том числе по бюджетному правилу, послабления для банков — это общие меры, а нужны точечные, полагают в институте. Впрочем, там ожидают, что антикризисный перечень будет расширяться, поскольку этого в любом случае потребуют обстоятельства.

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— Вероятность усугубления кризиса, вызванного COVID-19, высока, поскольку система здравоохранения России плохо подготовлена к пандемии — особенно в регионах, — резюмировали аналитики IIF.

Справка «Известий» Ранее правительство опубликовало антикризисный план. В список мер вошли субсидирование процентных ставок для производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий, организаций торговли продуктами и товарами первой необходимости, а также для малого и среднего бизнеса. Отсрочки по ряду обязательных платежей получат туркомпании и авиаперевозчики. Будет отменена арендная плата за пользование госнедвижимостью, введена поддержка занятости. Кроме этого, правительство учредило специальный резервный фонд в размере 300 млрд рублей для борьбы с коронавирусом и его экономическими последствиями.

Шансы есть

ВВП России за первые два месяца 2020 года вырос на 2,3%. Годовая динамика также окажется положительной, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу, 20 марта, после заседания по ключевой ставке. Члены правительства и министры пока от прогнозов по росту экономики воздерживаются. На соответствующий вопрос «Известий» ни в Минэкономразвития, ни в Минфине не ответили. Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что экономика всё же, скорее всего, сократится.

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Ряд авторитетных финансовых институтов пока выступают с более позитивными прогнозами по ВВП РФ. Например, рейтинговое агентство Fitch ожидает увеличения российской экономики на 1% . Впрочем, организация понизила свой прогноз вдвое: в декабре она предрекала 2-процентное увеличение ВВП по итогам 2020 года. Евразийский банк развития (ЕАБР) ожидает роста экономики России на 1,3% (предыдущий прогноз составлял 1,8%). С точки зрения начальника отдела экономического анализа ЕАБР Алексея Кузнецова, поддержку ВВП окажут переход к основной фазе реализации нацпроектов и меры по стимулированию доходов населения . Эти факторы поспособствуют инвестиционному и потребительскому спросу, обеспечив рост, пояснил он. Впрочем, в ЕАБР не исключают, что прогноз может быть пересмотрен в сторону ухудшения в зависимости от динамики развития пандемии.

Российской экономике в этом году не удастся избежать рецессии и спада, уверен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Драйвер роста ВВП — потребительский спрос — окажется под колоссальным давлением , так как карантинные меры и спад производственной активности может снизить реальные располагаемые доходы россиян на 2–4%. В таком случае по итогам 2020-го ВВП сократится на 2,8%, полагает он.

Реальный рост экономики России в 2020 году может составить от -0,2% до +0,6%, считает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, вариант околонулевого роста возможен, если ЦБ примет своевременные меры по недопущению кризисов ликвидности в банковской системе.

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Так или иначе, по мнению эксперта, анонсированный правительством антикризисный план по мировым меркам выглядит недостаточным. Он направлен прежде всего на поддержку финансового состояния компаний, чтобы по мере снижения темпов заболевания и выхода из карантина они могли быстрее встать на ноги. Не дать компаниям разориться, конечно, правильно, но этого может быть мало, считает Дмитрий Куликов. Нужно простимулировать спрос на их продукцию, который в условиях падения реальных доходов будет слабым.

Теоретически, экономика РФ может выйти на положительные темпы роста по итогам года: у правительства есть инструменты и резервы , полагает директор центра финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов. Однако в ситуации неопределенности выкладывать все козыри рискованно, к тому же мы не можем просто залить экономику деньгами , как это сделали в США, уверен он.