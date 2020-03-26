За стеклом: «Известия» посетили отделение для пациентов с COVID-19

Ежедневно институт скорой помощи им. Склифосовского принимает пациентов с подозрением на COVID-19. Сейчас их здесь 108 человек, трое в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. «Известия» побывали в недавно организованном отделении для инфицированных.

Территория карантина

За последние сутки количество зараженных новым типом коронавируса в Москве возросло до 410 человек. Одним из медучреждений, принимающих таких пациентов, стал институт скорой помощи им. Склифосовского.

Отделение для инфицированных развернули корпусе №6 (раньше там было кардиологическое отделение). Находиться без защитной экипировки здесь можно только в «чистой» зоне, где организован пост администратора отделения. За ним — стекло, отделяющее «территорию карантина». Пациенты находятся в специальных изолированных боксах. Проход к ним организован через автоматическую шлюзную систему — следующая дверь не откроется, пока не закроется предыдущая.



Дежурный администратор Роман Борисов рассказал «Известиям», что для защиты от заражения медики используют спецодежду фирмы Тайвек, очки, респираторы, перчатки и высокие бахилы.

— В среднем за смену костюм меняют три-четыре раза. Средств защиты у нас достаточно. Использованную экипировку упаковывают и отправляют на утилизацию. Дежурство длится 24 часа, но сотрудники периодически покидают отделение для отдыха и приема пищи, — объяснил он.

За течением болезни следят, в том числе, с использованием компьютерной томографии, сообщил администратор. Анализы проверяют в развернутой в институте лаборатории.

Заведующий реанимацией корпуса Дмитрий Чепкий отметил, что треть больных — люди пожилого возраста. Многие из них старше 70 лет.

По словам главврача Сергея Петрикова, в реанимации сейчас находится 21 пациент. Трое подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Заместитель главврача по анестезиологии и реаниматологии Аслан Шабанов пояснил, что у них тяжелое состояние. Это люди с сопутствующими заболеваниями — сердечной, дыхательной и почечной недостаточностями.

Всего, по данным на 25 марта, в НИИ скорой помощи им. Склифосовского находилось 108 человек. Диагноз пока подтвержден не у всех.

Несмотря на то, что в отделении есть все необходимое для пациентов, даже бесплатный Wi-Fi, больным психологически сложно все время находиться в замкнутом пространстве, добавил он. Многие из них недовольны изоляцией от внешнего мира на долгое время и очень хотят быстрее вернуться «на свободу».

Новый протокол

Специально для приема зараженных коронавирусной инфекцией пришлось перепрофилировать кардиологическое отделение. Пациентов из него перевели в отделение трансплантации почки, а тех, в свою очередь, — в другое помещение института.

— К нам поступают пациенты с признаками респираторной инфекции из тех, кто посещал страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, или контактировал с таковыми. В случае необходимости в организованном отделении могут провести хирургическое вмешательство, оказать специализированную помощь, если на фоне заболевания развился, например, инсульт, — рассказал журналистам Сергей Петриков.

Главврач также отметил, что за неделю до открытия отделения специалисты института общались с Европейским обществом интенсивной терапии, а также с китайскими и итальянскими коллегами, чтобы аккумулировать их опыт в работе с инфицированными. В результате были разработаны внутренние протоколы диагностики и маршрутизации больных.

Кроме того, все сотрудники прошли обязательное обучение по работе с инфицированными. При этом институт продолжает функционировать по всем своим направлениям и принимать как экстренных, так и плановых пациентов.

С момента начала распространения нового типа коронавируса в Москве от инфекции вылечилось 15 человек, передал столичный Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 25 марта скончались два пожилых пациента с положительным тестом на заболевание.

— Это пациенты 88 и 73 лет, диагнозы им были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии, — сообщили в штабе.

Всего в России по состоянию на вечер 25 марта зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом.