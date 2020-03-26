Закрытый город: как изменится жизнь в Москве на вынужденных каникулах
С субботы Москва переходит на непривычный для себя ритм жизни – в соответствии с указом мэра Москвы, с 28 марта по 5 апреля в столице вводятся дополнительные ограничения. «Известия» с помощью экспертов оценили, как временное закрытие непродуктовых магазинов, ресторанов, кафе, предприятий сервиса и индустрии развлечений скажется на городе и его жителях. По предварительным подсчетам, потери экономики столицы за неделю вынужденных выходных могут составить порядка 470-560 млрд рублей. Однако эта мера поможет ограничить распространение коронавируса в столице.
Торговая пауза
Новый указ мэра столицы Сергея Собянина временно приостанавливает работу всех магазинов в городе с 28 марта по 5 апреля, за исключением продуктовых и аптек. Также под запретом оказываются предприятия и компании сферы услуг – салоны красоты, парикмахерские, маникюрные салоны, рестораны, кафе и бары.
Потери в итоге ждут все виды торговли, включая продуктовую, сказала «Известиям» вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Продать все уже имеющиеся скоропортящиеся товары вряд ли удастся. А во время недельных каникул закупать их в обычном объеме смысла нет: москвичи, скорее всего, прислушаются к рекомендациям властей и останутся дома, уверена эксперт. Ресторанам также придется уничтожить овощи, фрукты и зелень. Хотя крупные торговые сети все-таки будут стараться держать ассортимент для того, чтобы у граждан оставалась возможность купить необходимое.
Непродуктовые магазины и сферу услуг ждут прямые убытки: речь идет о затратах на аренду, обязательные платежи и оплату работы сотрудников, которая должна сохраниться. Елена Дыбова уверена, что недельные каникулы и связанные с ними ограничения не приведут к закрытиям бизнеса в столице. Но если ситуация сохранится на протяжении месяца, прекратить свою деятельность может половина организаций.
Потери экономики столицы из-за предстоящих недельных выходных могут составить порядка 470-560 млрд рублей, или 2-2,4% ВРП Москвы, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. При этом доля убытка Москвы в общем объеме потерь российской экономики от семидневных нерабочих дней может составить около 35%, добавил он.
Также эксперт считает, что планируемые каникулы вряд ли можно охарактеризовать как традиционные, например, новогодние. В этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет «сглажен» усилением потребительского спроса как в праздничные дни. Таким образом уже потери экономики страны могут вылиться в 1,3-1,6 трлн рублей за всю неделю или порядка 1,3-1,5% ВВП в 2020 году. В целом по итогам года падение экономики может достичь 2,5-2,8%, резюмировал Антон Покатович.
Приостановка активной экономической деятельности в Москве на недельный срок грозит снижением ВРП города до 10% в 2020-м, считает завлабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Гайдара Алексей Ведев. Потери от вынужденного простоя столичных предприятий вкупе с убытками других крупных субъектов, которые также неизбежны, приведут к отрицательному росту всей экономики страны приблизительно до 10%, отметил эксперт.
По оценке руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, ТРЦ площадью около 50 тыс. кв. метров теряет ежедневно от 50 до 100 млн выручки в случае закрытия. Потери кофейни или бара – 100-200 тыс. в день, цветочного магазина – 30-45 тыс., маникюрного салона – 50-75 тыс., магазина одежды – 50-100 тыс., салона красоты – от 100 тыс. рублей, а фитнес-клуба с бассейном средней ценовой категории площадью около 2,5 тыс. кв. метров – 200-300 тыс. в день.
Вряд ли такие убытки удастся быстро компенсировать, тем более, что карантин со временем может ужесточаться вплоть до полной остановки всех предприятий, кроме социально значимых (как уже происходит в Европе), предполагает аналитик. После отмены этого режима спрос не вернется в прежние рамки, так как благосостояние население значительно ухудшится. Для бизнеса это будет означает сворачивание деятельности или работа на грани рентабельности. Массовый характер сжимание отраслей в таком случае приобретет в течение лета, отметил он.
Онлайн-молитва
Религиозные организации в связи с введенным в Москве особым режимом тоже приняли меры для защиты прихожан от инфекции.
– Духовное управление мусульман РФ выпустило приказ о приостановке до 12 апреля коллективных пятикратных и пятничных молитв в мечетях Москвы, такие же меры приняло Духовное управление мусульман Московской области, – рассказал первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. – Для духовной подпитки верующих и поддержания единства мусульманской Уммы пятничные проповеди проводятся в режиме онлайн.
Все крупные столичные синагоги были закрыты после 17 марта, когда у одного из прихожан молельного дома на Большой Бронной подтвердился диагноз коронавируса, сообщил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.
– Мы с главным раввином России Берл Лазаром направили письма в регионы с просьбой закрыть синагоги, общинные центры для регулярного посещения, отказаться от проведения общественных шабатних трапез, а также перевести образовательные учреждения на дистанционное обучение, – добавил он.
Храмы Русской православной церкви пока открыты для верующих.
– Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе, – сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.
Для тех, кто находится на самоизоляции, будет организована регулярная трансляция богослужений на телеканалах «Спас», «Союз» и в социальных сетях.
А вот плотнее заняться своим физическим здоровьем в высвободившееся время москвичам вряд ли удастся. Столичные больницы в эти дни перешли на работу только с экстренными пациентами.
– 23 марта к нам поступило распоряжение департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ), в соответствии с которым мы отменили плановую госпитализацию и закрыли дневные стационары. Работаем только на экстренную госпитализацию, – рассказала «Известиям» главный врач больницы имени В.В. Виноградова ДЗМ, доктор медицинских наук Ольга Шарапова.
Институт Скорой Помощи имени Склифосовского, 25 марта 2020 года
Врач отметила, что больница не остановила работу консультативно-диагностического отделения. Экстренных пациентов меньше не стало – каждый день по линии скорой помощи их поступает от 100 до 200. А с 6 апреля будет открыт корпус на 218 коек, который перепрофилировали для лечения внебольничной пневмонии.
Московские хосписы также приостановили госпитализацию, а для посетителей ограничили допуск – одного пациента может навестить лишь один человек в день. Об этом «Известиям» сообщили в Центре паллиативной помощи ДЗМ. В отделении респираторной поддержки и Первом московском детском хосписе введен строгий карантин.
Некультурные выходные
Запрет на развлечения в Москве коснулся и особых торжеств: свадебные фотографы рассказали, что ясности по работе отделений пока нет, но многие церемонии отменяются.
Использовать выходную неделю для культурного досуга у москвичей тоже не получится. По указу Сергея Собянина в городе закрыты все кинотеатры, а также главные столичные парки и музеи-заповедники — ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, «Царицыно» и «Коломенское», «Зарядье», «Сокольники», «Кусково.
Впрочем, многие из них не работают уже с этой недели. Например, сеть КАРО еще 25 марта приостановила работу всех своих кинотеатров. Закрыты и перечисленные парки. В пресс-службе «Зарядья» «Известиям» сообщили, что посетители не смогут попасть не только в строения внутри парка, даже на его территорию.
– Парки являются точками притяжения для большого количества москвичей и гостей столицы. В связи с этим закрытие данных территорий позволит избежать массовых скоплений людей и послужит профилактикой для распространения коронавирусной инфекции. Временная приостановка работы учреждений повлечет за собой финансовые издержки. Однако администрация парков культуры и отдыха в первую очередь заботятся о здоровье и благополучии своих посетителей и просит соблюдать режим самоизоляции, – пояснили в пресс-службе «Мосгорпарка».
Подсчитать примерные потери кинотеатров и кинопроизводителей в ближайшую неделю можно на основе данных за 25 марта: по данным ЕАИС, в этот день в российские кинотеатры было продано около 100 тысяч билетов, что дало выручку порядка 20 млн рублей. Итого за 9 дней (с 28 марта по 5 апреля) получается 180 млн.
Впрочем, аналогичный период в не карантинное время приносит киноиндустрии во много раз больше. Поэтому потери именно от нерабочей недели куда меньше, чем от эпидемиологической ситуации как таковой.
Представители КАРО сообщили «Известиям», что поддерживают решение мэра полностью приостановить работу кинотеатров.
— Мы считаем, что полумеры недопустимы в ситуации, когда речь идёт о здоровье и безопасности посетителей, — подчеркнула президент КАРО Ольга Зинякова. — Но необходимо учесть, что кинотеатральный бизнес нуждается в поддержке правительства, чтобы иметь возможность вернуться к работе после нормализации эпидемиологической ситуации. Длительного простоя кинотеатры могут не выдержать, а своевременные меры помогут избежать кризиса и будут способствовать дальнейшему развитию киноиндустрии.
Напомним, правительство РФ сообщило о намерениях ввести штрафы для тех, кто не соблюдает правила безопасности, введенные в связи с пандемией коронавируса. За 25 марта в России было зафиксировано 182 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, общее число заразившихся достигло 840. Об этом заявил премьер-министр во время совещания с членами кабинета.
По мнению председателя правительства, к сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья. Именно поэтому будут внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила и планируется штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц.
Материал подготовили: Роза Алмакунова, Валерия Нодельман, Павел Панов, Евгения Перцева, Елена Сидоренко, Сергей Сычев, Андрей Туманов, Ирина Цырулева, Екатерина Ясакова