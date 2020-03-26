Закрытый город: как изменится жизнь в Москве на вынужденных каникулах

С субботы Москва переходит на непривычный для себя ритм жизни – в соответствии с указом мэра Москвы, с 28 марта по 5 апреля в столице вводятся дополнительные ограничения. «Известия» с помощью экспертов оценили, как временное закрытие непродуктовых магазинов, ресторанов, кафе, предприятий сервиса и индустрии развлечений скажется на городе и его жителях. По предварительным подсчетам, потери экономики столицы за неделю вынужденных выходных могут составить порядка 470-560 млрд рублей. Однако эта мера поможет ограничить распространение коронавируса в столице.

Торговая пауза

Новый указ мэра столицы Сергея Собянина временно приостанавливает работу всех магазинов в городе с 28 марта по 5 апреля, за исключением продуктовых и аптек. Также под запретом оказываются предприятия и компании сферы услуг – салоны красоты, парикмахерские, маникюрные салоны, рестораны, кафе и бары.

Потери в итоге ждут все виды торговли, включая продуктовую, сказала «Известиям» вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. Продать все уже имеющиеся скоропортящиеся товары вряд ли удастся. А во время недельных каникул закупать их в обычном объеме смысла нет: москвичи, скорее всего, прислушаются к рекомендациям властей и останутся дома, уверена эксперт. Ресторанам также придется уничтожить овощи, фрукты и зелень. Хотя крупные торговые сети все-таки будут стараться держать ассортимент для того, чтобы у граждан оставалась возможность купить необходимое.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Непродуктовые магазины и сферу услуг ждут прямые убытки: речь идет о затратах на аренду, обязательные платежи и оплату работы сотрудников, которая должна сохраниться. Елена Дыбова уверена, что недельные каникулы и связанные с ними ограничения не приведут к закрытиям бизнеса в столице. Но если ситуация сохранится на протяжении месяца, прекратить свою деятельность может половина организаций.

Потери экономики столицы из-за предстоящих недельных выходных могут составить порядка 470-560 млрд рублей, или 2-2,4% ВРП Москвы, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. При этом доля убытка Москвы в общем объеме потерь российской экономики от семидневных нерабочих дней может составить около 35%, добавил он.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев



Также эксперт считает, что планируемые каникулы вряд ли можно охарактеризовать как традиционные, например, новогодние. В этот раз простой производств, в особенности обрабатывающих, не будет «сглажен» усилением потребительского спроса как в праздничные дни. Таким образом уже потери экономики страны могут вылиться в 1,3-1,6 трлн рублей за всю неделю или порядка 1,3-1,5% ВВП в 2020 году. В целом по итогам года падение экономики может достичь 2,5-2,8%, резюмировал Антон Покатович.

Приостановка активной экономической деятельности в Москве на недельный срок грозит снижением ВРП города до 10% в 2020-м, считает завлабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Гайдара Алексей Ведев. Потери от вынужденного простоя столичных предприятий вкупе с убытками других крупных субъектов, которые также неизбежны, приведут к отрицательному росту всей экономики страны приблизительно до 10%, отметил эксперт.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По оценке руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, ТРЦ площадью около 50 тыс. кв. метров теряет ежедневно от 50 до 100 млн выручки в случае закрытия. Потери кофейни или бара – 100-200 тыс. в день, цветочного магазина – 30-45 тыс., маникюрного салона – 50-75 тыс., магазина одежды – 50-100 тыс., салона красоты – от 100 тыс. рублей, а фитнес-клуба с бассейном средней ценовой категории площадью около 2,5 тыс. кв. метров – 200-300 тыс. в день.

Вряд ли такие убытки удастся быстро компенсировать, тем более, что карантин со временем может ужесточаться вплоть до полной остановки всех предприятий, кроме социально значимых (как уже происходит в Европе), предполагает аналитик. После отмены этого режима спрос не вернется в прежние рамки, так как благосостояние население значительно ухудшится. Для бизнеса это будет означает сворачивание деятельности или работа на грани рентабельности. Массовый характер сжимание отраслей в таком случае приобретет в течение лета, отметил он.

Онлайн-молитва

Религиозные организации в связи с введенным в Москве особым режимом тоже приняли меры для защиты прихожан от инфекции.

– Духовное управление мусульман РФ выпустило приказ о приостановке до 12 апреля коллективных пятикратных и пятничных молитв в мечетях Москвы, такие же меры приняло Духовное управление мусульман Московской области, – рассказал первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов. – Для духовной подпитки верующих и поддержания единства мусульманской Уммы пятничные проповеди проводятся в режиме онлайн.

Все крупные столичные синагоги были закрыты после 17 марта, когда у одного из прихожан молельного дома на Большой Бронной подтвердился диагноз коронавируса, сообщил президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

– Мы с главным раввином России Берл Лазаром направили письма в регионы с просьбой закрыть синагоги, общинные центры для регулярного посещения, отказаться от проведения общественных шабатних трапез, а также перевести образовательные учреждения на дистанционное обучение, – добавил он.

Храмы Русской православной церкви пока открыты для верующих.

– Пастырский долг духовенства будет в полном объеме исполняться по отношению ко всем тем верующим людям, которые находят для себя необходимым в нынешнее трудное время прийти в храм для молитвы о своих близких и о нашем народе, – сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда.

Для тех, кто находится на самоизоляции, будет организована регулярная трансляция богослужений на телеканалах «Спас», «Союз» и в социальных сетях.

А вот плотнее заняться своим физическим здоровьем в высвободившееся время москвичам вряд ли удастся. Столичные больницы в эти дни перешли на работу только с экстренными пациентами.

– 23 марта к нам поступило распоряжение департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ), в соответствии с которым мы отменили плановую госпитализацию и закрыли дневные стационары. Работаем только на экстренную госпитализацию, – рассказала «Известиям» главный врач больницы имени В.В. Виноградова ДЗМ, доктор медицинских наук Ольга Шарапова.

москва Институт Скорой Помощи имени Склифосовского, 25 марта 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Врач отметила, что больница не остановила работу консультативно-диагностического отделения. Экстренных пациентов меньше не стало – каждый день по линии скорой помощи их поступает от 100 до 200. А с 6 апреля будет открыт корпус на 218 коек, который перепрофилировали для лечения внебольничной пневмонии.

Московские хосписы также приостановили госпитализацию, а для посетителей ограничили допуск – одного пациента может навестить лишь один человек в день. Об этом «Известиям» сообщили в Центре паллиативной помощи ДЗМ. В отделении респираторной поддержки и Первом московском детском хосписе введен строгий карантин.

Некультурные выходные

Запрет на развлечения в Москве коснулся и особых торжеств: свадебные фотографы рассказали, что ясности по работе отделений пока нет, но многие церемонии отменяются.

Использовать выходную неделю для культурного досуга у москвичей тоже не получится. По указу Сергея Собянина в городе закрыты все кинотеатры, а также главные столичные парки и музеи-заповедники — ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, «Царицыно» и «Коломенское», «Зарядье», «Сокольники», «Кусково.

Впрочем, многие из них не работают уже с этой недели. Например, сеть КАРО еще 25 марта приостановила работу всех своих кинотеатров. Закрыты и перечисленные парки. В пресс-службе «Зарядья» «Известиям» сообщили, что посетители не смогут попасть не только в строения внутри парка, даже на его территорию.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

– Парки являются точками притяжения для большого количества москвичей и гостей столицы. В связи с этим закрытие данных территорий позволит избежать массовых скоплений людей и послужит профилактикой для распространения коронавирусной инфекции. Временная приостановка работы учреждений повлечет за собой финансовые издержки. Однако администрация парков культуры и отдыха в первую очередь заботятся о здоровье и благополучии своих посетителей и просит соблюдать режим самоизоляции, – пояснили в пресс-службе «Мосгорпарка».

Подсчитать примерные потери кинотеатров и кинопроизводителей в ближайшую неделю можно на основе данных за 25 марта: по данным ЕАИС, в этот день в российские кинотеатры было продано около 100 тысяч билетов, что дало выручку порядка 20 млн рублей. Итого за 9 дней (с 28 марта по 5 апреля) получается 180 млн.

Впрочем, аналогичный период в не карантинное время приносит киноиндустрии во много раз больше. Поэтому потери именно от нерабочей недели куда меньше, чем от эпидемиологической ситуации как таковой.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Представители КАРО сообщили «Известиям», что поддерживают решение мэра полностью приостановить работу кинотеатров.

— Мы считаем, что полумеры недопустимы в ситуации, когда речь идёт о здоровье и безопасности посетителей, — подчеркнула президент КАРО Ольга Зинякова. — Но необходимо учесть, что кинотеатральный бизнес нуждается в поддержке правительства, чтобы иметь возможность вернуться к работе после нормализации эпидемиологической ситуации. Длительного простоя кинотеатры могут не выдержать, а своевременные меры помогут избежать кризиса и будут способствовать дальнейшему развитию киноиндустрии.

Напомним, правительство РФ сообщило о намерениях ввести штрафы для тех, кто не соблюдает правила безопасности, введенные в связи с пандемией коронавируса. За 25 марта в России было зафиксировано 182 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, общее число заразившихся достигло 840. Об этом заявил премьер-министр во время совещания с членами кабинета.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По мнению председателя правительства, к сожалению, есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие в том, что касается безопасности окружающих, даже собственного здоровья. Именно поэтому будут внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях и вводятся санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила и планируется штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц.

Материал подготовили: Роза Алмакунова, Валерия Нодельман, Павел Панов, Евгения Перцева, Елена Сидоренко, Сергей Сычев, Андрей Туманов, Ирина Цырулева, Екатерина Ясакова