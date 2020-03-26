Пени на себя: УК в регионах временно отменят штрафы за неуплату ЖКУ

Управляющие компании по всей стране намерены отменить штрафы за просрочку оплаты услуг ЖКХ — в качестве помощи населению во время пандемии коронавируса. Об этом «Известиям» рассказали в федеральной ассоциации «Национальный жилищный конгресс». Крупные УК в регионах скоро начнут прием заявлений от граждан. Но полностью освобождать россиян от коммунальных платежей нельзя даже временно, поскольку это может спровоцировать падение отрасли, считают эксперты.

В помощь людям

В качестве помощи гражданам УК жилых домов и ресурсоснабжающие организации по всей стране прорабатывают возможность отмены пеней за просрочку оплаты ЖКУ на время пандемии коронавируса. Об этом «Известиям» рассказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая. Такие меры могут быть приняты в рамках работы регионов по борьбе с распространением коронавируса, уточнила она.

Сейчас решения об отмене пеней уже приняли крупные управляющие компании. В их числе ПАО «Городские Инновационные Технологии», в которое входят 25 УК в разных регионах (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Новосибирск, Владивосток, Ростов-на-Дону, Челябинск, Крым и другие), «Жилищное объединение Мурмана» (более 15 УК Мурманской области), а также управляющая компания «Уютный дом» в Казани. Об этом «Известиям» рассказали в организациях.

О приостановке штрафов на время пандемии сообщил и региональный оператор по обращению с мусором в Новосибирской области «Экология – Новосибирск». А на территории Ханты-Мансийского автономного округа региональные власти рекомендовали отменить пени всем УК и мусорным операторам, сказал «Известиям» исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры» Александр Тарасенко.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин подписал указ об обязательной самоизоляции людей старше 65 лет и тех, кто страдает тяжелыми хроническими заболеваниями, а также о временной остановке начисления пеней за просрочку оплаты ЖКУ для них. Распоряжения об изоляции пенсионеров уже выпускаются и в других регионах, сказал вице-президент НП «Жилищное объединение Мурмана» Дмитрий Стригуненко.

Жку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его словам, размер пеней — 0,003% от суммы платежки в день (начиная с 31-го дня просрочки). Например, если не погашен долг на 5 тыс. рублей, в день начисляется около 15 рублей штрафа, пояснил Дмитрий Стригуненко.

Пени будут отменяться по заявлениям граждан, которые из-за эпидемии не смогут платить за ЖКУ. Жильцы должны написать в УК или ресурсоснабжающую организацию (РСО), которая оказывает услуги гражданам напрямую . К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие невозможность оплаты, уточнила Татьяна Вепрецкая. Например, казанская УК «Уютный дом» будет принимать заявления как уже после окончания пандемии, так и по электронной почте сейчас, сказал её гендиректор Марат Нуриев.

— Это разумная мера, поскольку она позволит освободить граждан, оказавшихся в сложной ситуации, от дополнительных расходов. Прежде всего, в этом нуждаются пенсионеры и люди на вынужденном карантине, — считает эксперт площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук.

В первую очередь речь идёт о людях, которые не смогут выходить из дома, а также оплачивать ЖКУ дистанционно, отметила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Организовать отмену штрафов довольно просто. Пени за просрочку платежей устанавливает Жилищный кодекс, но условия их начисления или отмены могут корректироваться по договоренности между поставщиком коммунальных ресурсов, УК и потребителями, уточнил Павел Склянчук.

Временная отмена пеней даже выгодна УК, поскольку за начисление штрафов и управляющие компании, и РСО должны платить налоги, подчеркнула Татьяна Вепрецкая. Но одновременно стоит отменить штрафы и неустойки в расчетах между УК и водоканалами и теплосетями, считает генеральный директор управляющей компании «ПСН Хоум» Александра Гулева.

При этом все пени, которые начислялись до наступления пандемии, в том числе злостным должникам, обнуляться не должны. Иначе это сильно ударит по платежной дисциплине и будет несправедливо по отношению к добросовестным плательщикам, считает Павел Склянчук.

— Но пока штрафы придётся отменить и для них, поскольку пандемия — это обстоятельство непреодолимой силы, и не связано с исполнением предшествующих обязательств по оплате услуг, — сказал эксперт.

Правда, есть противники даже временной отмены пеней. Из-за этого может в принципе пошатнуться дисциплина платежей, считает директор по развитию Professional FM Александр Устинов.

— Средняя дебиторская задолженность по московским домам составляет более двух месяцев. И только механизм взыскания задолженностей в судебном порядке позволяет налаживать дисциплину. Можно сделать отсрочку оплаты, но не отмену пеней , — уверен эксперт.

Что дальше

После завершения пандемии новые сроки оплаты накопившихся долгов за услуги ЖКХ УК будут назначать, вероятно, в индивидуальном порядке. Например, может использоваться механизм отсрочки. Это эффективный метод взыскания долгов с жильцов, у которых нет денег, и гораздо более выгодный, чем обращение в суд, сказала Татьяна Вепрецкая.

По словам Дмитрия Стригуненко, компании мурманского объединения готовы идти навстречу гражданам, и будут подписывать соглашения о рассрочке в разумных пределах — на полгода-год. Такую же схему планируют применять в ПАО «Городские Инновационные Технологии».

— Мы предполагаем индивидуальный подход к каждому случаю, если будут потери дохода в период пандемии, предоставим жителям реструктуризации и отсрочки, — сказал гендиректор холдинга Сергей Минко.

Жку Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее депутат ГД Василий Власов предложил Минстрою освободить россиян от коммунальных платежей на время карантина. Эксперты в сфере ЖКХ считают его инициативу некорректной. Если поставщики ресурсов и УК перестанут получать средства, отрасль просто рухнет, сказал Павел Склянчук. Компании «могут сделать жест доброй воли, но бизнес не в состоянии выступить главным защитником граждан», считает исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

— Если платежи прекратятся, отрасль может остановиться. Но работа ЖКХ крайне необходима в принципе и в условиях эпидемии — тем более. Не думаю, что государство сможет компенсировать оплату ЖКУ. По всей стране суммы исчисляются сотнями миллиардов рублей, — объяснила Татьяна Вепрецкая.

Сегодня в отрасли и без того сложилась непростая экономическая ситуация, считает исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Поэтому в минувший понедельник ассоциация написала президенту страны письмо, в котором говорится о необходимости господдержки региональных операторов мусора, сказал он.

В Минстрое на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.