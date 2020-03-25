Расходный дом: турбизнес крупных городов может потерять 25% годовой выручки

Турбизнес в крупных городах России может потерять четверть годовой выручки, только столица — около 100 млрд рублей, оценили для «Известий» участники рынка . В катастрофическом положении сейчас отели — поток туристов в Москву и Санкт-Петербург упал на 95%. В результате без работы могут остаться 1–1,5 млн человек. При этом, несмотря на пандемию, россияне активно бронируют курорты Сочи и Крыма на лето — спрос по сравнению с мартом 2019 года вырос на треть.

Катастрофическое положение

Для борьбы с распространением коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге приостановлены массовые деловые и развлекательные мероприятия, временно закрыты выставки, музеи и другие общественные пространства. В результате в марте поток туристов в обоих городах сократился на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал «Известиям» Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» — одного из крупнейших по России. Тенденцию подтвердил глава туроператора «Алеан» Илья Уманский.

туризм Государственный Русский музей закрыт в Санкт-Петербурге Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Из-за уменьшения деловой активности снизилось количество туристов и в других крупных городах, таких как Екатеринбург, Казань, Самара, Владивосток, куда обычно приезжают именно в командировки, отметил заместитель гендиректора туроператора «Академсервис» Александр Курносов.

Урон туристической отрасли этих городов будет зависеть от того, как долго продолжится эпидемия COVID-19, сказал Сергей Ромашкин. По прогнозам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, скорее всего, положение поменяется не ранее середины мая. В таком случае отрасль потеряет 20–25% годовой выручки, одна Москва — около 100 млрд рублей , спрогнозировал Сергей Ромашкин.

Тенденцию подтвердил Александр Курносов. По его словам, только иностранные туристы из дальнего зарубежья приносят столичной туротрасли выручку до 50 млрд рублей в месяц.

туризм Закрытый МХАТ им. М. Горького в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По словам Майи Ломидзе, пока власти не давали распоряжений о запрете путешествий внутри страны или закрытии гостиниц и санаториев. На момент публикации в Ростуризме на запрос «Известий» не ответили.

Однако в Петербурге и других региональных городах отелям из-за отсутствия постояльцев приходится временно закрываться, рассказал Александр Курносов. Деньги туристам в этом случае должны возвращаться по форс-мажорным обстоятельствам, отметил он.

— Ситуация у отелей в крупных городах катастрофическая, их загрузка составляет только 5–12%. Собственникам гостиниц приходится сокращать персонал. В результате по всей России может появиться 1–1,5 млн безработных , — спрогнозировал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) Вадим Прасов.

Сейчас только в Москве работает более 1,5 тыс. гостиниц. Две трети принадлежат малым и средним предпринимателям, около половины уже сейчас стоят полностью пустыми, рассказал председатель комиссии по гостиничному бизнесу московского городского отделения «Опоры России» Игорь Лаврик. Гостиницы Петербурга, по данным эксперта, находятся примерно в таком же положении.

туризм Гостиничный комплекс «Поляна 1389» Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Крупные игроки рынка принимают все меры для удержания клиентов и предотвращения вывода денег из оборота, например предлагают перенести сроки бронирования, отметил председатель совета директоров ГК «Трансстройинвест» Алексей Фоменко.

Также в последние дни начали закрывать санатории — ведомственные и принадлежащие компаниям с госучастием, сказал Сергей Ромашкин.

— «Газпром» приостановил работу своих отелей в Красной Поляне «Поляна 1389» и «Гранд Отель Поляна», ожидается и закрытие санаториев МВД, — рассказал он.

Надежды отрасли

Несмотря на пандемию коронавируса, представители туристической отрасли отметили заметное увеличение бронирований отелей на курортах Краснодарского края и Крыма на летний период , рассказала Майя Ломидзе. Сейчас девять из 10 запросов на подбор тура — на российские курорты (один из 10 — те, кто хочет купить путешествие за границу на осень), подтвердила тенденцию заместитель генерального директора турагентства Ariata Дарья Деняпкина. Она отметила, что в самых популярных гостиницах на отечественных курортах уже не осталось свободных номеров.

Количество бронирований в Крым выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, на курорты Краснодарского края — более чем на 10%, рассказал Сергей Ромашкин.

туризм Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Но даже несмотря на это, к лету стоит ожидать закрытия туроператорских и турагентских компаний, поскольку большинство из них специализировалось на выездном зарубежном туризме, считает Майя Ломидзе.

— Если пандемия закончится хотя бы к лету, то закроются 30% компаний. Это самый оптимистичный прогноз, — спрогнозировала она.

Ранее правительство РФ разработало и утвердило план противодействия негативному влиянию пандемии COVID-19 на экономику. На борьбу с распространением инфекции и поддержку наиболее пострадавших отраслей направят до 300 млрд рублей.

Сейчас ФРиО совместно с «Опорой России» и другими общественными организациями ведут с кабмином переговоры о мерах поддержки туротрасли. В частности, речь идет о вводе годовой отсрочки по налогам на имущество, на землю, на прибыль для собственников отелей, по НДС. Также идут переговоры о субсидировании кредитов, покрытии части заработной платы сотрудников гостиниц, сказал Вадим Прасов. Подробнее об антикризисном плане правительства читайте в материале «Известий».