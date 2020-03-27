«Синемаски» и волонтерские рейды: как регионы дают отпор коронавирусу

В о всех регионах России введен режим повышенной готовности: отменены спортивные и другие массовые мероприятия, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, закрываются кинотеатры, рестораны, магазины и фитнес-центры. В следующая неделя и вовсе объявлена выходной. О том, какая обстановка в регионах, что предпринимают местные власти и жители для нераспространения опасного вируса, читайте в материале «Известий».

С трапа — на тестирование

С 25 марта в аэропорту Челябинска всех прибывающих будут расспрашивать, откуда они прилетели . У всех вернувшихся из-за границы тут же, в аэропорту, возьмут анализы. Такая мера немного разгрузит врачей — не нужно будет посещать пассажиров на дому.

— Только до конца марта ожидается возвращение еще около 57 тыс. российских туристов из-за рубежа , — отметила на брифинге вице-губернатор Ирина Гехт.

Отмечается, что на борт приземлившегося самолета будет заходить не только сотрудник аэропорта, но и работник транспортной полиции, который пояснит алгоритм дальнейших действий, расскажет о необходимости пройти тест и соблюдать карантин.

волонтерские рейды Люди сдают тест на COVID-19 в российском аэропорту Фото: REUTERS/Sergey Pivovarov

Пока официально в области подтверждено пять случаев заболевания коронавирусной инфекцией (данные на 25 марта). Только 24 марта было взято 800 анализов — все дали отрицательный результат.

Держите себя в границах

Губернатор Красноярского края поручил принять меры по ограничению выезда людей за пределы муниципальных образований. При этом отмечается, что ни о каком закрытии городов речь не идет.

Как отметили в пресс-службе губернатора, среди возможных ограничительных мер — « сведение к минимуму служебных командировок муниципальных служащих и работников подведомственных учреждений» и «разъяснительная работа среди жителей муниципалитетов о необходимости отказаться от личных и деловых поездок, за исключением случаев особой важности ».

— Мы должны сделать всё для того, чтобы минимизировать контакты с внешним миром жителей наших муниципалитетов — ограничить командировки, обеспечить разъяснительную работу с людьми о том, что без крайней необходимости не надо ехать в Красноярск, не надо ехать в Новосибирск и Москву. Конечно, жизнь не остановишь, карантина у нас нет, однако людям стоит поберечь самих себя и своих возрастных родных и знакомых и уменьшить контакты и поездки , — заявил глава региона Александр Усс.

волонтерские рейды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Жителей края просят без особой необходимости не посещать общественные места. Приостанавливают работу музеи, театры и кинотеатры, фитнес-центры, детские игровые и спортивные площадки, кружки, библиотеки, бассейны, фуд-корты.

По данным на 25 марта, в регионе выявлено девять случаев заболевания коронавирусом, трое пациентов выздоровели.

«Синемаски» и студенческие рейды

Почти все калининградские госучреждения перешли на «удаленку», в том числе таможня, которая ограничила личный прием документов. Отменены массовые мероприятия, экскурсии, закрыты музеи, кинотеатры, не работает главный кафедральный собор (но обещает устраивать прямые трансляции мини-концертов).

Впрочем, некоторые кинотеатры решили не сидеть без дела. Так сотрудники временно закрытой сети кинотеатров «Люмен» взялись за пошив многоразовых масок. Даже название придумали своей продукции — cinemaski (от «cinema» — кино). Как пишет портал «Клопс», часть сотрудников работает дома, часть — в офисе. В день удается сшить 400 тканевых масок. Есть первый заработок — за 49 масок удалось выручить 9,8 тыс. рублей.

— Кинотеатры не могут существовать в удаленном режиме: деньги брать неоткуда. Этот социальный проект был придуман, чтобы более 100 работников могли и сейчас получать какой-то доход. То, что мы делаем своими руками, я надеюсь, поможет и вам, и нам пережить этот период, — отметил автор идеи, владелец киносети Павел Паникаровский. — Все доходы направляются только на поддержку сотрудников и оплату расходов, минимально необходимых для сохранения кинотеатров и их оборудования в рабочем состоянии .

Интересно, что идею подхватили кинотеатры и в других городах. Наладить производство «синемасок» планируют в Гусеве, Советске, Сарове, Симферополе. Антикризисный проект поддержала и Ассоциация владельцев кинотеатров.

волонтерские рейды Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В самом западном регионе страны на 25 марта выявлено восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один человек уже выздоровел. Ведется и другая статистика — участковые, контролирующие самоизоляцию местных жителей, выявили пятерых нарушителей карантина. На них составлены протоколы об административном правонарушении.

Кстати, в Рязанской области с рейдами по домам помогают волонтеры из числа ординаторов и студентов старших курсов медицинского университета. При себе каждый волонтер должен иметь паспорт, студенческий билет или книжку ординатора. Кроме того, удостовериться, что перед вами действительно волонтеры, а не мошенники, можно, позвонив по телефонам, указанным на сайте правительства Рязанской области .

Во Владимире — нехватка спецкостюмов

В о Владимире сотрудники скорой помощи отказываются выезжать к пациентам с симптомами коронавируса в костюмах без респиратора.

— Именно маска не защитит. Должен быть респиратор. У нас складывается такое впечатление, что наше руководство не думает о нас, потому что это то же самое, что пограничника отправить защищать границу без ружья , — рассказала в эфире РЕН ТВ фельдшер станции скорой медицинской помощи Елена Малышева.

Вместо специальных защитных костюмов с фильтром, герметичными очками и перчатками, которые положены по закону, медикам предлагают выезжать к потенциально зараженным пациентам в обычных хирургических халатах и одноразовых масках.

Руководство станции скорой помощи уверяет, что по факту уже «проводится служебная проверка, будут приняты меры», вот только согласно официальному ответу администрации Владимирской области договор на поставку противоэпидемических комплектов был заключен только 13 марта. Срок поставки — в течение 45 дней. Как всё это время должны работать медики — вопрос. Пока, по данным на 25 марта, в области не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Кстати, самые актуальные данные по коронавирусу можно посмотреть на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф (бесплатные акции и предложения для тех, кто находится дома). Информация постоянно обновляется.

Единая «горячая линия» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.