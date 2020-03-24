Прямой эфир
Сюжет:

Ростуризм сообщил о возвращении всех организованных туристов до 31 марта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Возвратный случай: ЧС предложили сделать причиной компенсации всей стоимости билета
С такой инициативой в Минтранс обратилось Общероссийское объединение пассажиров

По ее словам, за неделю с 17 по 23 марта количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс. человек. Большинство путешественников возвращаются в РФ из стран Карибского бассейна, стран Юго-Восточной Азии и Турции.

«Более половины из организованных туристов вернутся в России планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней», — приводит слова Догузовой сайт Ростуризма.

Вопрос возвращения в Россию самостоятельных туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении домой, решается Ростуризмом совместно с Росавиацией и МИД России, добавила глава ведомства.

На прошлой неделе стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в Россию. Сообщалось, что россиян эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании. Накануне более 400 россиян вернулись из Марокко.

Корона

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания коронавирусом, скончались 16,5 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туроператор «TUI Россия» заявил об аннуляции всех туров за границу
В АТОР объяснили задержки выплат по отмененным турам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020