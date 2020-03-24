Ростуризм сообщил о возвращении всех организованных туристов до 31 марта

Все организованные туристы вернутся в Россию до 31 марта. Об этом во вторник, 24 марта, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

По ее словам, за неделю с 17 по 23 марта количество российских организованных туристов, находящихся за рубежом по линии туроператоров, сократилось со 100 тыс. человек до 57,8 тыс. человек. Большинство путешественников возвращаются в РФ из стран Карибского бассейна, стран Юго-Восточной Азии и Турции.

«Более половины из организованных туристов вернутся в России планово: по тем билетам, которые были у них на руках. Это произойдет в ближайшие несколько дней», — приводит слова Догузовой сайт Ростуризма.

Вопрос возвращения в Россию самостоятельных туристов, которые сталкиваются с трудностями при возвращении домой, решается Ростуризмом совместно с Росавиацией и МИД России, добавила глава ведомства.

На прошлой неделе стало известно о возвращении около 50 тыс. организованных туристов в Россию. Сообщалось, что россиян эвакуируют самолетами из Венгрии, Египта, Молдавии, Кипра, Португалии и Испании. Накануне более 400 россиян вернулись из Марокко.

По данным Worldometers на 24 марта, всего в мире подтверждено свыше 382 тыс. случаев заболевания коронавирусом, скончались 16,5 тыс. человек.