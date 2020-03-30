Защитная реакция: презервативы в Москве подорожали сильнее гречки

Цены на презервативы в столице за 16–22 марта выросли на 7% по сравнению с первой неделей месяца. Это следует из статистики оператора фискальных данных «Такском», с которой ознакомились «Известия». Подорожание произошло на фоне аномально высоких продаж — если учитывать аптеки, спрос на презервативы по всей России вырос на треть. В магазинах в среднем по стране цены на них увеличились на 6,2%. В Москве же презервативы подорожали сильнее, чем продукты питания, включая гречку, стоимость которой в столице выросла на 4,5%.

Против изоляции

Средняя цена на презервативы в Москве с 16 по 22 марта по сравнению с первой неделей месяца увеличилась до 371 рубля за упаковку, а продажи выросли на 14%. Этот товар продемонстрировал самое большое подорожание из всей потребительской линейки (среди базовых товаров), следует из статистики, предоставленной «Известиям» оператором фискальных данных «Такском». Компания, получающая фактуру от онлайн-касс российских магазинов, обработала более 18 млрд чеков.

В среднем по стране цены на презервативы за 16–22 марта выросли чуть меньше — на 6,2%, до 272 рублей за упаковку, продажи поднялись на 7%.

«Такском» собирал информацию именно по магазинам, в аптеках же, как писали СМИ со ссылкой на данным DSM group, в этот период продажи презервативов в сравнении с прошлым годом подскочили более чем на 30%.

Гендиректор DSM group Сергей Шуляк объяснил рост спроса в первую очередь желанием потребителей закупиться впрок всеми видами товаров на случай карантина. Он сомневается, что в период распространения коронавируса сексуальная активность россиян существенно повысилась.

— Мы тоже фиксируем, что на фоне ажиотажного спроса продавцы постепенно повышают цены на товары, — сказал он. — Причем рост продаж есть и по всем видам лекарственных средств. И если спрос на продукты питания уже начал спадать и их реализация стабилизировалась, то в нашем секторе этого пока не произошло: повышенные продажи сохранятся еще в течение двух недель. Не исключено, что цены тоже будут расти.

В «Аптечной сети 36,6», «Протек» (бренд «Ригла»), «Нео-фарм», «Фармленд» на запросы «Известий» оперативно не ответили.

Поесть и поспать

В Москве презервативы за 16–22 марта (по сравнению с первой неделей месяца) подорожали даже больше, чем основные продукты питания. По данным «Такском», средняя цена сливочного масла увеличилась на 5,7% — до 173 рублей за пачку, а его продажи увеличились на 11%. Гречка подорожала в среднем на 4,5% — до 64 рублей, а реализация поднялась на 34%. Кроме того, торговля зафиксировала рост средней стоимости яиц — на 3,3%, до 72 рубля за 10 шт., продажи увеличились на 14%.

В целом по стране гречка оказалась лидером среди продуктов питания как по росту средней цены, так и по уровню продаж. За 16–22 марта 1 кг подорожал на 8,4%, до 61,6 рубля, а объем реализации подскочил на 54%. Стоимость подсолнечного масла (1 л) выросла на 7,5%, до 86 рублей, а продажи — на 46%. Также в компании отметили рост цен на хлеб (+2,7%) и мяса в расчете на 1 кг (+1,25%).

В пресс-службе ассоциации «Руспродсоюз» сказали «Известиям», что все поставщики базовых товаров сформировали сверхнормативные объемы товарных остатков и несут расходы на их дополнительное производство и хранение. Чтобы не допустить еще большего подорожания в будущем, необходимо плавно пересматривать стоимость поставки продукции и одновременно думать над снижением наценки торговых сетей, уверены в ассоциации.

В Ассоциации компаний розничной торговли на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

В условиях повышенного спроса на продовольствие Минсельхоз с Минпромторгом ведут работу по сохранению стабильного уровня цен. Факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), рассказали «Известиям» в Минсельхозе.

В ФАС «Известиям» сказали, что из-за сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией служба проводит ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары и продукты питания. 27 марта антимонопольное ведомство начало 11 внезапных внеплановых выездных проверок производителей и поставщиков в 10 субъектах, отметили в ведомстве. Это произошло после многочисленных жалоб граждан на рост стоимости гречневой крупы.

— Если проверки подтвердят признаки картельного соглашения, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, — сказали в службе.

Виновным грозят «оборотные» штрафы (для юридических лиц) и уголовная ответственность до шести лет лишения свободы (для должностных лиц компаний), добавили в ФАС.

В целом в регионах наблюдается разнонаправленная динамика цен на социально значимые продукты. К примеру, в крупных торговых сетях существенного изменения стоимости товаров не наблюдается, отметили в антимонопольном ведомстве.

Что касается презервативов, в ФАС не уточнили, насколько серьезна ситуация с их подорожанием.