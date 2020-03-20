Вирус потребления: торговые сети накрыла волна панических покупателей

На фоне пандемии многие страны, где зафиксированы вспышки коронавируса, в том числе не самые значительные, столкнулись с новой бедой — паническими покупками со стороны граждан, испуганных перспективой дефицита. Не всегда правдивые истории об оптовых закупках туалетной бумаги и консервов становятся «проверкой на прочность» для торговых сетей. В США возник дикий спрос не только на средства гигиены, но и на более серьезный товар — оружие и боеприпасы. Ритейлеры тоже призывают клиентов к благоразумию, но не всегда успешно. «Известия» изучили ситуацию в разных странах с наиболее запасливыми гражданами и попытались постичь природу действий охваченных паникой покупателей.

«Закончились подгузники и салфетки»

«Не больше четырех в одни руки!» Тем, кто помнит времена СССР и период сразу после его распада, подобные ограничения на количество доступных для покупки товаров знакомы. Но это — фраза не из времен тотального советского или постсоветского дефицита, а из текста объявления, которое можно увидеть сейчас в большинстве британских магазинов. Их владельцам, как и их коллегам во многих европейских и североамериканских сетях, приходится идти на немыслимые прежде меры для нормальной работы своих логистических систем.

Поводом для этого послужила небывалая активность покупателей, которые на фоне распространения нового коронавируса и объявленного во многих странах тотального или частичного карантина с полок сметают почти любые товары длительного пользования — туалетную бумагу и бумажные полотенца, бытовую химию и средства личной гигиены, в том числе дезинфицирующие гели для рук, консервированные продукты и бакалею, «долгоиграющее» молоко и питьевую воду.

«Супермаркеты не продают более четырех одинаковых вещей на руки. Закончились подгузники, салфетки влажные и обычные. Четверть полок в магазине пустые. И, похоже, Англия закрывается на карантин», — рассказала «Известиям» россиянка и молодая мама Екатерина Лайнс, жительница деревушки Ten Mile Bank в графстве Норфолк.

c2 Фото: REUTERS/Paul Childs

Увещевать разошедшихся от страха покупателей британским торговым сетям пришлось всем вместе. Консорциум предприятий розничной торговли, объединяющий ведущих ритейлеров, в том числе Tesco, Sainsbury’s и Asda, опубликовал открытое письмо, заверяя покупателей, что персонал «трудится круглосуточно, чтобы не оставить страну голодной» в период пандемии . «Но нам нужна и ваша помощь: мы просим всех более внимательно отнестись к совершению покупок. Мы понимаем ваши опасения, но покупая что-то в избытке, вы оставляете кого-то еще без нужного товара. Если мы будем действовать совместно, то хватит всем», — цитирует послание The Independent.

«Люблю я макароны!»

С повышенным спросом на некоторые товары столкнулась и Франция, которая наряду с Италией стала одним из самых серьезных очагов инфекции в Европе. С полок супермаркетов пропадают горячо любимые жителями республики макароны, а также рис, масло и средства гигиены: туалетная бумага и детские подгузники. В начале марта продажи макаронных изделий выросли почти на 60%, муки — на 25%, риса — на 20%.

Это явление отмечается «повсюду во Франции, а не только в тех районах, где сообщалось о случаях заражения людей», констатировал представитель бренда Auchan. При этом он заверил, что покупателям не стоит бояться дефицита, передает BFM TV.

с1 Фото: REUTERS/Rogan Ward

Реагируя на появившиеся очереди в магазинах, г лава минфина Бруно Ле Мэр заявил, что «безопасность поставок продовольствия и товаров первой необходимости во Франции гарантирована сегодня, она будет гарантирована в ближайшие недели, а дефицита не будет» .

La sécurité d’approvisionnement des Français en produits alimentaires et en produits de première nécessité est aujourd’hui garantie et continuera de l’être dans les semaines à venir. Il n’y aura pas de pénurie. #coronavirus @dguillaume26 pic.twitter.com/MWigSkLVJb — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) March 15, 2020

В Германии ситуация тоже неприятная — продуктов вроде бы всем хватает, но вот сотрудников торговых сетей, чтобы своевременно расставлять товары на полках, — не всегда. На этом фоне второй крупнейший в стране ритейлер — REWE — обратился за помощью ко всем, кто может прийти на работу на временной основе, чтобы стеллажи в магазинах не выглядели опустошенными. В частности, как пишет Reuters, такой призыв сеть адресовала студентам — университеты в Германии всё равно закрыты, а подработка учащимся явно не помешает. Германская ассоциация розничной торговли HDE заверяет, что ограничений на время работы магазинов не будет, хотя и признает, что «временных перебоев» с поставками тех или иных товаров избежать не удастся.

По вирусу из всех стволов

Панические покупки, спровоцированные в том числе и действиями медиа, «выхватывающих» наиболее «вкусные» фрагменты сценок в магазинах, фиксируются и в США. Впрочем, в Северной Америке проявился и другой интересный тренд — опасаясь социальных катаклизмов из-за коронавируса, местные жители активно запасаются оружием и боеприпасами .

Судя по данным от ритейлеров, наиболее активно пистолеты и винтовки разбирают в штатах, где больше всего случаев заражения, в том числе с летальным исходом, — Калифорнии, Нью-Йорке и Вашингтоне. «Но рост спроса фиксируется и в других, менее пострадавших районах, где люди, впервые приобретающие оружие, опасаются нарушения порядка, а владельцы оружия обеспокоены тем, что правительство, вводя чрезвычайные меры, может ограничить покупки оружия», — пишет, в частности, The Los Angeles Times.

C3 Фото: REUTERS/Patrick T. Fallon

По данным продающего боеприпасы онлайн-магазина Ammo.com, в период с 23 февраля по 4 марта объем трансакций вырос на 68% (по сравнению с предыдущим 11-дневным периодом). Значительная доля покупателей стволов — это американцы с азиатскими корнями, которые готовятся к возможным ксенофобским выпадам против них с учетом того, что «родиной» инфекции стал Китай.

«В связи с повышенным спросом»

Российские ритейлеры говорят, что также не испытывают каких-то серьезных проблем с поставками, «узкие места» обычно возникают в логистической сфере, в том числе с выкладкой товара на полки. Сервис по доставке продуктов «СберМаркет», который сотрудничает с ведущими ритейлерами, уведомил клиентов об увеличении временных интервалов между слотами доставки «в связи с повышенным спросом», но пообещал, что в скором времени будет работать уже в штатном режиме. Сервис также заявил о росте объема заказов на 104% на 13 и 14 марта, однако там связывают этот тренд не только с коронавирусом, но и с традиционным ростом спроса на выходных, пишет РБК.

с4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Очевидных причин для беспокойства нет. В частности, президент Владимир Путин посоветовал россиянам не тратить деньги на закупки «про запас». «Главное, чтобы люди понимали, что (ситуация) надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать», — подчеркнул глава государства.

В погоне за чувством контроля

Психологи квалифицируют поведение потребителей, которое чаще всего и становится истинной причиной реального или мнимого ажиотажа, как панические закупки . «Когда теряешь субъективное чувство контроля, то начинаешь покупать вещи, чтобы постараться разрешить проблемы, приведшие к первоначальной утрате контроля, — отмечает доцент кафедры организационного поведения в бизнес-школе и исследовательском институте INSEAD (Сингапур) Эндрю Йеп. — Другими словами, когда вы встревожены из-за вируса, то начинаете закупать товары, которые потенциально могут предотвратить заражение или сделать окружающие вас места чище. В итоге люди покупают маски, антисептики для рук, моющие средства для поддержания чистоты в офисе и дома и так далее».

«Панические покупки» товаров, которые призваны защитить от COVID-19, в том числе объясняются тем, что коронавирус — «невидимый враг». «А когда не видишь врага, то теряешь чувство контроля, — отметил Йеп в беседе с Deutsche Welle. — В такой ситуации пытаешься сделать что-то, чтобы компенсировать эту потерю и восстановить контроль. Покупка определенных вещей — один из способов сделать это».

с5 Фото: REUTERS/Yves Herman

Ощущение контроля можно получить благодаря достаточному информированию о проблеме. Впрочем, тут важно не переборщить — чересчур обильный просмотр «пугалок» в СМИ или соцсетях даст противоположный эффект. « Одна из причин большого количества панических закупок заключается в том, что люди видят фото и видео того, как другие закупают туалетную бумагу и прочие товары, а полки пустеют », — предупреждает Йеп.

Один из способов ограничить потребление такого «вирусного» контента, который только усиливает страхи — просто выключить телевизор или компьютер, считает клинический психолог Михаил Хорс. «Желательно окружить себя людьми, которые поменьше психуют из-за всего этого, людьми, склонными к более такому спокойному, рациональному рассуждению. Смотрите телевизор, ОК, но смотрите что-то доброе, фильмы всегда хорошие показывают. Новости пришли — ну выключите их. Почему мы так зависимы от новостного контента? Выключите, никто от этого не умрет», — предложил специалист.

Уверенность по дешевке

Об эффекте соцсетей и поиске чувства защищенности говорит и профессор психологии в Университете Британской Колумбии Стивен Тэйлор. По его оценке, вспышки покупательской активности, возможно, связаны «с картинками из соцсетей», а изображения пакетов из магазинов узнаваемых торговых сетей «стали символом уверенности в людских головах». «Люди чувствуют необходимость обезопасить себя и свои семьи, поскольку всё, что они могут сделать, — это мыть руки и самоизолироваться», — отмечает специалист канадского вуза, с которым побеседовала Le Parisien. Болезненная потребность в определенных покупках, в тех же базовых продуктах или туалетной бумаге, — это всего лишь «способ избежать крайне неприятных вещей», таких как голод или антисанитария.

с6 Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Впрочем, для того чтобы чувствовать себя в безопасности, люди, даже находящиеся в состоянии стресса, не склонны тратить слишком много денег. «Мы хотим получить чувство контроля при ограниченном бюджете, — отмечает Фарасат Бухари, специалист по вопросам экономики в сфере здравоохранения в Британском университете Восточной Англии. — Мы покупаем что-то дешевое, что можно хранить, зная, что со временем всё равно это используем».