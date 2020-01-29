Маске рад: защита от вирусов исчезает из аптек

Спрос на медицинские маски на фоне новостей из Китая становится ажиотажным. За последнюю неделю их продажи в России выросли в 13 раз. Изделия почти исчезли из аптек, а в интернет-магазинах остались только дорогие модели, и цены на них растут. Ситуацию осложняет факт, что половина масок поступает к нам из самой Поднебесной, где в них сейчас крайне нуждаются. Наши производители получают крупные заказы из Китая, превышающие их возможности, и вынуждены незапланированно увеличивать объемы под внутренний спрос.

Рост продаж на порядок по итогам прошлой недели «Известиям» подтвердил глава розничного подразделения компании «Аптечная сеть 36,6» Александр Кузин. В справочной компании «Аптека.Здоров» отсутствие медицинских масок во многих аптеках также объяснили возникшим на днях ажиотажем.

Около 50% изделий поступают в Россию из Китая, отметил в беседе с «Известиями» гендиректор компании «КИТ» (производитель отечественных масок) Владимир Виденин. По его словам, особенный дефицит масок сейчас наблюдается на Дальнем Востоке и в крупных городах остальных регионов.

На продажах, помимо новостей о коронавирусе, сказалась аномально теплая погода, считает исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Из-за нее активизировались вирусы, и люди во второй половине января в принципе стали больше болеть.

Производитель медицинских масок «Эвтекс» в городе Иваново для срочного удовлетворения выросшего спроса недавно добавил еще одну рабочую смену.

— Мы начали работать в три смены, вынуждены снимать специалистов с других линий. Технически это сложно, но что делать, если заказы масок выросли во второй половине месяца на 25%, — рассказала гендиректор управляющей производством компании Evers Group Rus Алиса Бородина.

Петербургская компания «Маска» и вовсе удвоила производство.

— У нас ажиотаж, производим по максимуму. Количество запросов от торговли вообще-то выросло в четыре раза. Заказы поступают из разных городов России и даже Китая, — сказал управляющий компанией «Маска» Роман Шантар.

На сайте производителя заказ масок сейчас «временно недоступен». Владимир Виденин уточнил, что, несмотря на высокий спрос со стороны КНР, компания в первую очередь планирует обеспечить внутрироссийские заказы.

Сейчас посредники и дилеры могут попросить о заказе в 30 млн и даже 50 млн изделий, поделились с «Известиями» в отделе продаж еще одной производящей компании «Гекса». Это неординарная ситуация для компании, которая производит около полумиллиона масок в неделю. Выполнить подобного рода заказы для нее нереально.

В связи с ажиотажным спросом на маски в России активизировались и спекулянты.

— Стали появляться компании, которые желают сотрудничать, сделать крупный заказ, а на этапе обсуждения условий и заключения контракта пропадают. Или же поступают запросы от фирм, у которых закрыты счета. Видно, что возник в том числе спекулятивный спрос, многие стараются урвать возможность перепродать крупные партии, — поделился Владимир Виденин.

В России хватает своих компаний, специализирующихся на медицинских масках, успокаивает исполнительный директор Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова.

В целом, по словам Виденина, январь — тот сезон, к которому производители медицинских масок готовятся заранее. В это время традиционно растет объем выпуска продукции, но не настолько, как в этом году. Владимир Виденин признался, что максимально его компания может выпустить 20 млн масок за месяц.

Ситуацию с дефицитом масок в аптеках осложняют и китайские туристы: готовясь к возвращению домой, они массово скупают эти изделия в России. Однако в связи с ограничениями, введенными на турпотоки из Китая, скоро эта часть проблемы сойдет на нет.

В Минпромторге «Известиям» не предоставили оперативный ответ по объему производства медицинских масок в России.