Торговля с осложнениями: в 2019 году в России упали продажи лекарств

По итогам 2019-го в российских аптеках впервые за четыре года сократились продажи лекарств. Об этом «Известиям» сообщили аналитики DSM Group, информацию подтверждают и участники рынка. Основная причина падения спроса на медикаменты — в том, что россияне стали здоровее, считают эксперты. Однако в ближайшее время аптечный рынок может вернуться к росту из-за паники вокруг нового коронавируса, не исключают они.

Меньше, но дороже

В 2019-м россияне купили 5,1 млрд упаковок лекарств, говорится в материалах DSM Group. Это на 1,8% меньше, чем годом ранее. Падение рынка в натуральном выражении произошло впервые с 2015 года — до этого он рос в пределах 2,9–4% ежегодно.

Значительнее всего сократились продажи лекарств от болезней пищеварительного тракта (на 26,4 млн упаковок), нервной системы (на 21,4 млн) и средств от простуды (21,2 млн). Медикаменты других категорий граждане в прошлом году тоже приобретались реже. Исключение составили только средства для сердца и сосудов (их продажи выросли на 2%) и для лечения заболеваний кожи (плюс 1%).

Хоть россияне и стали реже ходить в аптеки, они начали предпочитать более дорогие препараты. Средняя взвешенная цена за пачку лекарства в декабре составила 220 рублей, на 10,8% превысив аналогичный показатель 2018 года. Поэтому в денежном выражении продажи препаратов в 2019-м выросли на 3%, впервые превысив 1 трлн рублей. Тем не менее темпы увеличения выручки оказались минимальными для розничного фармрынка с 2013 года, следует из данных DSM Group.

В компании подчеркнули, что рост средневзвешенной цены на лекарства произошел именно из-за изменения структуры потребления, а инфляция на препараты в прошлом году была на уровне 2,5%. Впрочем, смещение спроса в сторону более дорогих лекарств не уменьшило доли дженериков на рынке: она составила 83,9% в натуральном выражении и 62,5% в денежном. В 2018-м на неоригинальные препараты приходилось 61,3% и 23,6% соответственно.

Меньше болеем, больше экономим

Снижение количества проданных упаковок лекарств можно объяснить сезонной иммунизацией, считает член координационного совета «Деловой России», гендиректор сети аптек «Столички» Евгений Нифантьев.

— К примеру, в Москве в этот сезон было привито 6,5 млн жителей, что соответствует примерно 60% населения столицы. Этот факт повлиял на отпуск из аптек противогриппозных препаратов и иммуномодуляторов: их количество снизилось на четверть, — рассказал специалист, опираясь на данные группы компаний «Неофарм».

Тезис о том, что граждане стали меньше болеть, подтверждает и статистика Роспотребнадзора. Данные ведомства за январь–октябрь опубликованы в ежемесячных докладах «Социально-экономическое положение России», которые выпускает Росстат. Из них следует, например, что заболеваемость гриппом и другими ОРВИ снизилась на 4% — в январе–октябре их перенесли около 24,5 млн человек.

Однако на снижение продаж лекарств повлиял всё же комплекс причин, уверен заместитель гендиректора по развитию фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. Одной из них может быть то, что часть граждан экономят на лекарствах, считает специалист. Ведь как минимум в первой половине прошлого года реальные доходы граждан практически не росли, аргументировал он свою позицию.

Действительно, около 36% граждан в начале 2019 года говорили о снижении потребительской доступности лекарств и медицинских услуг за последний год. Это означает, что они вынуждены либо экономить на лекарствах, либо выбирать: купить необходимые препараты или что-то другое. Такие сведения представлены в ежемесячном мониторинге Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС за апрель. Специалисты опросили 1,6 тыс. россиян из всех типов поселений и массовых социально-демографических групп.

Аптека_3 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В начале 2020 года паника вокруг коронавируса для ряда потребителей может оказаться импульсом к покупке, например, иммуномодуляторов, предположил Иван Глушков. Однако в целом глобальное влияние на результаты продаж за год этот тренд вряд ли окажет, считает эксперт.

Пока что увеличения спроса на иммуномодуляторы, витамины и противовирусные препараты не наблюдается, рассказали в аптечной сети «36,6».

В ближайшее время в ряде регионов России заработает пилотный проект по лекарственному страхованию, при котором государство будет компенсировать покупку медикаментов, анонсировала в конце прошлого года вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Предполагается, что мера будет распространяться только на препараты, выписанные врачом. В аптеке пациент сможет получить их бесплатно, после чего государство компенсирует организации стоимость медикаментов.

Сейчас лекарства выдают бесплатно только различным категориям льготников: например, детям до трех лет, больным некоторыми заболеваниями и инвалидам.