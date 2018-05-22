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Россияне потратились на лекарства для ума

В этом году аптеки заработали на ноотропных препаратах почти на четверть больше
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Фото: Getty Images
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Россияне стали больше тратиться на ноотропные препараты — для улучшения работы мозга. В первом квартале граждане отдали 5 млрд рублей за лекарства этой категории - на 22% больше, чем в тот же период два года назад. Спрос за это время вырос только на 6%, остальное увеличение выручки обеспечил рост цен. Подорожание объясняется тем, что препараты, улучшающие работоспособность и помогающие бороться со стрессом, становятся все популярнее у потребителей, отмечают эксперты, но предостерегают от самолечения. 

В первом квартале 2018 года россияне потратили на ноотропные медикаменты более 5 млрд рублей, свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group, с которыми ознакомились «Известия». Среди самых популярных препаратов в этом году – глицин, кортексин, фенибут, пантогам, тенотен и другие. В 2016-м за аналогичный период аптеки получили 4,1 млрд рублей - на 22% меньше, чем в нынешнем году. Только за последний год выручка аптек от продаж ноотропных препаратов выросла на 9% (при сравнении первого квартала 2018-го с тем же периодом 2017-го).

Спрос на эту категорию лекарств растет медленнее выручки. В первом квартале этого года он был на 6% выше, чем в тот же период 2016-го. В первые три месяца 2018-го россияне приобрели 13,7 млн упаковок ноотропных средств. Средняя цена пачки составила около 365 рублей – она выросла на 15% за два года.

Цены чаще всего повышают на популярные у потребителей препараты, рассказала генеральный директор акционерного общества «Аптека Венера» Елена Гаврилова.

 Неврологи бьют во все колокола о том, что болезни, связанные с головным мозгом, «помолодели». Теперь проблемы с памятью начинаются не в 50 лет, а в 25-30. Это платежеспособная аудитория, поэтому аптекари повышают цены на препараты, — рассказала она.

Как ранее рассказывал "Известиям" академик РАН Михаил Угрюмов, мир входит в эпоху эпидемии болезней мозга. Если раньше, например, нейродегенеративные расстройства, такие как болезнь Паркинсона или Альцгеймера, клинически проявлялись в основном в возрасте не ниже 60 лет, то сейчас планка опустилась до 45–50 лет.

Ноотропы используют для улучшения когнитивных навыков во многих случаях, от проблем с памятью до психических расстройств, пояснил руководитель отдела исследований мозга Научного центра неврологии РАМН Сергей Иллариошкин. 

Но эти же препараты применяют и при вегето-сосудистой дистонии, а также для улучшения умственной работоспособности, пояснил доцент кафедры факультетской терапии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Родионов. Многие россияне занимаются самолечением, и по совету друзей все чаще покупают ноотропные лекарства. Эксперт предостерег потребителей от бездумного потребления таких препараторов. Есть риск, что без назначения врача они принесут не пользу, а вред, неправильная же дозировка может вызвать аллергию. 

В апреле сенаторы внесли в Госдуму законопроект, запрещающий рекламу лекарств в телепередачах. 

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