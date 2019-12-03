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Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%

Граждане тратят больше денег на медикаменты из-за того, что изменилась структура спроса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россияне стали тратить больше денег на лекарства, зафиксировали аналитики. В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей. Это следует из информации DSM Group, с которой ознакомились «Известия». Такой эффект дало снижение сбыта недорогих лекарств: например, россияне на 21% реже покупают активированный уголь, на 16% уменьшились продажи мукалтина. Некоторые потребители отказываются от дешевых препаратов как от неэффективных, говорят эксперты. Другая часть клиентов ради экономии покупает более объемные упаковки, что также двигает средний чек вверх.

В октябре этого года россияне отдавали за пачку лекарства в среднем 206,6 рубля, посчитали в DSM Group. Это на 6,9% больше показателя того же месяца 2018-го. Стоит отметить, что 200 рублей средняя цена лекарства еще не превышала ни в этом году, ни в прошлых.

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Драйвером роста стало не подорожание препаратов, а изменение структуры спроса. За десять месяцев этого года заметно просели продажи медикаментов дешевле 50 рублей: на 13% в натуральном выражении и на 11% в денежном. В январ–-октябре аптеки реализовали 156,6 млн упаковок этой категории на 3,5 млрд рублей.

Россияне всё чаще отказываются от недорогих препаратов как от устаревших и малоэффективных, пояснил «Известиям» гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. В частности, по данным компании, продажи активированного угля упали на 21%, до 4,5 млн упаковок за десять месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Мукалтин стали приобретать на 16% реже (2,5 млн упаковок в январе–октябре), перекись водорода — на 12% (3,5 млн), бактерицидный пластырь — на 10% (7,6 млн), ацетилсалициловую кислоту (аспирин) — на 9% (5,9 млн).

В ценовых категориях лекарств стоимостью 50–150, 150–500 и более 500 рублей в этом году пока наблюдается рост продаж в пределах 10%. Тем не менее фармрынок в целом скорее стагнирует. В деньгах он вырос на 2,4% относительно прошлого года, за январь–октябрь достигнув 833 млрд рублей. В натуральном же выражении рынок сократился на 1,4%, до 4,3 млрд упаковок.

Еще одной причиной повышения средней цены пачки лекарства может быть то, что увеличивается группа потребителей, предпочитающих покупать большие упаковки — как известно, оптом дешевле. Такое объяснение предложила исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.

— Тот же уголь поэтому мог отчасти «вылезти» из категории дешевле 50 рублей. Ведь упаковка, допустим, в 40 таблеток гораздо дороже стандартных 10, но одна таблетка обходится выгоднее, — объяснила специалист.

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По ее словам, эту стратегию, как правило, выбирают «грамотные покупатели», знающие, как обойти все маркетинговые уловки. Зачастую они вынуждены так себя вести из-за невысокой покупательной способности.

«Известия» направили запрос в Минздрав по поводу этих тенденций.

Оценка процессов на рынке по среднему чеку — довольно грубое обобщение, заметил заместитель гендиректора по развитию фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков. Тем не менее, по его словам, провизоры ориентированы именно на продажу более дорогих препаратов, а не дешевых.

— Аптеки — это по большей части коммерческие структуры, а не социальные. Поэтому и в дальнейшем они будут ориентированы увеличивать продажи более высокого ценового сегмента, — полагает Иван Глушков.

Он также напомнил, что государство уже ограничивает цены производителей, наценки оптовых посредников и аптек на жизненно важные и необходимые лекарственные препараты (ЖНВЛП). Сейчас в перечне больше 650 непатентованных наименований медикаментов, которым соответствуют порядка 30 тыс. брендов лекарств. В списке ЖНВЛП на 2020 год появится 24 новый препарата, один будет исключен.

Через два-три года в России может заработать система лекарственного страхования: расходы граждан на медикаменты государство возместит за счет средств ОМС, анонсировал ранее Минздрав. Пока бесплатные препараты получают только льготники: ветераны, инвалиды, неработающие пенсионеры, дети младше трех лет, многодетные матери и пациенты с редкими заболеваниями. В 2020 году ведомство совместно с рядом регионов проведет пилотные проекты по возмещению стоимости препаратов пациентам, перенесшим инсульты и инфаркты. На это потребуется 10,5 млрд рублей бюджетных средств.

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