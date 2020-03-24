Запасной инстинкт: средний чек в магазинах за неделю вырос на 20%

Средний чек на покупки в столичном регионе с 16 по 22 марта вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция наблюдалась во всех форматах торговли — в гипермаркетах, супермаркетах и магазинах «у дома». Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия». Покупатели активно делали запасы, приобретая большие объемы продуктов в первую очередь длительного срока хранения, что позволило крупным магазинам увеличить выручку на треть. Хотя, как заверили ритейлеры, на этой неделе ажиотаж уже спадает.

Всплеск продаж

«Платформа ОФД» проанализировала данные 900 тыс. онлайн-касс российских магазинов за прошедшую неделю (16–22 марта), обработав 40 млн чеков в сутки. Оказалось, что в столичном регионе за этот период по сравнению с прошлым годом средний чек в гипермаркетах вырос на 22% — до чуть более 3 тыс. рублей, а общий объем продаж магазинов увеличился на треть. В супермаркетах первый показатель увеличился на 21% и достиг 505 рублей, а второй — на 20%. В формате магазин «у дома» средний чек покупки составил 515 рублей, что на 24% выше прошлогоднего, а выручка поднялась на 18%.

Неделей ранее таких всплесков торговля не фиксировала , отметили в компании. Так, в московском регионе средний чек значительно увеличивался относительно прошлого года лишь в гипермаркетах: в 1,5 раза — до 2,5 тыс. рублей, а объем продаж тогда вырос на 54%. В супермаркетах показатель составил 445 рублей, что было выше на 2%, хотя выручка торговых точек не изменилась. Средний чек в магазинах «у дома» составлял 442 рубля — это плюс 9%, и объем продаж тогда оставался прежним.

с1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков пояснил «Известиям», что в столичном регионе именно на минувшей неделе спрос на продукты питания был особенно заметен. Сумма среднего чека подскочила из-за того, что потребители делали запасы, приобретая много товаров за раз. В итоге совокупный оборот ритейла увеличился. Эксперт отметил, что на фоне развития ситуации с коронавирусом значительно вырос объем безналичных операций — покупатели чаще оплачивали товары картами.

В регионах наблюдается схожая динамика, хотя пока рост показателей не такой значительный, как в столице и области , следует из данных компании. Так, по России в гипермаркетах средний чек покупки на прошлой неделе составил 690 рублей, что на 14% выше, чем в тот же период прошлого года. А объем продаж поднялся лишь на 8%. В супермаркетах первый показатель составил 450 рублей (+15%), а оборот превысил прошлогодний на 17%. В магазинах «у дома» средний чек покупки достиг 335 рублей, увеличившись на 10,5%, выручка поднялась на 11%.

Не только гречка

По словам пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Ильи Власенко, на прошлой неделе в чеке жителей столичного региона преобладали товары с длительным сроком хранения.

— Спрос на гречку, макароны, санитайзеры и туалетную бумагу подскочил в разы, а продажи овощных, рыбных и мясных консервов и колбасы увеличились на 15–20%, — сказал он. — Но уже с конца прошлой недели компании, входящие в АКОРТ, наблюдают заметное снижение ажиотажного спроса.

с2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Илья Власенко добавил, что резких изменений цен в торговых сетях на социально значимые продукты не было, несмотря на повышенный спрос на некоторые товары. Для формирования дополнительных запасов ритейлеры проводят переговоры с поставщиками, которые уже предлагают продукцию по более высокой стоимости — с учетом нового курса валют и спроса. Но пока речь идет о переговорных ценах, которые выросли всего на несколько процентов, отметил Илья Власенко. Торговые сети будут сдерживать подорожание товаров в интересах покупателей, заверил он.

Директор по маркетингу и клиентскому сервису «Утконос онлайн» Михаил Морозов сказал «Известиям», что средний чек в пиковые дни прошлой недели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 37%, а самыми популярными стали товары категории «бакалея сыпучая» (рост составил 514%) и «консервы» (+486%).

В сети Х5 retail group сообщили «Известиям», что розничные цены на социально значимые товары, включая наиболее востребованные сейчас позиции, стабильны. В «Ленте» заверили, что цены не повышали, дефицита нет.

В «Магните», «Ашане», Matro cash&carry на запросы «Известий» на момент публикации не ответили.

с3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Тем временем Федеральная антимонопольная служба 23 марта заявила, что усиливает контроль за ценами на социально значимые продукты, такое поручение подписал глава ведомства Игорь Артемьев. Территориальные управления ФАС начали более тщательно следить за выявлением необоснованного роста стоимости базовых товаров. Особое внимание специалисты уделяют хлебобулочным изделиям, крупам, мясу, яйцам, маслу, овощам и фруктам. Дело в том, что начали поступать жалобы от граждан на подорожание социально значимых продуктов — круп, в том числе гречки, сахара, муки, рассказали «Известиям» в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Небольшое подорожание

В пресс-службе Минпромторга «Известиям» сказали, что мониторят ситуацию на потребительском рынке практически в ежеминутном режиме: дефицита товаров не наблюдается, ценовых всплесков также нет — по информации от самих торговых организаций и региональных властей.

Нет пока и официальной статистики о колебании цен на прошлой неделе. «Известия» опросили региональные власти о том, какие цены они фиксировали на локальном уровне. В министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области сказали, что с 10 по 16 марта розничные цены снижались на яблоки, мясо кур, крупу гречневую (ядрицу), масло сливочное и свинину — на 1,3–6,1%. В департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области отметили, что средние потребительские цены на пшено снизились на 5,51%, капусту белокочанную свежую — на 6,53%, соль поваренную пищевую — на 10,79%.

с5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев