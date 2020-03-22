Улыбнитесь, получите: в продуктовых магазинах появится оплата по лицу

Оплата товаров с помощью лица начала тестироваться в продуктовых магазинах — первыми такую возможность при помощи Единой биометрической системы (ЕБС) предоставили ВТБ в супермаркетах «Лента». Также такой эксперимент с несколькими торговыми сетями прорабатывает Промсвязьбанк. Об этом «Известиям» рассказали в кредитных организациях. Способ оплаты по лицу быстрее и удобнее для клиентов, отметили в «Ростелекоме» (оператор ЕБС). Биометрические платежи могут получить особую популярность на фоне коронавируса, который может передаваться в том числе через купюры и пластиковые карты.

Продукты и фастфуд

В магазинах «Лента» тестируется процедура покупки с помощью биометрии — такую возможность обеспечили ВТБ и «Ростелеком», сообщил «Известиям» руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов. Он подчеркнул, что внедрить биометрический эквайринг для использования в промышленном масштабе планируется уже в середине 2020-го . Этот способ оплаты обеспечит удобство посетителям и повысит качество их обслуживания, уверен Никита Чугунов.

Переговоры с несколькими розничными сетями насчет внедрения оплаты по лицу ведет и Промсвязьбанк: пилотные проекты планируется запустить в начале 2021 года , рассказала руководитель Центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса кредитной организации Ольга Алексюк. Она не уточнила, какие именно торговые сети рассматривают такую возможность.

— Владельцы карт, прошедшие биометрическую идентификацию, смогут сделать платеж, просто посмотрев в камеру на кассе. Им не придется доставать «пластик», деньги или телефон , — пояснила Ольга Алексюк.

магазин Фото: ТАСС/Егор Алеев

В Ак Барс Банке заявили «Известиям», что тестируют функционал лицевого эквайринга, а появиться для пользователей он может уже до конца 2020 года.

В январе пилот по оплате лицом с помощью ЕБС был запущен в одной из кофеен Coffee Bean , сейчас проект масштабируется на всю сеть, сообщили «Известиям» в «Ростелекоме». В компании отметили, что кроме крупных торговых ритейлеров обсуждают технологию с производителями вендинговых автоматов, с сетями автозаправок и фастфуда, с представителями метро и РЖД.

Биометрическая оплата сокращает время обслуживания клиента с 20 до пяти секунд, подчеркнули в «Ростелекоме» . Кроме того, она позволяет при оплате сразу начислять баллы по программам лояльности и подтверждать возраст покупателя, если он оплачивает, например, алкогольный напиток.

— В пилотных проектах технология используется для небольших платежей. Чтобы подтвердить перечисление более крупных сумм, планируется использовать второй фактор, например, ПИН-код . Клиент также сможет оплатить лицом покупку в интернете, посмотрев в камеру на телефоне и назвав последовательность цифр, вместо длительного заполнения реквизитов карты, — отметили в «Ростелекоме».

Оператор ЕБС сообщил, что сейчас в базе хранится более 130 тыс. слепков.

Лицевой заказ

Райффайзенбанк тестирует оплату по биометрии не через ЕБС, а с помощью стороннего приложения Selfie-To-Pay, куда покупатель привязывает слепок лица и свою банковскую карту , рассказали в кредитной организации. В приложении можно сделать покупку в нескольких пиццериях «Папа Джонс», бургерных Farш и магазинах «Магнит». Этот вариант требует от клиента больше действий, чем оплата через ЕБС.

оплата Фото: ТАСС/Егор Алеев

Технологию селфи-идентификации через собственную систему также начали тестировать в KFC около московской станции метро «Белорусская»: сначала биометрический слепок нужно привязать к личному кабинету на сайте или в приложении ресторана, а затем выбрать этот способ оплаты на терминале самообслуживания , сообщил «Известиям» директор по инновационным информационным технологиям KFC Дмитрий Агеев.

«Известия» опросили крупнейшие сети кофеен, ресторанов быстрого питания и продуктовых ритейлеров, собираются ли они тестировать биометрический эквайринг в точках продаж. В «Ашане» заявили, что изучают технологию, но в 2020 году тест вводить не планируют. Другие респонденты, в том числе «Лента», не ответили на вопросы «Известий». В ЦБ также проигнорировали запрос «Известий» о том, поддерживается ли регулятором проект биометрического эквайринга.

Коронавирус стимулирует

Технология оплаты с помощью лица через ЕБС дорогая и сложная: она требует установки дополнительного оборудования, при этом не позволяет торговой точке избавиться от классической инфраструктуры для приема карт , считает директор департамента эквайринга банка «Открытие» Александр Дынин. Кроме того, клиенты не привыкли проводить оплату таким способом, и слишком маленький процент потенциальных покупателей имеет профиль в системе ЦБ, добавил он.

Сейчас тарифы на прохождение одной биометрической верификации клиента или покупателя в ЕБС составляют 200 рублей, а говорить о развитии биометрического эквайринга следует, если эта сумма опустится до 5–10 рублей, считают в Абсолют Банке . Торговые предприятия в 2020-м будут активнее внедрять оплату по QR-коду, поскольку тарифы в Системе быстрых платежей позволят им экономить на эквайринге до пяти раз, тогда как оплата по биометрии не несет финансовой выгоды, согласны в екатеринбургском СКБ-Банке.

оплата Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В России хорошо внедряются инновационные платежные методы: уже сейчас наша страна в числе мировых лидеров по бесконтактной оплате, и биометрия в крупных городах среди молодежи может так же легко прижиться , считает аналитик «Финам» Алексей Коренев. По его словам, люди постепенно изолируются от физических карт. В том числе к этому подталкивает распространение COVID-19. Новый коронавирус может передаваться через денежные купюры и пластиковые карты. Поэтому оплата по лицу, когда человеку не нужно ни к чему прикасаться, кажется более безопасной, считает эксперт.

Лицевая биометрия — новый этап развития безналичных платежей, но пока этот способ не сможет заменить карту, телефон или QR-код, согласен руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. Он добавил, что биометрический эквайринг будет востребован в таких заведениях, где применять традиционные способы оплаты неудобно, например в бассейнах и аквапарках, а также на крупных культурно-массовых мероприятиях.