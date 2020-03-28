Вот зараза: отели Турции приостанавливают работу

На фоне самоизоляции всех популярных туристических направлений именно Турцию считали спасательным кругом для турбизнеса в столь нелегкое время. Увы, с 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими государствами на неопределенный срок. «Известия» поговорили с турецкими отельерами и выяснили масштабы проблемы.

Хорошее начало

Турция входила в текущий туристический год с гордо поднятой головой: за плечами был успешный 2019 год с завидными данными по въездному потоку в 57,7 млн туристов, из них рекордные 7 млн — из России, на 17,65% больше, чем годом ранее. 2020-й сперва тоже радовал спросом и внушал оптимизм — по данным министерства туризма и культуры Турции, в январе-феврале 2020 года в стране побывало 3,52 млн иностранных туристов, а это на 9,68% больше, чем годом ранее.

отдых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако если посмотреть динамику по месяцам, то становится очевидным, что влияние коронавируса Турция начала ощущать уже в феврале, тогда все основные рынки, за исключением России, продемонстрировали проседание. Россиян приехало на 22,15% больше, чем в феврале 2018 года, — более 107 тыс. туристов. Однако спрос отличался волатильностью, заметно просев в первой декаде феврале.

Удар, еще удар

Уже тогда было очевидно, что первые три месяца, на которые как раз приходится активная стадия раннего бронирования, потеряны для турецкого турбизнеса. И, безусловно, именно эти месяцы окажут негативное влияние на июнь, июль и август.

«Отельеры будут испытывать дефицит туристов, им придется снижать цены, чего они не хотели делать еще в конце февраля. Но сейчас главная задача отельеров, которые на старте высокого сезона лишились туристов, просто удержаться на плаву. Глядя на ситуацию в Турции, мы видим, что это непросто», — заявил эксперт туристического рынка.

Вынужденная спячка

Действительно, тревожные новости из Турции поступают с завидной регулярностью. Так, на сегодняшний день из-за снижения турпотока около 80% сезонных отелей сообщили о переносе открытия сезона на конец апреля – начало мая, что соответствует также рекомендациям министра туризма страны, которые он дал еще 1 марта. Отели сети Titanic, в том числе и три отеля в Анталье, включая Mardan Palace, перенесли старт сезона на вторую половину апреля.

В целом, по оценке турецких отраслевых отельных организаций, в апреле, скорее всего, останутся пустующими по причине отмены бронирования более 150 тыс. мест в Стамбуле и более 500 тыс. — в Анталье.

отдых Фото: REUTERS/Kaan Soyturk

Есть отели, которые и вовсе закрываются во избежание убытков. По данным турецких СМИ, сеть Elite World Hotels, в составе которой восемь отелей, в том числе в Стамбуле, Ване, Мармарисе и Сапандже, уже закрыла шесть своих гостиниц, уменьшив при этом вместимость двух оставшихся отелей.

Также, по данным турагентов, с 25 марта закрыт отель Alva Donna Beach Resort Comfort 5* в Сиде. «Пару дней назад получили соответствующее уведомление. Туристы будут размещены в Alva Donna Exclusive Hotel & Spa 5* в Белеке», — рассказала представитель агентства в Москве.

Сообщают и о закрытии отеля Rixos Sungate 5* в Кемере. «У нас был куплен туда тур на середину марта. Вместо Rixos Sungate 5* нас заселили в Rixos Premium Belek 5*. Сейчас это единственный открытый отель сети», — рассказала представитель туристической отрасли.

Закрываются несколько городских гостиниц в Аланье, ориентированных на европейских туристов.

отдых Рабочий распыляет дезинфицирующее средство возле мечети Ортакой, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни (COVID-19), Стамбул,Турция Фото: REUTERS/Umit Bektas

«В тяжелой ситуации очень много отелей. Кто-то просто переносит сроки открытия сезона, но многие находятся на грани разорения. Мы не можем открыто об этом говорить. Но факт остается фактом: отели терпят тотальные убытки, распускают сотрудников по домам в неоплачиваемые отпуска, режут расходы. Около 90% персонала сезонных курортных отелей временно лишились работы», — рассказал представитель одной из принимающих компаний в Турции.

Турецкие СМИ пишут, что есть отели, которые для экономии средств предпочитают вынуждать сотрудников увольняться по собственному желанию. А доведенные до отчаяния работники начинают устраивать массовые бунты. Их поддерживают профсоюзы.

От пяти звезд к палатке

«Мы не понимаем, почему отели, которые получают помощь от государства в виде налоговых и кредитных каникул, никак нам не помогают. Многие говорят о пособиях по безработице. Но получить его тоже не так просто, ведь для этого нужно проработать на одном месте не менее трех месяцев, а я в прошлом году отработал два месяца в новом для себя отеле. В этом году планировал продолжать, но сами видите, какая ситуация. Я брал небольшой кредит, чтобы пережить низкий сезон, теперь мне будет нечем его платить », — сетует массажист одного из сезонных отелей в Турции, ориентированных на российский рынок.

Сами отельеры тоже обеспокоены сложившейся ситуацией и ищут понимания сотрудников. «Весь ужас в том, что удар пришелся на предсезонный период. Начиная с апреля в Турции сезонный наплыв гостей. Сейчас этого нет. Запасы, которые мы делаем за высокий сезон, сейчас практически исчерпаны. Новых бронирований нет. А вот опасения, что летнего сезона может не быть — есть, будущее кажется туманным. Что касается сотрудников, то большую часть мы не можем перевести на удаленную работу, поэтому отправляем в неоплачиваемый отпуск. Мы сейчас все в одной лодке, которую сильно качает на волнах. Наша цель — не потерпеть крушение», — рассказал представитель турецкого отеля.

отель Фото: Global Look Press/ Katja Kreder

Отельеры отмечают, что запаса прочности у гостиниц хватит на месяц-два, а далее бизнес начнет уходить в глубокий минус. «Безусловно, мы надеемся, что начнем принимать гостей в мае, но нельзя исключать сценарий дальнейшего ужесточения ограничительных мер по всем странам. Вот, например, сегодня Россия ограничила все авиасообщения со всеми странами мира. Мы не знаем, какие меры в дальнейшем примет наше правительство. Сейчас нет уверенности даже в завтрашнем дне. Одно могу сказать точно — вернуться в строй отели Турции смогут достаточно быстро. И мы уже ни раз доказывали это. Ну, естественно, если ситуация нормализуется в самое ближайшее время», — отметил эксперт по турецкому рынку.

Плавали, знаем

Представители российского турбизнеса пока не склонны драматизировать ситуацию. Они отмечают, что Турция останется одним из самых востребованных направлений для россиян и не только. «Да, впереди у Турции, как и у всех нас, сложный период. Но мы верим, что этот беспощадный тест на прочность мы пройдем», — заявили турагенты.