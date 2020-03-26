Кабмин поручил Росавиации прекратить авиасообщение из-за коронавируса

Правительство России поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составят вывозные рейсы для россиян. Об этом в четверг, 26 марта, говорится в перечне поручений, составленном по итогам заседания президиума координационного совета кабмина.

«Обеспечение прекращения с 00 ч. 00 мин. 27 марта 2020 года регулярного и чартерного авиационного применения, осуществляемого в международных аэропортах и ​​в обратном направлении, за исключением полетов, связанных с вывозом российских граждан на территорию Российской Федерации из иностранных государств в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в заявлении.

Кроме того, премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за рубежам самолетами Министерства обороны РФ, «Аэрофлота» и «России».

Также правительство РФ поручило Минтрансу и Росавиации организовывать с 26 марта досмотр всех граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, в аэропортах.

По данным на 25 марта, которые предоставила Ассоциация туроператоров РФ, сейчас за рубежом находится около 45 тыс. туристов из России.

С 23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами из-за эпидемии COVID-19. За несколько дней до этого московский аэропорт Домодедово сообщил о снижении пассажиропотока на международных рейсах за первую половину марта на 13%. Подмосковный аэропорт Жуковский потерял более 90% пассажиров из-за отмены международных рейсов.

Вспышка заболевания COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. Затем болезнь распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах.

25 марта в России выявили 658 случаев заболевания COVID-19, из них 163 — за последние сутки. В Москве умерли два пациента.

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