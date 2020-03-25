Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658

Российский вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что число заразившихся коронавирусом в стране выросло до 658. Количество заболевших за сутки увеличилось на 163. Случаи инфицирования, по ее словам, зафиксированы в 55 регионах.

«Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тыс. человек», — заявила Голикова в среду, 25 марта, на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

В оперативном штабе отметили, что за минувшие сутки новые случаи заражения SARS-CoV-2 выявлены в 20 российских регионах, больше всего диагнозов — 120 — поставлено в Москве. В Московской области и Крыму зафиксировано по шесть случаев. Далее следуют Псковская область и Краснодарский край (по четыре случая), Оренбургская область и Якутия (по три случая), Тульская область, Коми, Кабардино-Балкария и Пермский край (по два случая), а также Ставропольский край, Башкирия, Брянская, Архангельская, Калининградская, Ростовская, Нижегородская, Пензенская и Челябинская области (по одному случаю).

Все новые заболевшие в последние две недели были за границей, сейчас они размещены в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми контактировали заболевшие, определен. Проводится их лабораторное обследование.

Вспышка COVID-19 произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 25 марта, в мире зафиксировано свыше 424 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 18 тыс. пациентов умерли, вылечились чуть менее 109 тыс.

Для предотвращения распространения инфекции на территории России власти страны ввели экстренные меры, в частности, ограничив авиасообщение со всеми государствами мира. Мера не затрагивает полеты из Москвы в иностранные столицы. Также временно прекращена выдача виз иностранцам, ограничен въезд в страну для них.

Кроме того, в российских регионах России действует режим повышенной готовности. Ограничено проведение массовых мероприятий, жителям рекомендовано воздержаться от выездов за рубеж, работодатели должны не допускать на рабочее место сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения. В правительстве допустили ужесточение профилактических мер. Также в Госдуму внесен законопроект об об ужесточении ответственности за нарушение карантина из-за коронавирусной инфекции.

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