Российский вирусолог спрогнозировал сроки окончания вспышки коронавируса

Пандемия коронавируса пойдет на спад к лету при наилучшем развитии событий, при наихудшем — продержится еще один сезон. Такого мнения придерживается вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

По его словам, коронавирусная инфекция чувствительна к влажности и ультрафиолету, а значит с мая ее активность снизится.

Вирусолог выразил удивление, что США и Италии не удается сдерживать распространение инфекции, и допустил возможность «среднего варианта», при котором вспышка болезни продлится еще один сезон на территории этих стран. Тогда «чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями», заявил он.

«Наилучший сценарий все-таки, что с приходом летнего периода нашим европейским и американским коллегам удастся все-таки эту ситуацию взять под контроль и не допустить расширения этой эпидемической волны. Это было бы очень хорошо», — сказал Щелканов в эфире программы «Крутая история» на НТВ.

В худшем случае, полагает он, COVID-19 «полыхнет по-настоящему» и «захлестнет всю планету», а Россия следующую зиму будет переживать эпидемию коронавируса.

При этом эксперт уверен, что «пандемию объявили преждевременно», ведь на территории РФ не наблюдается эпидемического процесса, а случаи заражения коронавирусом являются завозными.

Вирусолог подчеркнул, что благодаря действиям властей удалось отложить приход инфекции в страну на два-три месяца. Такая отсрочка позволила накопить тест-системы для выявления COVID-19 и сделать стратегические запасы, а также продумать планы действий и наладить оперативное межведомственное взаимодействие.

Спад активности коронавируса в мае предсказывал и главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико. Также он усомнился в прогнозах некоторых специалистов о том, что коронавирусом переболеет большая часть населения планеты. Такое развитие ситуации маловероятно благодаря мерам, которые принимают правительства большинства стран, отмечал он.

В отличие от данного прогноза, в немецком институте Роберта Коха предрекают более долгую активность коронавирусной инфекции. Эксперты полагают, что вспышка COVID-19 продлится два года, при этом каждый пятый случай заражения будет тяжелым.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometers на 25 марта, всего в мире подтверждено свыше 422 тыс. случаев заболевания, скончались 18,9 тыс. человек, вылечились более 109 тыс. пациентов.

По состоянию на 24 марта, в России диагностировано 495 случаев заболевания COVID-19, из них 57 — за последние сутки. 22 человека вылечились. Случаев летального исхода нет.

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