Стоп машинам: зарубежным заводам в РФ предрекли массовый простой

Проблемы на европейских заводах и пандемия вируса COVID-2019 могут спровоцировать массовую остановку выпуска машин на предприятиях в РФ, считают опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка. Во вторник о вынужденных двухнедельных каникулах с конца марта — начала апреля официально объявили Volkswagen и группа PSA. Их потери аналитики оценивают в 10-11 млрд и 2 млрд рублей соответственно. К маю ситуация в автопроме может усугубиться — другие автоконцерны также рассматривают негативные сценарии.

Временные трудности

24 марта о вынужденной приостановке производства официально сообщили Volkswagen и группа PSA (бренды Peugeot, Citroёn и Opel).

В Volkswagen Group Rus отметили, что в связи с нехваткой автокомпонентов, поставляемых с заводов ЕС, вынуждены приостановить работу предприятия в Калуге с 30 марта по 10 апреля. На тот же срок прекратится контрактная сборка на мощностях группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде. Каких именно деталей не хватает предприятию, в компании «Известиям» не пояснили. Директор по коммуникациям Volkswagen Group Rus Наталья Костюкович сказала, что в случае необходимости сроки могут быть продлены.

— Период приостановки производства будет квалифицироваться как простой и оплачиваться производственному персоналу согласно российскому законодательству (2/3 от зарплаты. — «Известия»), — сообщили в компании. Там уверяют, что приостановка работы заводов в РФ не отразится на поставках автомобилей VW и запчастей.

На предприятии VW в Калуге мощностью 225 тыс. машин в год сегодня собирают три модели: Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, в Нижнем Новгороде — модели Skoda Octavia и Kodiaq (мощность предприятия 132 тыс. авто в год).

Сотрудников завода «ПСМА Рус» (совместное предприятие PSA и Mitsubishi) в Калужской области с 1 по 3 апреля и с 6 по 10 апреля включительно отправят в оплачиваемые отпуска, сообщили в российском офисе PSA. Среди причин, помимо закрытия европейских заводов, в компании называют потенциальные риски для персонала, а также предпринимаемые меры по борьбе с коронавирусом. Там также отмечают, что даты приостановки могут быть скорректированы.

Мощность «ПСМА Рус» — 125 тыс. автомобилей в год. Здесь собирают модели группы PSA (Peugeot 408, Citroen C4; Peugeot Traveller, Citroën Spacetourer, Opel Zafira Life; коммерческие фургоны: Opel Vivaro, Peugeot Expert, Citroen Jumpy), а также внедорожники Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.

В MMC Rus (официальный дистрибьютор Mitsubishi) уточнили «Известиям», что автомобилей японского бренда приостановка не коснётся, сборочная линия продолжит работать.

Об угрозе временного прекращения производства или снижения объемов выпуска во вторник также сообщили в группе Sollers (УАЗ, ЗМЗ, Ford Sollers и Mazda Sollers). Но там сослались не на дефицит компонентов, а на резкое падение спроса на автомобили на фоне COVID-19. По словам представителя компании, трафик клиентов в автосалонах Москвы и Санкт-Петербурга упал на 40% и продолжит снижаться в регионах, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться по негативному сценарию.

В «АвтоВАЗе» и Nissan сообщили, что предприятия работают в штатном режиме. В «АвтоВАЗе» добавили, что необходимые решения принимаются в оперативном режиме. PR-директор Toyota в России Наталья Астафьева сказала «Известиям», что на данный момент подтверждённых планов по остановке производства в РФ нет, но прорабатываются «различные сценарии на случай ухудшения эпидемиологической ситуации».

В «Киа Моторс Россия и СНГ» отметили, что намерены «поддерживать баланс спроса и предложения». Там добавили, что в настоящий момент поставки нормализуются — производственные мощности в Корее и Китае восстановили свою работу после непродолжительной остановки в феврале.

«КамАЗ» обеспечен автокомпонентами и заказами до конца апреля, производственные планы на май-июнь прорабатываются , сообщил «Известиям» представитель предприятия. Представители Renault, Hyundai на запросы на момент публикации не ответили.

— В такой ситуации никто не застрахован от остановки производства, поскольку речь может идти о каком-либо критичном узле либо автокомпоненте. Локализация производства в данном случае не имеет значения, — сказал «Известиям» аналитик по транспорту «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов.

В зоне риска

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев считает, что двухнедельные вынужденные каникулы могут обойтись VW примерно в 10-11 млрд рублей, группе PSA — в несколько миллиардов.

По словам эксперта, не меньшую угрозу для отечественного автопрома, чем COVID-2019, представляет наметившееся падение спроса на фоне карантина.

— Люди меньше всего думают сейчас о приобретении автомобиля. Все силы направлены на то, чтобы перейти на удаленную работу (для кого это возможно) или вообще ее не потерять , — сказал он.

Продажи новых машин в марте и апреле будут положительными — дилеры реализуют остатки по ценам прошлого года, а покупателей стимулирует обвал рубля, отметил глава «Автостата» Сергей Целиков. Но в мае-июне, по словам эксперта, нужно ожидать резкий провал.

— В Европе пик распространения коронавируса ещё не пройден, соответственно, ситуация может ухудшиться. Тогда остановка заводов европейских брендов, вероятнее всего, будет продлена, — сказал он.

Эксперт также не исключил остановку предприятий и других автобрендов, а также полный уход с рынка отдельных игроков до конца года. По его мнению, в зоне риска находятся Nissan и группа PSA, а дольше всего продержатся в случае усугубления ситуации с COVID-2019 корейские бренды и «АвтоВАЗ».

Падение продаж по итогам года неизбежно, считает Сергей Целиков. При благоприятном сценарии — на 10%, при неблагоприятном (дальнейшее ослабление рубля, затягивание кризиса с коронавирусом) — до 30%.

Артем Деев дает еще более пессимистичный прогноз: в КНР за полтора месяца карантина реализация новых машин рухнула на 80%, а в Европе наблюдается отрицательная динамика на уровне 50-70%, поэтому и Россию может ожидать что-то подобное. При неблагоприятном развитии ситуации миллиардные убытки грозят абсолютно всей автомобильной отрасли в РФ, уверены оба эксперта.