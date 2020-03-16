Хорошие маневры: найден способ избавить водителей от абсурдных штрафов

Чиновники и общественники нашли способ свести к минимуму количество ошибочных и зачастую абсурдных штрафов с дорожных камер. Изменения в законодательство, подготовленные рабочей группой Общероссийского народного фронта (ОНФ), обсуждаются сейчас с участием Минюста, МВД и Минтранса. Предлагается создать единую методику оценки доказательств нарушений ПДД — в ней определят, какие материалы с камер и в каком объеме должны быть представлены, чтобы признать водителя виновным. Сегодня более 80% нарушителей на дорогах выявляется с помощью средств автоматической фиксации, которые ежегодно собирают десятки миллиардов рублей.

Изменить подход

Рабочая группа Общероссийского народного фронта (ОНФ) по поправкам в «водительскую» часть КоАП предложила меры, которые позволят кардинально снизить количество ошибочно оштрафованных дорожными камерами автомобилистов. Инициатива обсуждалась 11 марта на совещании с участием представителей Минюста, МВД и Минтранса, рассказали «Известиям» несколько участников мероприятия.

Сегодня в России, по данным ГИБДД, более 80% нарушений ПДД на дорогах выявляют камеры: в 2019 году из 117,2 млн оштрафованных автомобилистов 97,3 млн получили «письма счастья». Общая сумма штрафов составила 106,5 млрд рублей.

Официальной статистики по ошибочным либо преднамеренно фальсифицированным штрафам нет. Но, по оценкам главы рабочей группы ОНФ Петра Шкуматова, речь идет о десятках тысяч незаконно наказанных автомобилистов ежегодно.

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Участник рабочей группы ОНФ Григорий Шухман в качестве примера привел случай с комплексом «Автоураган-ВС», который в 2017 году из-за неверно установленной камеры на протяжении нескольких месяцев завышал скорость транспортных средств. В итоге было выписано около 10 тыс. штрафов. Нарушение устранили только после вмешательства прокуратуры. Тогда же в соцсетях активно обсуждали случай с маршруткой, которая, согласно данным с камеры, ехала со скоростью 233 км/ч (позднее штраф был отменен).

В случае с автоматическими средствами контроля сам факт фиксации какого-либо дорожного события автоматически приравнивается к административному правонарушению, отметил Григорий Шухман. Поэтому из всего набора фото- и видеоматериалов правоприменители (ГИБДД, операторы платных парковок, суды) в большинстве случаев оставляют одну фотографию машины в качестве доказательства вины и увеличенный фрагмент номера. Обстоятельства предполагаемого нарушения и возможные ошибки прибора, по словам эксперта, не берутся в расчет.

Для решения проблемы рабочая группа ОНФ предлагает изменить несколько статей новых Кодекса об административных правонарушений и процессуального КоАП — их проекты подготовлены Минюстом и находятся на общественном обсуждении. В частности, предлагается создать официальную аттестованную методику для изучения материалов с камер (для разных нарушений принцип контроля будет разный). В документе четко определят, какие данные с камер и в каком объеме необходимы для бесспорного доказательства нарушения. Если выяснится, что часть материалов повреждена или уничтожена, водитель не может быть признан виновным. Пользоваться методикой будут сотрудники ГИБДД или другие должностные лица, которые формируют «письма счастья», а также водители при обжаловании штрафов.

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Новая система позволит эффективнее выявлять возможные ошибки измерений либо видеоаналитики, а также фальсификацию материалов. По словам Григория Шухмана, сотрудники ГИБДД, конечно, не смогут перепроверить весь массив данных с камер, но с появлением методики обжаловать ошибочный штраф станет проще.

Кроме того, предлагается разработать четкие технические требования к комплексам фотовидеофиксации, добавил он.

Руководитель Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев сказал «Известиям», что такие требования могут быть закреплены в Техническом регламенте либо в ГОСТе. Там же можно прописать методику по изучению материалов автоматических комплексов, разрабатывать отдельный документ для этого нет смысла, считает он. Эксперт напомнил, что сейчас ведется работа по внедрению системы обжалования штрафов через портал госуслуг.

Ищите ролик

Предложения по дорожным камерам в целом поддержал участвовавший в заседании замминистра юстиции Денис Новак, рассказали «Известиям» несколько участников встречи. Он признал, что в стране отсутствуют единые федеральные требования к самим устройствам, их размещению и использованию. И добавил, что важно «снизить соблазн применения технических средств для увеличения количества штрафов, а не повышения безопасности». По его мнению, камеры также можно использовать для сбора и анализа больших данных (big data) с целью совершенствования организации движения.

Предложениями рабочей группы ОНФ заинтересовались и в Минтрансе. Замдиректора департамента министерства Владимир Луговенко попросил направить их в ведомство для подготовки официального отзыва, сообщили источники «Известий».

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Замглавы ГИБДД Владимир Кузин на заседании рабочей группы признал, что «проблемы с камерами есть». Но доказать ошибочный штраф, по его мнению, не так уж трудно, поскольку в течение срока обжалования (10 дней с момента получения постановления) сохраняется 30-секундный видеоролик с зафиксированным нарушением ПДД. Он также сообщил, что в начале года МВД направило в регионы перечень ситуаций (ремонтные работы, сложные погодные условия и др.), при которых камеры должны отключаться.

«Известия» направили запросы в пресс-службы МВД и Минтранса.

Предложенная рабочей группой ОНФ концепция «внимательно изучена и принята к сведению», сообщили «Известиям» в Минюсте.

Зампред комитета Госдумы по транспорту, координатор проекта «Безопасные дороги» Владимир Афонский сказал «Известиям», что в прошлом году общественники при проверке передвижных камер выявляли отсутствие табличек «Фотовидеофиксация», камеры прятали в кустах и размещали на участках с наибольшим трафиком вместо того, чтобы ставить в аварийно-опасных.

Минтранс в 2019 году выпустил методические рекомендации к расстановке камер, добавил Владимир Афонский. Но для того чтобы они реально заработали, по мнению парламентария, нужно предусмотреть ответственность должностных лиц за нарушения. Этот вопрос прорабатывается совместно с Минтрансом.

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Рабочая группа ОНФ также предлагает закрепить в КоАП риск-ориентированный подход, основанный на присвоении водителям индивидуальных коэффициентов риска (ИКР). Чем выше ИКР, тем суровее должно быть наказание для нарушителя. Для этого предлагается использовать формулу, учитывающую 19 различных параметров (погодные условия, стаж, место совершения нарушения и проч.). При таком подходе наказание для неопытного водителя на каршеринговой машине, нарушившего скоростной режим на 30 км/ч в городе в снегопад, будет намного серьезнее, чем для опытного автомобилиста, ехавшего на своем автомобиле в хорошую погоду по автостраде за городом, пояснил «Известиям» Петр Шкуматов. Доработанные предложения, включая блок по дорожным камерам, будут вынесены для обсуждения на уровне правительства РФ, сказал он.

В Минюсте добавили, что предложения, связанные с необходимостью дифференциации ответственности и персонализации наказаний, «уже нашли отражение в проекте нового КоАП».