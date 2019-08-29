Фикс прайс: доход владельцев частных камер «отвяжут» от собираемости штрафов

Владельцы частных камер не смогут получать процент от собранных штрафов. Минэкономразвития направило в регионы письма с рекомендацией отказаться от такой схемы заключения концессионных соглашений с инвесторами, сообщили «Известиям» в ведомстве. Сейчас частные камеры действуют примерно в двух десятках регионов, бизнесмены получают 11–100% от суммы собранных ими штрафов. Это приводит к тому, что комплексы фиксации на самых выгодных участках ставят каждые 200 м и зачастую с нарушениями. Новый принцип заключения концессий — первый шаг к защите автомобилистов от несправедливых денежных наказаний, но полностью проблему это не решит, полагают эксперты, так как в России нет механизма материальной ответственности операторов камер.

Поставят на вид

Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества выписанных штрафов. Такие рекомендации Минэкономразвития в августе направило главам субъектов РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

По словам представителя Минэка, документы подготовлены с учетом решений, принятых на одном из последних заседаний проектного комитета нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

«Главе Минэкономразвития Максиму Орешкину подготовить и направить в адрес высших должностных лиц субъектов РФ рекомендательное письмо о целесообразности заключения» таких концессионных соглашений по камерам, чтобы их условия не предполагали «взаимосвязь размера платы концедента с размером штрафов», говорится в протоколе по итогам заседания комитета от 31 июля (копия документа есть у «Известий»).

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С идеей изменить принципы вознаграждения для частных инвесторов, приобретающих дорожные камеры, выступал ранее вице-премьер Максим Акимов. Его представитель сказал «Известиям», что новая схема также будет закреплена в методических рекомендациях по определению мест размещения комплексов фотовидеофиксации, над которыми сейчас работает Министерство транспорта.

В пресс-службе Минтранса сообщили «Известиям», что методика доработана с учетом решений, принятых на заседании проектного комитета, и предложений правительства Москвы. Она направлена на обеспечение безопасности движения, а не сбор денег, добавили в ведомстве. Вместе с тем в министерстве подчеркнули, что особенности концессионных соглашений определены законодательством и не являются предметом разработанной методики.

Как писали «Известия», основным принципом размещения комплексов фотовидеофиксации планируется сделать наличие мест концентрации ДТП. Сегодня на «лакомых» участках, где можно собрать больше всего штрафов, камеры нередко расставляют на расстоянии 200–300 м друг от друга, отмечали эксперты.

За долю немалую

Сегодня почти в двух десятках регионов за водителями следят частные камеры, установленные в рамках концессионных соглашений. Инвестор вкладывает деньги в закупку оборудования и его обслуживание, за что в течение определенного срока получает плату из бюджета. На начало года, как писали ранее «Известия», такие схемы действовали в том числе в Московской, Рязанской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Астраханской, Курганской, Тюменской областях, республиках Алтай и Крым. В карманы коммерсантов поступает от 11 до 100% суммы штрафов, собранных частными камерами.

Эксперты отмечают, что действующие контракты с бизнесменами в первую очередь нацелены на извлечение прибыли, а не предотвращение ДТП.

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— Как только появляется возможность получать долю от штрафов, тут же начинаются разные злоупотребления и попытки собрать больше, — сказал «Известиям» координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Наиболее логичной эксперт считает систему работы с инвесторами, которая применяется в Москве: камера принадлежит частной компании и власти оплачивают почасовую работу устройства. При этом места для установки определяет Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столицы, добавил он.

Замруководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов добавил, что камеры зачастую ставятся с нарушениями, в результате чего дают погрешность при определении скорости, а таблички «Фотовидеофиксация» есть не везде. Отвязка доходов коммерсантов от объема штрафов решит вопрос злоупотреблений на местах, уверен эксперт.

В «Ростелекоме» (участвовали в установке комплексов фиксации нарушений в 45 регионах) заявили «Известиям», что поддерживают предложенный кабмином принцип. Там согласны, что размер платежей эксплуатантам не должен зависеть от суммы собранных штрафов. В компании отметили, что в регионах сейчас используются различные варианты оплаты работы камер: концессия, аренда с правом выкупа, лизинг, процент отчислений от взысканных сумм за нарушения ПДД и другие.

В «МВС Груп» (оператор камер в Московской области) считают, что качество работы частных операторов может оцениваться по следующим параметрам: количество выявленных нарушений, качество фиксации и процент брака.

Зафиксировать на бумаге

Недавние проверки деятельности по установке частных дорожных камер на территории Татарстана, Краснодарского края, Ивановской и Московской областей не выявили серьезных нарушений, сообщили «Известиям» в пресс-службе Генпрокуратуры.

Но в целом итоги ревизии, которая проводилась в 2017–2019 годах и касалась всех комплексов фотовидеофиксации — как частных, так и государственных, — неутешительны.

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Так, в Новгородской области прокуроры вскрыли факт попытки хищения бюджетных денег по контракту на 733 млн рублей, в Ульяновской области ущерб составил 44 млн рублей, а в Пензенской было выявлено несколько зарегистрированных по одному адресу организаций, выигравших 11 аукционов на поставку оборудования. Впоследствии они были привлечены к административной ответственности региональным управлением ФАС.