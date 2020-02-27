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Тайный знак: Артуры и Кириллы чаще бьются в ДТП, Никиты — аккуратисты

Названы имена самых безопасных и самых опасных водителей России
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Тайный знак: Артуры и Кириллы чаще бьются в ДТП, Никиты — аккуратисты
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2020-02-26 18:45:41
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Автомобилисты с именем Артур и Кирилл чаще всего попадают в дорожно-транспортные происшествия. Об этом свидетельствует статистика страховых случаев по каско, предоставленная «Известиям» компанией «Согласие». Самые аккуратные водители — Никиты. Женщины чаще попадают в ДТП, но ущерб от них намного ниже, чем от мужчин. Люди с редкими громкими именами с детства ожидают особого расположения к себе, в том числе, чтоб их пропускали на дороге, своеобразная карма может довлеть над ними, считают психологи. Подробнее в материале «Известий».

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Компания «Согласие» проанализировала общероссийскую статистику аварийности по договорам каско за 2019 год. Выяснилось, что чаще всех в ДТП попадают мужчины с именами Артур и Кирилл — частота наступающих убытков по страхователям с этими именами составляет 46%. На третьем месте по аварийности Михаил и Роман — 35% дорожных происшествий. У Геннадия показатель автомобильных инцидентов составляет 34%, у Бориса, Олега, Дениса, Дмитрия и Антона — 33%.

Самое неаварийное имя — Никита, на его обладателей приходится лишь 20% страховых случаев, второе место у Станиславов (21%), а третье и четвертое места занимают Леониды (22%) и Эдуарды (23%). Далее в рейтинге безаварийных водителей идут Петр и Виталий (по 25%), Василий и Вячеслав (по 26%), Владислав (27%) и Сергей (28%). Несмотря на то, что мужчины чаще страхуют автомобили по каско, чем женщины, последние по статистике на 5–10% (в зависимости от категории автомобиля и опыта водителя) чаще попадают в ДТП. Тем не менее средний убыток у представителей сильного пола выше, чем у женщин на 2–3%. Да, и число аварий, при которых автомобиль не подлежит восстановлению, у мужчин на 10–20% больше.

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Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

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Ранее схожее исследование проводила компания «АльфаСтрахование». Правда, анализ этой компании касается наступивших страховых случаев по договорам ОСАГО (за январь–июнь 2019 года), а не каско, и источником послужил собственный страховой портфель, а не данные по всему рынку ОСАГО. Зато этот страховщик предоставил рейтинг наиболее аварийных женских имен. И возглавляет его Карина (13%), на второй строчке Ангелина (12,8%), бронза у женщин с именем Валерия (12,1%). Далее следуют Дарья (11,5%), Кристина, (11,4%), Регина (11,3%), Диана (11,2%), Елизавета (11%), Полина (10,8%) и Ксения (10,7%).

Десятка наиболее аварийных мужских имен, по версии «АльфаСтрахования», выглядит следующим образом: Даниил (17,7%), Давид (15,4%), Карен (15,2%), Армен (15%), Никита (12,9%), Данил (12,3%), Тимур (11,3%), Семен (11,2%), Глеб (11%) и Кирилл (10,8%).

«Чаще всего, виновниками аварий становятся молодые водители в возрасте 18–19 лет. Это наиболее высокоаварийный сегмент, поэтому водители данной категории, как правило, имеют наиболее высокий тариф по ОСАГО. Примерно к 20–25 годам, согласно статистике, вероятность попадания в ДТП снижается в два раза, а после 40 лет — в 3–4 раза», — заметил по этому поводу руководитель управления аналитики, тарификации и автоматизации розничных видов страхования «АльфаСтрахования» Иван Горлов.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Имя довлеет

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Практикующие психологи и психиатры не видят прямой корреляции между именем и аварийностью человека, хотя предполагают косвенное воздействие имени на поведение.

«В классической психологии, насколько я знаю, нет исследований о взаимосвязи имени человека и характера, это скорее из области псевдонаук — астрология, нумерология и тому подобное. Но если пофантазировать, то возможно более аккуратны на дороге мужчины с более мягкими, мелодичными именами (Никита). А вот Артуры и Кириллы — имена жесткие, ассоциируются с силой и агрессией. И если ребенок с детства слышит такое обращение, возможно, это влияет на характер, — предположила практикующий психолог Дарья Лозина.

Схожей позиции придерживается врач психиатр кандидат медицинских наук Евгений Фомин.

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«С точки зрения классической медицины, конечно же, я скажу, что имя никак не влияет. Но если поразмышлять на эту тему, то можно предположить, что за каждым именем есть своя история — будь то славянское или греческое. Человек принимающий на себя историю своего имени, он может принимать и некую легенду этого имени. Еще один психологический момент, к примеру, имя Никита, тут может быть еще и родительская установка каким должен быть ребенок — добрым, мягким, обходительным, ведь именно поэтому его выбрали родители. Ребенок, вырастая, пытается соответствовать представлениям родителей о наречении и том, каким должен быть Никита. Что касается людей с редкими именами (Карина, Ангелина и т.д.), часто попадающими в аварии, то у них, возможно, есть черта психологической исключительности: «Я чем-то отличаюсь, я не такой как все и поэтому мне все должны уступать», — объясняет Фомин.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Взаимосвязь между поведением человека на дороге и его именем всё же есть, убежден именолог, руководитель студии имении «АСВЕДАР» Станислав Жаров.

«Связь между именем и числом ДТП есть, потому что имя — это именной код. Но когда мы рассматриваем имя, то мы берем его в контексте других имен, например, отчества. А если мы говорим о дороге, то это путь — то есть отношение к отцу. Безаварийные имена имеют то или иное отношение к отцовской парадигме. Допустим имя Петр связано с темой отцовства, Вячеслав и Станислав связаны с темой отца. Либо это многобуквенные, устойчивые имена, которые дают психологическую стабильность, либо в этих именах присутствует код отца, который связан с путем — то есть дорогой. Или, как в случае с Сергеем, это тема охотника, который умеет выживать в стрессовых ситуациях. В случае с «аварийными» именами, то там может иметь место конфликт матери и отца, заключенный в коде имени. Можно предположить, что есть проблема в движении по пути, есть доминирующая позиция матери, — рассказал Станислав Жаров.

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Имя определяет очень многое, но его нельзя рассматривать в единичном виде само по себе, его необходимо изучать в контексте смыслового поля родовой системы — минимум четырех поколений.

«Возьмем того же самого Петра, вроде бы имя одно, но люди бывают совершенно разные. Казалось бы, почему? Смысловое поле каждого потомка определяется именами его предков, поэтому нужно посмотреть еще 14 имен», — рассказал именолог.

Статистика путает

Взаимосвязь аварий на дорогах с именами объясняется исключительно валовым количеством водителей с определенными именами на дорогах, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов.

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

«Рискну предположить, что Артуры просто в силу своего рычащего имени и аллюзии на короля Артура более агрессивны на дороге, а Кириллы, которых в детстве звали Кирюшами, скорее всего не очень внимательны. А что касается остальных Борисов, Олегов и Денисов, так водителей с такими именами просто банально больше. К слову, Никита в моем личном знакомстве всего один и тот дальний знакомый, а Денисов штук пять. Поэтому всё намного проще», — заключил Ифанов.

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