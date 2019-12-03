Цена за страдание: правозащитники предлагают оценить жизнь человека

В понедельник, 2 декабря, в Забайкалье был объявлен траур по погибшим в результате ДТП с туристическим автобусом, случившегося накануне на трассе Чита–Сретенск. Жертвами трагедии стали 19 человек, еще семь человек остаются в больнице. Известно, что семьям погибших от государства будет выплачено по 1 млн рублей, пострадавшим, получившим повреждения тяжелой и средней степени тяжести, — по 400 тыс., а легкой — по 200 тыс. В связи с событиями в регионе вновь поднялся вопрос о материальной ответственности виновников ДТП перед пострадавшими. Достаточно ли существующих механизмов компенсации вреда для покалеченных по чужой вине и что нужно изменить, чтобы сделать систему более справедливой к этой категории инвалидов, — разбирались «Известия».

В настоящий момент расходы, связанные с компенсацией ущерба семьям погибших и пострадавшим, взяли на себя местные власти и федеральный бюджет. Муниципальные власти выделили по 60 тыс. рублей на похороны погибших людей, еще 27 млн будут выделены из резервного фонда правительства Забайкалья. Реакция властей в условиях трагедии совершенно справедлива и своевременна. Но почему на компенсации могут рассчитывать лишь родственники погибших и пострадавшие в резонансных авариях или других ЧП, попавших в топ новостей? В стране нерешенным остается вопрос с возмещением ущерба другим жертвам преступлений — как создать систему, позволяющую добиться справедливости для тех, кто физически пострадал не по своей воле, обсуждали на круглом столе в Фонде поддержки пострадавших от преступлений.

автобус Табличка пунктов назначения пассажирского автобуса, упавшего с моста в Забайкальском крае Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Сколько стоит жизнь

Ярким примером социальной несправедливости можно назвать процесс по делу о ДТП в Бурятии, завершившийся в конце ноября. Дело в том, что виновник аварии, не имевший водительского удостоверения, получил наказание в виде ограничения свободы и не понес ощутимой материальной ответственности за причиненный физический ущерб ребенку — мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Правозащитники фонда, наблюдавшие за разбирательством, поднимают вопрос о пересмотре судебной практики для подобных ситуаций в интересах потерпевших.

« Объективно с этого человека [осужденного] ничего взять невозможно. Ребенок остается один на один со своей бедой. В Главном законе Российской Федерации — Конституции — в 52-й статье написано, что гражданин имеет не только доступ к правосудию, но и право на компенсацию причиненного вреда. Во всем мире действуют законные механизмы компенсационных выплат в виде установленных шкал (...) Если человек пострадал, он должен получить финансовую, правовую и реабилитационную помощь», — сообщила во время мероприятия член Общественной палаты Ольга Костина.

скорая Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Для того чтобы эффективно отстаивать право на компенсацию нанесенного вреда здоровью, это здоровье необходимо оценить, считают в Фонде. Общественники предлагают разработать и внедрить в российское законодательство методику определения стоимости человеческой жизни и здоровья для расчетов компенсации и материальной помощи от преступлений. Появление «прейскуранта» человеческого здоровья только на первый взгляд кажется неуместным материализмом. На деле же негуманным оказывается как раз отсутствие этого оценочного института. Это лишает человека возможности добиваться от преступника получения средств на медицинское лечение и реабилитацию.

« Ст. 160.1 УПК РФ устанавливает обязанность следователя (дознавателя) принять меры по установлению имущества подозреваемого, (обвиняемого) стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда только по тем уголовным делам, по которым преступлением был причинен именно имущественный вред. У следствия отсутствует обязанность по принятию мер к установлению и аресту имущества подозреваемого (обвиняемого) по уголовным делам, по которым потерпевшему был причинен неимущественный вред, например вред здоровью (гл. 16 УК РФ) », — говорится в предложениях Фонда. Подразумевается, что вред здоровью может быть возмещен в рамках гражданского иска по уголовному делу или в рамках гражданского разбирательства после приговора. Но на практике этот механизм почти не работает. Инициатива заключается в том, чтобы следователь обязан был не только оценить стоимость увечий, но и при необходимости наложить арест на имущество преступника в интересах возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

автобус Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В делах о ДТП, к примеру, пострадавшая сторона не всегда добивается тюремного заключения для водителей-лихачей. Важно другое — виновное лицо наносит часто невосполнимый ущерб здоровью пешехода или другого участника движения. Люди становятся инвалидами, теряют источник дохода, а по суду в лучшем случае получают жалкие крохи в виде компенсаций материального ущерба. Да и во многих случаях эти деньги сложно взыскать с осужденного по ряду причин.

Потерпевшего во главу угла

И речь не только о пострадавших в ДТП, на повестке дня судьбы и других людей, здоровье которых подорвало чье-то преступление. Согласно данным, представленным фондом, в прошлом году потерпевшими по уголовным делам признаны около 1,5 млн человек, чуть больше 26 тыс. из них погибли, 41 тыс. причинен тяжкий вред здоровью, около 30 тыс. — вред здоровью средней тяжести. Любопытно, что из 931 тыс. виновников, задержанных силовиками за преступления этого периода времени (существует небольшая статистическая погрешность), около 650 тыс., то есть почти 70%, не способны исполнять требование о возмещении причиненного имущественного вреда и компенсировать моральный вред. Речь о лицах, не имеющих постоянного источника дохода, студентах, учащихся и безработных.

автобус Транспортировка пострадавших в машину скорой помощи из вертолета санитарной авиации в Чите Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

« Имеется огромный разрыв между размером реального ущерба, присужденного и фактически полученного. В России жизнь человека стоит дешево, и даже присужденные копейки невозможно получить. Государство в этом совершенно не помогает. Поэтому нужно взяться и принять соответствующий закон, как сделали другие юрисдикции. Когда человеческая жизнь будет оцениваться достойно, в нашем обществе многое поменяется», — считает адвокат Ирина Фаст.

Как у них

Совет Европы в середине 70-х годов прошлого столетия указал на существующую проблему компенсации государствами урона, нанесенного гражданам преступлениями. Но в каждой стране-участнице к этому подходили по-своему. Самые первые шаги в этом направлении были сделаны Англией (1964), затем Северной Ирландией (1968), позже правовые нормы о компенсациях для жертв преступлений появились в Швеции (1971), Австрии (1972), Финляндии (1973), Ирландии (1974), Норвегии (1976), Дании (1976), Нидерландах (1976), Германии (1976) и Франции (1977).

В 1983 году появилась Европейская конвенция о компенсации жертвам насильственных преступлений, документ открыт к подписанию любым государством. Сегодня он ратифицирован 15 странами. В той или иной форме Конвенцию приняли всего 27 стран. Россия в этом списке не значится.

Страной с эффективной системой защиты прав потерпевших считается Германия. Там, например, существует механизм компенсирования до предъявления обвинения. Дело может быть прекращено в отношении правонарушителя, если он заплатит за нанесенные увечья — это серьезная мотивация для подследственного. Если речь идет о тяжком проступке, то для такого прекращения необходимо судебное решение. Прокуратура на практике таким образом прекращает до 50% процессов.

германия Фото: ТАSS/DPA/Picture-alliance/Armin Weigel

Похожая схема в теории существует и у нас, но речь идет лишь о делах частного обвинения (побои, причинение легкого вреда здоровью). Есть в нашем законодательстве и возможность прекращения дела в случае возмещения ущерба, однако этот инструмент работает не в полной мере из-за того, что решения часто зависят от позиции следователя и прокурора.

Германская система права предусматривает также назначение наказания, ориентированное на потерпевшего. Например, условное освобождение от наказания с возложенной обязанностью возместить человеку урон здоровья. В случае неисполнения такого решения, нарушения обязанности условный срок заменяется реальным. Те же, кого приходится изолировать в колониях, также могут трудиться на благо потерпевшего — существует такое понятие, как алиментный взнос, то есть часть заработка будет отправляться тому, кому был нанесен урон. Некоторые пенитенциарные учреждения могут быть связаны с одним из фондов ресоциализации. Заключенный подписывает соглашение с этой организацией, а она, в свою очередь, выплачивает текущие платежи потерпевшему в качестве посредника.