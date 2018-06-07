Близким погибших в «Зимней вишне» выплатили компенсации по максимуму

Близким всех жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» перечислено по 5 млн рублей. Это максимальные компенсации родственникам погибших в чрезвычайном происшествии в российской истории. Выплаты пострадавшим еще продолжаются. Также они смогут рассчитывать на адресную поддержку от Красного Креста. Близкие погибших получат дополнительные субсидии по решению регионального совета депутатов.

Родственникам всех 60 погибших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» перечислены денежные компенсации. Об этом «Известиям» сообщили в администрации Кемеровской области.

— На 6 июня 2018 года завершены выплаты членам семей погибших на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», продолжаются выплаты пострадавшим, — пояснили в администрации.

Суммарно семьи получили по 5 млн рублей за погибшего, следует из ответа региональных чиновников. За каждого было перечислено по 1 млн рублей из резервного фонда правительства РФ, еще столько же — из резервного фонда коллегии администрации Кемеровской области, по 3 млн рублей выплатил собственник торгового центра.

Пострадавшим в пожаре, получившим тяжкий или средний вред здоровью, положено 800 тыс. рублей компенсации на человека, получившим легкий вред — 400 тыс. рублей (в обоих случаях половина — из федерального бюджета, половина — из областного). Как сообщили в администрации, на 6 июня деньги получил 51 пострадавший.

Общая сумма выплат сейчас составляет 321,2 млн рублей, уточнили в администрации Кемеровской области.

Адвокат родственников жертв пожара в «Зимней вишне» Дмитрий Малинин подтвердил поступление выплат своим клиентам. 5 млн рублей за каждого погибшего — это максимальные компенсации в российской истории, отметил он. До сих пор близким выделяли не более трех с лишним миллионов рублей, подтвердил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Например, как сообщалось ранее, семьям погибших в феврале этого года в авиакатастрофе Ан-148 в Подмосковье выплатили как раз примерно 3 млн.

Также 5 июня Совет народных депутатов Кемеровской области принял два закона о мерах соцподдержки пострадавших из-за пожара в «Зимней вишне». Тем, кто является родителями, вдовами (вдовцами), детьми погибших в результате трагедии, теперь положена соцвыплата на приобретение или строительство жилья. Ее размер будут определять индивидуально с учетом стоимости и нормативов жилплощади на человека. Также на поддержку из областного бюджета смогут рассчитывать студенты, учащиеся на платной основе, у которых в пожаре погибли близкие. Ранее на счет администрации Кузбасса пришло более 190 млн рублей благотворительных пожертвований.

Еще более 130 млн рублей на помощь жертвам трагедии в Кемерово собрал Красный Крест. Согласно принятой организацией благотворительной программе, 126 млн рублей будет направлено на адресную помощь членам семей погибших и пострадавшим: например, медицинскую реабилитацию и путевки в летние лагеря для детей. Еще 4 млн рублей пошло на оплату психосоциальной поддержки. В Красном Кресте не предоставили оперативный комментарий о том, на каком этапе находится выплата средств.

Членам семей погибших в результате чрезвычайных ситуаций положено единовременное пособие в 1 млн рублей (делится в равных долях на всех членов семьи), указано в «Правилах выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства РФ...» Дополнительные компенсации могут быть выплачены из бюджета региона, отметил руководитель коммерческой практики BMS Law Firm Денис Фролов. Власти субъекта самостоятельно определяют суммы компенсаций, уточнил юрист. Обычно они не превышают 1 млн рублей. Итоговая сумма всех компенсаций семьям погибших при ЧС обычно составляет не более 3 млн рублей, сказал Денис Фролов. В случае с трагедией в Кемерово были действительно выделены максимальные компенсации, заявил он. Это объясняется общественным резонансом.

Трагедия в Кемерово произошла 25 марта. В торговом центре случился крупный пожар, который удалось потушить только на следующий день. В здании не сработали системы сигнализации и пожаротушения. В результате погибли 60 человек (из них 41 ребенок), еще 79 пострадали. По данным пожарных, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Среди обвиняемых — глава МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов. По версии следствия, в ТЦ в 2017–2018 годах не была проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности.