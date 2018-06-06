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Проверку объектов с массовым пребыванием людей продлили до 30 июля

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Правительство до 30 июля продлило срок проверок объектов с массовым пребыванием людей, сообщил директор департамента надзорной дельности МЧС России Ринат Еникеев.

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По его словам, после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» сотрудники ведомства выявили более 260 тыс. нарушений противопожарных требований по всей стране. Из них свыше 4% пришлись на ТЦ. За время инспекций из-за несоблюдения требований надзорных органов была приостановлена работа почти 400 торгово-развлекательных центров, пишет ТАСС.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались  кинозалы и детская игровая зона. В результате ЧП погибли 60 человек. В рамках уголовного дела задержаны и арестованы восемь человек, включая владельцев и управляющих зданием, а также охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.

После этой трагедии Генпрокуратура России поручила региональным надзорным ведомствам вместе с МЧС проверить ТЦ и другие места с массовым пребыванием людей.

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