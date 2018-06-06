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Экспертиза по «Зимней вишне» подтвердила халатность экс-главы МЧС по Кузбассу

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Правовая экспертиза по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» подтвердила халатность в работе бывшего руководителя регионального управления МЧС по Кузбассу, генерал-майора Александра Мамонтова и его подчиненного Григория Терентьева, который отвечал за надзор и профилактику, сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

По ее словам, обвиняемые, которые не признают свою вину, проявили безответственность «при исполнении внутриведомственных актов, регламентирующих порядок и сроки проведения проверки требований пожарной безопасности».

Кроме того, на совещании в Кемерово глава СКР Александр Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки завершить все следственные действия и работу экспертов в здании торгового центра, а также проверить сотрудников контролирующих органов на коррупцию, сообщает ТАСС.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были задержаны и арестованы восемь человек, включая владельцев и управляющих зданием, а также охранника и ответственных за пожарную сигнализацию.

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