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СК просит очевидцев передать видеозаписи пожара в «Зимней вишне»

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Очевидцев трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» попросили передать следствию видеозаписи пожара, что позволит выстроить полную и объективную картину произошедшего, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Глава ведомства Александр Бастрыкин 6 июня провел встречу с потерпевшими и родственниками погибших в пожаре. Он рассказал о ходе расследования происшествия.

В частности, следователи изучили более 3,5 тыс. видеозаписей, а также изъяли 2,5 тыс. предметов одежды и иного имущества, более 400 электронных носителей информации, говорится в сообщении.

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По делу проходят 10 человек. Среди них управляющая ТЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник регионального ГУ МЧС России Александр Мамонтов и начальник отдела надзора деятельности и профилактической работы городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Григорий Терентьев.

В ведомстве добавили, что ход расследования уголовного дела останется открытым для общественности, и прежде всего для тех, кто пострадал в трагедии.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

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