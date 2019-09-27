Польше денег: Варшава вновь потребовала репарации от Берлина

Варшава продолжит требовать репарации от Берлина, пока ФРГ не выплатит всю сумму. Об этом «Известиям» заявили в МИД Польши. Там пояснили: ущерб, нанесенный полякам в годы Второй мировой войны, не был возмещен нападавшей стороной, поэтому Варшава не считает вопрос о репарациях закрытым, как на том настаивает руководство Германии. Между тем в МИД ФРГ «Известиям» рассказали, что считают вопрос репараций окончательно урегулированным, но признают моральную и политическую ответственность за преступления нацистов в Польше. Дальнейшее углубление этой темы подорвет и без того небезупречные отношения двух стран, заявили «Известиям» в бундестаге.

Много не бывает

Требуемая поляками сумма репараций превышает $850 млрд. Германия неоднократно отвергала любые запросы Польши по этому вопросу. По итогам Потсдамской конференции в 1945 году Москва и Варшава условились, что последняя получает репарации из доли СССР, который, в свою очередь, взимает их с восточной зоны Германии. Позднее в 1954 году между Польской Народной Республикой (ПНР) и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к «братской» ГДР. Именно к этому договору апеллирует Германия. Но в МИД Польши «Известиям» заявили, что продолжат настаивать на своей позиции и требовать выплат.

— Проблема огромных страданий и разрушений, причиненных Польше во время Второй мировой войны, поднималась и будет и дальше подниматься на переговорах с немецкой стороной польскими представителями, в том числе президентом и министром иностранных дел, — рассказали в пресс-службе польского МИДа. — Ущерб, нанесенный Польше и полякам, не был устранен нападавшей страной, и этот факт не позволяет нам рассматривать вопрос о репарациях как закрытый.

С точки зрения Варшавы тот договор, о котором говорит Берлин, — недействителен, поскольку коммунистическая ПНР подписала соглашение под давлением Москвы, мнение польской общественности тогда якобы не учитывалось.

В МИД ФРГ «Известиям» заявили, что этот вопрос окончательно закрыт и урегулирован юридически. Там при этом отметили, что Германия привержена своей политической и моральной ответственности за преступления, совершенные в Польше во время Второй мировой войны.

— Мы никогда не перестанем помнить и работать над осмыслением содеянного. Это также отражается в том факте, что мы вместе порицаем злодеяния нацистского режима на самом высоком уровне, как во время визита главы МИД ФРГ Хайко Мааса 31 июля в Варшаву по случаю 75-й годовщины Варшавского восстания, — напомнили в пресс-службе министерства.

Если Польша продолжит отрицать договоренности, подписанные при ПНР, тогда Берлин в праве поставить вопрос о восточных границах, заявил «Известиям» член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. По итогам Второй мировой полякам отошло свыше 114 тыс. кв. км, или одна четвертая всей довоенной территории Германии.

— Если ФРГ пойдет на эти требования, начнется пересмотр итогов войны, что в итоге будет невыгодно прежде всего самой Польше. Это откроет ящик Пандоры, — предупредил политик.

Под выборы

13 октября в Польше пройдут парламентские выборы. Как предположил ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, правящая «Партия права и справедливости» (ПиС) намеренно использует тему с послевоенными выплатами, чтобы привлечь на свою сторону электорат.

Он также отметил: за этим стоит и чисто экономический интерес. С 2021 года существенно уменьшатся европейские дотации Польше. За счет них с 2004 года и осуществлялся экономический успех республики.

Однако если на выборах победит оппозиция, ждать от нее громких отказов от выплат не стоит — это вызовет сильную негативную реакцию среди правых консервативных частей общества.

Пока все шансы на победу есть у партии «Гражданская платформа» (ГП), правившей страной с 2007 по 2015 год.

— ГП считается проевропейской силой, ориентированной на более тесный союз с Германией. Поэтому ее политики критикуют вопрос репараций и приводят весомый аргумент — добиться от ФРГ выплат всё равно невозможно, а вот испортить отношения с ключевым торговым партнером — вполне реально.

Однако, по мнению экс-главы польской «Партии регионов», ныне независимого политика Болеслава Борисюка, тема репараций шире внутриполитического противостояния в республике и не сойдет с повестки и после выборов.

— Репарации, за которые выступает «Право и справедливость», вообще не новы. У меня есть копия документа от 1973 года за подписью первого секретаря ЦК ПОРП Эдварда Герека и председателя Совета министров ПНР Петра Ярошевича. Ими было принято решение создать комиссию, чтобы оценить ущерб Польши в войне, — заявил политик «Известиям». — И хотя дело не вошло в официальный календарь нашего правительства, все-таки вопрос был поставлен.

По его словам, главное, чтобы тема не навредила двусторонним отношениям Берлина и Варшавы. Надо найти золотую середину, компромисс между немцами и поляками, который бы раз и навсегда положил конец этим спорам, призвал политик.

Однако немцы, похоже, на компромиссы идти не настроены. Депутат берлинского городского совета от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил «Известиям»: если Варшава продолжит наращивать усилия на этом направлении — например, доведет дело до Европейского суда, — то в отношениях Берлина и Варшавы наступит затяжная дипломатическая зима.

— Пока сотрудничество между двумя странами развивается в большинстве областей, и репарационные споры еще не оказали серьезного влияния на двусторонние связи. Но всё может поменяться, если поляки продолжат давить, — подчеркнул депутат.

Примечательно, что в 2004 году — незадолго до вступления Польши в ЕС — в Германии возникло движение «Общество прусских претензий». Его сторонники требовали от польских властей выплатить компенсации за захват германской собственности в восточных областях, отошедших Польше. Тогда европейский суд в Страсбурге постановил, что требования следует решать на национальном уровне, однако и Берлин, и Варшава отказались рассматривать иски.